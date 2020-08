U novoj ste vezi i 'prebrzo' i presnažno vas voli? To nije ljubav već oblik ucjenjivanja

Iako neki s oprezom ulaze u nove veze, drugi u njih uskaču bez imalo straha. Iako su vrlo strastvene i uzbudljive, veze koje prebrzo napreduju mogu postati iscrpljujuće i znak su nečeg puno opasnijeg

<p> toksičnim vezama narcisi i ljudi sa sličnim karakteristikama najčešće koriste ovu taktiku gušenja ljubavlju, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/love-bombing?mbg_mcid=777:5f443abfce2951221948a655:ot:5c35299b9799ec3cc65831de:1&mbg_hash=183fc2a15d801e4f05f3a20d0e7b58dc&utm_source=mbg&utm_medium=email&utm_campaign=daily_v2_20200825">MindBodyGreen.</a></p><p>- Riječ je o obliku emocionalne manipulacije koju netko koristi obasipajući partnera ponašanjem koje se čini kao pažnja i briga - kaže licencirana savjetnica i stručnjakinja za mentalno zdravlje <strong>Spirit</strong>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako preživjeti prekid</p><p>Kaže kako svako može nekoga gušiti ljubavlju, no kod ljudi s patološkim crtama ličnosti najčešće je riječ o nezdravoj privrženosti povezanoj s narcističkim poremećajem. Iako se obasipanje ljubavlju ponekad može zamijeniti fazom medenog mjeseca, postoji nekoliko vrlo jasnih razlika između tih stanja.</p><p>- U fazi medenog mjeseca ljubav se prikazuje kroz želju da se fokusirate na to što vaš partner želi ili osjeća. Geste su promišljene, ali ne s nakanom da impresioniraju. Kod gušenja ljubavlju pak pojedinac partnera obasipa pažnjom kako bi od njega dobio pohvalu ili priznanje. Gušenje ljubavlju povezano je s kontrolom, stvaranjem ovisnosti i idealizacijom osobe. Faza medenog mjeseca je povezana s uzbudljivim osjećajima oko nove veze - pojašnjava psihoanalitičarka <strong>Babita Spinelli</strong>.</p><h2>Znakovi da vas guši ljubavlju</h2><p>Postoji nekoliko zajedničkih pokazatelja koji će vam lako dati do znanja da namjere vašeg novog partnera nisu iskrene.<br/> - Vjerujete intuiciji kad je riječ o gušenju ljubavlju. Ako imate osjećaj da nešto nije u redu, onda je to vjerojatno točno - kaže Spirit.</p><h2>1. Stalno vas obasipa komplimentima</h2><p>Komplimenti su laskavi, no kad vas netko guši ljubavlju u tome nema mjere. Rečenice poput "Nikad nisam susreo nekog tako predivnog" ili "Moj život je potpun sad kad imam tebe" mogu ukazivati da je riječ o gušenju. Ako pak partner očekuje da na komplimente koje vam je dao uzvratite istom mjerom, onda definitivno nešto nije u redu.</p><h2>2. Obasipa vas darovima</h2><p>Ljudi koji guše druge žele priznanje za svoju velikodušnost i pažnju, pa će svog partnera obasipati ekstravagantnim darovima.<br/> - Iako se isprva čini kao da je riječ o idealnoj situaciji, to će pomalo prijeći u kontrolu, kritiku, zbunjujuće ponašanje, pa čak i povlačenje - kaže Spinelli.</p><h2>3. Veza je intenzivna</h2><p>Ako se s nekim odmah dobro osjećate, to može biti pokazatelj uspjeha veze. No ako vaš partner želi što prije useliti u vaš stan, upoznati vaše roditelje ili se vjenčati s vama prije nego što vas je dobro upoznao, to može biti znak da nešto ne valja.<br/> - Oni koju guše ljubavlju brzi su i žestoki. Ako stvari idu brže nego što želite, to je znak za uzbunu. Naravno, to osobito vrijedi ako osjećaji nisu obostrani - kaže Spinelli.</p><h2>4. Očekuju puno pažnje</h2><p>Glavni cilj onih koji guše ljubavlju je u drugima izazvati zavist te pridobiti pažnju za sebe.<br/> - Kad daruju darove ili komplimente, očekuju nagrade ili obožavanje. Na kraju, darove, pažnju i komplimente će zamijeniti kritikom - upozorava Spinelli. </p><p><strong>Ostali pokazatelji:</strong></p><h2>Što ako ste u takvoj vezi?</h2><p>Ako mislite da ste u vezi sa nekim tko vas guši ljubavlju, važno je postaviti zdrave i jasne granice. Spinelli smatra da treba odbiti darove, ograničiti vrijeme koje provodite zajedno i svojim ritmom odgovarati na brojne poruke.</p><p>- To je dobar početak. Možete također jasno komunicirati da ne želite brzati u vezu ili čak možete prekinuti vezu ako partner ne poštuje vaše zahtjeve - dodala je.</p><p>Pomoć možete potražiti i od prijatelja, grupa za potporu ili licenciranih terapeuta koji će vam pomoći oko toga da rasvijetlite s kakvim se tipom ličnosti nalazite i kako prigodno odgovoriti na njegove zahtjeve.</p><p>- Ako mislite da vas guši ljubavlju, fokusirajte se na traženje pomoći za sebe, a ne za partnera - zaključila je ona.</p><p> </p>