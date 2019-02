6 načina kako popraviti pozu 69 da se ne osjećate 'izloženo'

Ako vam poza 69 trenutno i nije na repertoaru, jasno nam je i zašto, piše Health.com. Ugodno namještanje dok vam je glava partneru među nogama, jasno, može biti teško, kao i pronalazak ritma za seks i sinkroniziranje s partnerom. A za neke je tu i 'strah od gušenja' koji stvarno može ubiti atmosferu. Mnoge žene kažu da se u toj pozi osjećaju preranjive i previše izložene, a jasno je i da je teško zadržati koncentraciju dok brinete o tome 'kako vam izgleda guza i kakvog vam je okusa vagina'.

- Da li se žena dobro osjeća u vezi sa svojim tijelom je kod žene ključno i usko povezano s uživanjem u seksu - objasnila je za Health.com seksualna terapeutkinja iz Washingtona Deborah Fox.

Iako poza 69 ima svoje minuse, treba pažnju skrenuti na njene pozitivne strane. A jedna od njih je što su tijela u takvom položaju da oboje istodobno, simultano drugom partneru pružaju ugodu, kao što oboje mogu i tijelo partnera doživjeti izbliza.

Foto: Dreamstime

Za usvojiti ovu pozu treba vremena i vježbe, ali i samouvjerenosti i volje da se oboje prepustite ovom drugom što će, u konačnici, rezultirati boljim seksom na dulje staze. Evo kako da izvučete najviše iz ove hipererotične i intimne poze.

1. Neka vam 69 bude predigra

Radije nego kao o 'glavnom događaju', o ovoj pozi razmišljajte kao o predigri, pa je iskoristite da povećate uzbuđenje i iščekivanje. Tako ćete imati manje pritiska oko toga kad će tko svršiti, ali i više vremena da oboje shvatite kako vam tijela najbolje funkcioniraju zajedno. A u njoj možete uživati koliko god dugo ili kratko želite, ionako je samo predigra. Neka vam to bude 'prijelazna poza' prije nego se počnete seksati, a nesigurnosti koje možda imate neće imati šanse ni proviriti na tren, a kamoli pokvariti ugođaj.

2. Fokusirajte se na užitak

Foto: Thinkstock

Jedna od direktorica na 'Modern Sex Therapy Institutu' na Floridi i psihologinja dr. Rachel Needle preporučuje da razmišljate o tome kako se dobro osjećate zbog partnera u tom trenutku.

- Ako dopustite da vas preuzmu unutarnji dijalozi ili anksioznost, propustit ćete zadovoljstvo koje ova poza donosi - rekla je dr. Needle. Dodala je i da je 'opsesija o tome kako izgledamo za vrijeme seksa nešto što mnogi iskuse jer zamišljaju da ih druga strana promatra'. No ono što je bitno jest kako se osjećamo, ističe dr. Needle, ne kako mislimo da izgledamo.

3. Nemojte zaboraviti na partnera

Foto: Dreamstime

Jedna od najboljih stvari vezanih za ovu pozu je da ste toliko blizu da čujete i partnerove otkucaje srca. Iskoristite prednosti takve bliskosti, izađite iz svojih misli i fokusirajte se na to kako zadovoljiti partnera. Koncentrirajte se na svaki njegov pokret, a on će vas navoditi, kaže seksualna terapeutkinja i osnivačica centra 'For love and seks' Sari Cooper.

- Tako ćete najbolje naučiti što ga sve pali, a gledanje nekog s kim ste intimni kako uživa će i za vas biti napaljujuće iskustvo - objasnila je.

4. Isprobajte prilagođenu verziju 69 poze

Ako se zbog poze 69 vaš partner ili partnerica osjeća previše izloženo, pokušajte s ovom pozom dok ste oboje na boku. Za to se podbočite na laktove, a oslanjajte se na jednoj ruci - tako vam guza neće biti toliko izložena i bit će vam i udobnije. Ovako možete dulje uživati u pozi i zadovoljavati jedan drugoga a, kako kaže Fox, oboje možete uživati u primanju i davanju bez izvođenja previše gimnastike.

Foto: Unsplash

5. Zaposlite ruke

Ponekad zbog svega što vam partner radi ova poza postaje prevruća pa počnete skupljati noge ili ih prebacivati jednu preko druge zbog čega ovaj drugi može stvarno teže disati. To možete izbjeći tako da u 69 koristite samo ruke, a ne i usta. Jedan drugoga možete izazivati različitim pokretima, od laganog doticanja vrhovima prstiju do onih grubljih i ozbiljnijih pokreta. A dok su vam usta slobodna možete se i smijati, čak i pričati kad vas trenutak ponese.

6. Izmjenjujte se

Najbolje kod ove poze je što se oboje zadovoljavate istovremeno, no ponekad jedna strana ne može podnijeti toliko fizičke aktivnosti. Zato se možete izmjenjivati pa svatko pruži intenzivan oralni seks ovom drugome koji traje određeno vrijeme.

NEMOGUĆE VEZE: Ovi horoskopski znakovi nikad ne bi mogli biti zajedno