6 najboljih seks poza za one s penisom manjim od prosjeka

Prema istraživanju iz 2015., prosječna veličina penisa je 13.1 cm. Ako vam je penis manji od toga, spadate u one 'ispod prosjeka'. No to vas ne treba brinuti jer za većinu žena to stvarno nije presudno, gotovo sve dosadašnje studije pokazuju da veličina penisa damama nije previše važna. No jasno je da se možda osjećate nesigurno ako ste po tome ispod prosjeka.

Psihologinja, seks terapeutkinja i licencirani terapeut za bračne i obiteljske probleme, prof. dr. Holly Richmond, kaže da mnogo muškaraca radi grešku jer se u krevetu uspoređuju s porno zvijezdama - 'atletskim Olimpijcima seksa'.

- Cijeli svoj radni vijek seksualnog terapeuta nikad nisam čula ženu da kaže kako 'želi muškarca s većim penisom'. Žene govore kako žele muškarca koji je dobar u krevetu. To znači da traže muškarca koji je komunikativan, koji se u krevetu ne žuri, i koji ima sluha i razumijevanja za njene potrebe - zaključuje dr. Richmond i dodaje:

Ako znate kako stvari funkcioniraju, manji penis možete pretvoriti u svoju prednost. Čula sam čak da su muškarci s manjim penisom često bolji u krevetu jer se zbog toga više trude.

A ako spadate pod one 'manje obdarene', evo 6 poza u kojima i vi i partnerica možete maksimalno uživati.

Pseća poza

Ako imate mali penis, opće pravilo koje biste trebali slijediti je prakticiranje seksa u svim pozama koje omogućuju što dublju penetraciju - tako da možete iskoristiti cijelu dužinu penisa, kaže dr. Richmond.

Zato je 'doggy style' za vas odlična opcija, poza nije komplicirana, a pruža vam se i izvrstan pogled. Osim toga, možete penisom i 'kružiti' po vagini, što će partnerici pružiti dodatnu klitorisnu stimulaciju. A povrh svega, vi kontrolirate brzinu i snagu pokreta koji vam omogućuju maksimalnu penetraciju i užitak.

Povišena 'obrnuta kaubojka'

Za maksimalnu penetraciju pod kukove postavite jastuk, savjetuje Richmond. Legnete na krevet ili na pod, a partnerica sjedne na vas okrenuta vam leđima.

Zašto je ova poza dobra? Jer zbog dodatne povišenosti vaših kukova ona osjeća dublju penetraciju, objasnila je prof. dr. Richmond.

Razdvojeni bambus

Ova je poza odlična jer vam omogućava da noge partnerice upotrijebite kao svojevrsnu polugu. Neka ona legne na pod s jednom nogom uspravljenom. Kleknite između njenih nogu, a jednu njenu nogu prislonite na svoje rame.

Dok ulazite u nju držite se za njenu nogu i koristite ju kao polugu, za guranje i povlačenje kako idete unutra i van, savjetuje dr. Richmond.

Kaubojka sa strane

Sjednite na jednu stranu kauča, a neka vaša partnerica sjedne na vas, ali s nogama na lijevo ili na desno radije nego ravno. Tako će se njeni kukovi spustiti nešto više nego u drugim pozama, što će vama omogućiti ekstra penetraciju kakvu tražite.

Možete rukama podizati njene kukove gore dolje ili se, ako sjedite dovoljno nisko, ona može stopalima odupirati od poda za bolji doživljaj.

Piledriver

Ovo je najvjerojatnije poza koja dopušta najveću penetraciju. Neka vaša partnerica legne na leđa i povuče koljena sebi prema prsima. Nakon toga se uspravi tako da joj se i kukovi uzdignu s poda. Vi možete stati u pozu čučnja s koljenima prema van.

Ovo je odlična poza jer su njeni kukovi rašireni i vi možete kontrolirati snagu i brzinu prodiranja. Da njoj ne bi bilo neudobno, radite ovo na tapeciranom parketu, tepihu ili kauču.

Super djevojka

Neka ona legne na krevetu na trbuh, držeći stopala čvrsto spojena i s rukama naprijed. Lezite joj na leđa i penetrirajte od iza. Budući da su joj kukovi u ovoj pozi više zatvoreni nego otvoreni, njena će vagina proizvoditi veće trenje, a što više skupi noge stvarat će veće šanse za užitak za oboje, kaže seks terapeutkinja dr. Richmond.

VIDI OVO! 20 jesenski odjevnih predmeta koji će vam poboljšati stil, a pola ih sigurno već imate u svom ormaru.