6 najgorih navika kod rada od kuće i kako ih se možete riješiti

Loše navike pri radu od kuće mogu značajno smanjiti zadovoljstvo poslom, ali i efikasnost te produktivnost te ih treba na vrijeme 'sasjeći' ako želite sačuvati zdravlje i pozitivan stav prema poslu

<p>Tijekom proteklih nekoliko mjeseci većina se ljudi diljem svijeta susrela s konceptom 'rada od kuće' te iako je nekima on došao kao pravo osvježenje, drugima je predstavio izazov na koji se moraju prilagoditi. U tome svemu lako se formiraju i neke loše navike koje mogu kvariti zdravlje i raspoloženje te produktivnost, ističe australska nutricionistica Teri Lichtenstein.</p><p>Pogledajte video o radu za vrijeme korone:</p><p>Ona je za <a href="http://dailymail.co.uk/femail/article-8401085/These-six-worst-habits-people-forming-working-home.html">Daily Mail</a> otkrila šest najgorih navika koje utječu na rad od kuće te preporučuje uspostavu rutine koja će iskorijeniti loše obrasce ponašanja.</p><h2>1. Obrok za radnim stolom</h2><p>To je nešto što ljudi često rade kad rade od kuće, misleći da će više toga obaviti i biti brže gotovi, ali su daleko od istine. Svakom je radniku potrebna pauza i hrana, a ovako je i posao i obrok polovičan. To stvara stres, osjećaj gladi i pritisak, osobito jer se ne možemo pravilno usredotočiti ni na jedno ni na drugo.</p><p>- Jedenje za vašim stolom ne samo da će vas usporiti, već će vas i odvratiti od prepoznavanja vaših apetita koji vam govore kada ste siti. </p><p>Razbijte tu naviku tako da ustanete od stola i jedete u kuhinji, bez ikakvih distrakcija, nemojte držati ni mobitel u blizini, savjetuje Lichtenstein.</p><h2>2. Neprestano sjedenje pred ekranom</h2><p>Na poslu biste se ustali popiti kavu, prošetati s kolegama, otišli bi do dućana i slično, no kod kuće kao da ste zalijepljeni za ekran i sve što radite, pa čak i odlazak na wc, sliči na utrku.</p><p>Razbijte tu lošu naviku tako da nakon što ste napravili dio posla koji ste si zadali ustanete, protegnete se, otvorite prozor i udahnete svježeg zraka ili popijete kavu na balkonu. Te pauze ne moraju biti duge - ali već 5 minuta odmora povećat će vam produktivnost u narednom periodu.</p><h2>3. Cijelo vrijeme jedete grickalice</h2><p>Vrećica čipsa ili nekog sličnog junk fooda praktična je kad radite i istovremeno jedete, no tako kroz dan gomilate prazne kalorije, a ne jedete prave, hranjive obroke. Ako vam se jedu grickalice, unaprijed ih raspodijelite u zdjelice koje ćete jesti kao međuobrok, nakon pravog obroka. Pojest ćete ih manje i osjećati manje žudnje.</p><h2>4. Previše se stresirate i sve analizirate</h2><p>Ljudi kad rade kod kuće znaju imati nepotreban pritisak da moraju raditi sve još brže nego u uredu, što je nerealno i postavlja vas pod prevelik stres. Smanjite stres povremenom vježbom dubokog disanja i izdisanja 5 minuta te uzimajte dodatke poput omega 3 masnih kiselina i orašastih plodova za bolje raspoloženje.</p><h2>5. Cijelo vrijeme vas se spava</h2><p>Kad radite kod kuće možete izgubiti osjećaj za vrijeme odmora i vrijeme za rad. Zbog toga možete kasno ići spavati i imati stalan osjećaj umora. Razbijte tu lošu naviku uspostavom rutine odlaska u krevet u isto vrijeme, a pobrinite se da uzimate dovoljno vitamina i minerala u prehrani, a ako vam ih manjka, kupite dodatke prehrani. </p><h2>6. Stalno naručujete dostavu</h2><p>Možda se to čini kao najbrži način da se prehranite i napravite što više posla, no zapamtite da takva prehrana ima znatno više kalorija i veći glikemijski indeks - zbog čega ćete biti brzo umorni nakon obroka, a zatim ubrzo osjećati veliku glad. Radije odaberite dostavu svježih namirnica i pripremu zdravih obroka na žlicu dan prije.</p>