6 savjeta kako pronaći ljubav za one koji pate od depresije

Upoznati nekoga novog i izaći s njime posebno je teško ljudima koji se bore s depresijom i tjeskobom. U njihovim glavama se uvijek javlja onaj glas koji pronalazi negativno u svakoj situaciji u kojoj se nađu, pa tako i kada je ljubav u pitanju.

Stručnjaci kažu da se i ljudi s takvim psihološkim tegobama mogu uspješno upustiti u romantičnu vezu ako obrate pažnju na neke stvari i budu spremni za izlazak s potencijalnim partnerom, prenosi Daily Mail.

Top 6 savjeta za izlaske ljudima koji pate od depresije:

1. Budite svjesni svojeg stanja i što želite od izlaska

- Važno je zapitati se na kojem ste stupnju tjeskobe ili depresije, jer kod nekih ljudi su simptomi slabiji, a kod drugih izraženiji. Procijenite je li vaša depresija slaba, srednja ili teška - savjetuje dr. Shannon Kolakowski.

Dodaje kako je ponekad, kod težih simptoma, bolje malo pričekati s pokušajima upoznavanja nekoga dok se stanje ne poboljša i čovjek se ne ustabili. Naglašava kako je kod mnogih ljudi depresija takva da mogu svakodnevno funkcionirati, odnosno takvo stanje psihe nije potpuna prepreka aktivnostima, pa tako ni ulasku u romantičnu vezu.

- Izlasci su velik korak i u njih se ne treba upuštati sve dok niste spremni za njih. Odmah u početku čovjek treba sam sa sobom razjasniti što želi od izlaska, želi li, recimo, ozbiljnu vezu ili ne. Nema pogrešnog odgovora. Slušajte svoje instinkte - dodaje ova psihologinja.

Foto: Dreamstime

2. Organizirajte izlazak tako da se osjećate dobro

Bilo da se radi o šetnji po parku ili odlasku u kino, napravite plan koji će vas oraspoložiti i usrećiti - to je posebno važno za ljude koji se bore s depresijom.

- Planirajte nešto što će biti zabavno. Osjećate li se negativno u vezi izlaska, planiranje neke zabavne aktivnosti će vam pomoći srediti misli i poboljšati vam raspoloženje. Neka ta aktivnost bude nešto što želite doživjeti, važno je da vam bude ugodno - kaže dr. Kolakowski.

3. Vježbajte s prijateljima moguće scenarije izlaska

- Trema prije prvog izlaska s nekime je sasvim normalna pojava za svakoga, ali ljudi koji pate od depresije posebno su osjetljivi na poteškoće koje se mogu pojaviti tijekom izlaska - objasnila je dr. Kolakowski.

Dodaje kako je razgovor s prijateljima i obitelji o prvom izlasku i mogućim scenarijima te onome što može krenuti po zlu, ali i u nekom pozitivnom smjeru - dobra stvar.

Psiholozi savjetuju prolazak kroz sve moguće scenarije koji se mogu dogoditi tijekom prvog izlaska i kako se nositi s njima. To možete napraviti s bliskim ljudima ili sa svojim psihijatrom.

U takvim slučajevima, iako depresivna osoba ima negativan stav prema izlasku, bliski ljudi pomažu izvući iz svega ono pozitivno. To pomaže da se depresivan čovjek osjeća bolje i privlačnije. Važno je i preusmjeriti misli na pozitivne stvari i postignute uspjehe tijekom života.

Foto: Dreamstime

4. Napravite nešto prije izlaska od čega se osjećate bolje

Na primjer, otiđite u teretanu, ispecite omiljeni kolač, crtajte, popunite par stranica svojeg dnevnika...

- Važno je odvojiti vremena za sebe, a takve aktivnosti su kao terapija od koje se osjećate bolje, koje vas pune pozitivnom energijom. Radite ono što volite i što vas usrećuje, to može biti i druženje s prijateljima i obitelji - kaže dr. Kolakowski.

5. Ne dopustite da depresija preuzme kontrolu

- Depresija vas brzo može usmjeriti u pretjerano fokusiranje na sebe pa je izlazak dobra prilika za pomicanje iz vlastitog uma i usmjeravanje pažnje na nešto drugo - savjetuje dr. Kolakowski.

Kada izlazite s nekima, razmišljajte na način "Što mogu naučiti od te osobe?" pa čak i kada izlazak ne završi onako kako ste očekivali, zapitajte se što ste naučili iz svega toga, jeste li možda naučili i nešto više o sebi, o tome što želite...

Prvi izlasci ne bi trebali biti prožeti teškim temama. Dobro je pričekati s otkrivanjem najdubljih dijelova sebe. Također, kada vas preplave negativne misli, preusmjerite ih na pozitivne. Razmislite o tome kako svaki čovjek ima neke vrline i pozitivne, zanimljive stvari u svojem životu, pa tako i vi.

Foto: themoviedb.org

6. Zapamtite: Odbijanje je dio izlaska, a ne posljedica toga tko ste vi

Kada s nekime prvi put izađete, možete odmah "kliknuti", no događa se i da do privlačnosti ne dođe, i to je sasvim normalno. Ako se nekome nakon izlaska ne svidite, to ne znači da s vama nešto nije u redu, već da niste jedno za drugo. Ljudi su različiti i ono što jedne odbija, drugima je vrlo privlačno. Sve ovisi o osobnosti.

Važno je na izlazak gledati pozitivno, bez obzira na ishod.

- Treba predstaviti svoje najbolje "ja", a ne dopustiti strahu da vas blokira. Važno je usredotočiti se na ono što želite podijeliti s nekime koga ste upoznali. Ne strahujte da ćete reći ili napraviti nešto pogrešno - kaže dr. Kolakowski.