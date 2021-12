Seksualna terapeutkinja i autorica niza bestsellera, Tracey Cox kaže da svaki par voli misliti da je poseban, ali da je istina potpuno suprotna. Kaže da su ljudi emocionalno i seksualno više slični nego različiti. Premda su odnosi parova najčešće mješavina stilova, smatra da postoji dominantna kategorija kojoj svaki par pripada, a zahvaljujući prepoznavanju tog stila mogu unaprijediti svoju vezu, piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:



Rastavljeni par

Emocije

Ljubav kod ovog tipa para je vrlo krhka, jer je jedan partner u svakom trenu spreman prekinuti vezu i krenuti dalje. Nije to zbog nedostatka ljubavi, već iz straha da će u vezi izgubiti dio sebe ili svoju individualnost. Zbog toga je druga strana ta koja se češće trudi udovoljavati partnerovim potrebama i gurati odnos naprijed.

Seks

Seks u ovakvim vezama je prilično dinamičan, a odnos nabijen požudom. To se događa jer postoji realni strah od rastanka i onda se seks koristi kao alat zbližavanja. Ono čega partner koji više želi vezu nije svjestan je da ovaj koji je spreman u bilo kojem trenu otići u biti jako dobro razgraničava ljubav i seks, a često ima problema s pretjeranom bliskošću i postavlja granice poput - bez maženja u javnosti ili nedostataka potrebe za prečestim fizičkim kontaktom.

Strastveni par

Emocije

Duboko zaljubljeni par je nešto što svi priželjkuju, a često je riječ o različitim karakterima koji su se privikli te vole intenzitet koji takva ljubav stvara. Ovaj par je u početku jako zaljubljen i strastven, no strast ponekad zaslijepi i one osnovne poglede na međusobnu kompatibilnost, zbog čega se ta veza može brzo i prekinuti. Od onih sretnika koji uspiju održati ovaj tip veze, njihova ljubav s vremenom može postati onaj tip ljubavi koju bi svatko želio.

Seks

Puno ga je i često je fantastičan, a što su partneri međusobno različitiji, to je on vatreniji. S vremenom seksa je sve manje u vezi, a to obično brine jednu stranu koja ga doživljava kao potvrdu ljubavi, no ako sve ostalo funkcionira, potrebno je da partneri prihvate kako su i oni samo ljudi.

Isprepleteni par

Emocije

Ovaj par ne samo da je zaljubljen i blizak, već se čini kao da su vezani pupčanom vrpcom. Apsolutno sve rade zajedno, a čini se kako su u tom 'Borg' odnosu poprimili i zajednička stavove i razmišljanja. U slučaju da su oba partnera predani takvom tipu veze - nema problema, ali ako postoje neke nesigurnosti s ijedne strane, veza može postati nestabilna.

Seks

Iako iz početka odličan, postoji velika mogućnost da će se s vremenom pretvoriti u 'aktivnost' jer je predvidljiv, nema spontanosti, a i sve veće su tenzije u odnosu. Iako na partnerskoj i roditeljskoj bazi jako dobro funkcioniraju, upravo je seks mjesto gdje ovakvi parovi padnu u zamku nezadovoljstva te trebaju poraditi na održavanju iskre.

Udruženi par

Emocije

Ubrzo nakon prvog susreta oni su shvatili da su srodne duše, no na zdraviji način od isprepletenog para. Jedno su pred drugim od samog početka opušteni, a iako nisu za klasične ljubavne igre izbjegavanja i zavođenja, ipak nisu ni toliko sigurni u sebe da bi se 'uzeli zdravo za gotovo'.

Seks

Velik faktor prijateljstva u njihovom odnosu odražava se i na seksualan život, a on iako nije ekstremno strastven, dobar je i na njega nemaju pritužbi. Obično se radi o ljudima koji su nakon loših iskustva u vezama drugačije posložili prioritete te im seks više nije presudan za postajanje odnosa.

Praktičan par

Emocije

Bilo da je riječ o novcu, ljubavi, statusu, dostupnosti ili okolnostima, kod ulaska u vezu ovaj je par više promišljao glavom nego srcem. Imaju velike šanse za dugotrajnu vezu ako se s vremenom pojave duboke emocije, jer nisu poput brojnih drugih ljudi ušli u vezu s pogrešnim očekivanjima, već su realno procijenili budućeg partnera.

Seks

Seks je kod ovog tipa para od početka problematičan. Ali, postoji volja da jedan i drugi udovolje željama i potrebama partnera pa postoji veliki potencijal da postanu sladni partneri u dugotrajnoj sretnoj vezi.

Zdravi par

Emocije

Riječ je o dvoje individualaca koji žele zadržati svoj identitet, ali ipak stvoriti bliske veze s ljubavnim partnerom. Ako su pritom otvoreni, neopterećeni posesivnošću i ljubomorom te odnos grade na međusobnoj želji, tad njihova ljubav ima potencijal dugog vijeka.

Seks

Oboje su svjesni svojih seksualnih potreba, te su i u tom aspektu sposobni komunicirati i djelovati. Kod njih nikad ne manjka strasti, oboje iniciraju seks i dobro se zabavljaju.