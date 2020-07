6 uzroka suhe kože ljeti i kako možete spriječiti da se to dogodi

Iako nam se čini da je koža masnija ljeti, ona tako nadoknađuje izgubljena ulja s njene površine zbog klime, depilacije, UV zraka, klora, morske soli i drugih uzroka. U vodiču pročitajte kako to spriječiti

<p>Suprotno uvriježenom mišljenju, suha koža nije samo problem zimi. Zapravo, ljetno sunce, vrućina, depilacije i klimatiziran zrak unose čitav novi niz problema i uzroka za suhu kožu. Od neumoljivih opeklina od sunca do dodatnih brijanja i uranjanja u bazenu te moru, vaša koža može se u nekoliko sati transformirati od hidratizirane i podatne, do ljuskaste i grube.</p><p>Suha koža ne samo da je osjetljiva i zateže te smeta, zbog nje može doći do prijevremenog nastanka bora, a <a href="https://www.elitedaily.com/p/7-causes-of-dry-skin-in-summer-the-remedies-that-help-22979571?utm_campaign=elitedaily&utm_content=1592776809&utm_medium=owned&utm_source=facebook&fbclid=IwAR06rziAv0V9lNUlhdYChsth8pq2iMR0UuVKi3vBTbyGcHm-gGivz028vy8">Elite Daily</a> donosi uzroke tome kao i načine s kojima si možete pomoći.</p><p>U videu pogledajte savjete za njegu dermatologinje dr. Nole:</p><h2>1. Nakon plivanja u bazenu i moru odmah se isperite</h2><p>Plivanje na vrući ljetni dan omiljena je aktivnost većini ljudi, no ono može nanijeti štetu vašoj osjetljivoj koži ako niste pažljivi. Klor, ali i morska sol, mogu ukloniti prirodan sloj vlage i ulja na koži te ju ostaviti suhom i nadraženom. Dr. Shari Sperling iz Sperling dermatologije preporučuje ispiranje čistom vodom odmah nakon kupanja kako bi se izbjegla iritacija kože. Pritom izbjegavajte agresivne gelove ili općenito sapune, jer oni također mogu pogoršati isušivanje.</p><h2>2. Nakon dugog dana sunčanja - hidratantna krema je obavezna</h2><p>I sunčanje isušuje, premda nam se ponekad čini kako nam sunce daje samo lijepu kožu. No potamnjela koža nije nužno i hidratizirana, zato ako vam je koža već suha, tada još na vlažnu ispranu kožu nanesite hidratantnu kremu koju će vlaga bolje vezati uz kožu. Taj korak njege nikad ne preskačite i koža će vam biti zahvalna, a možete koristiti sredstva namijenjena baš za 'nakon sunčanja', s aloe verom i sličnim sastojcima koji je umiruju.</p><h2>3. Spriječite štetu od sunca sa širokim spektrom krema za zaštitu od sunca</h2><p>Nošenje kreme za sunčanje širokog spektra sa SPF od 30 ili više važno je tijekom cijelog ljeta - i ponovna primjena svaka dva sata je od vitalnog značaja, kaže dr. Green.</p><p>Kad odabirete kremu za sunčanje, budite sigurni da na etiketi stoji 'širokog spektra'. To osigurava da ste zaštićeni i od UVA i UVB zraka. Osim što vas štiti od UV zraka, nanošenje kreme za sunčanje može spriječiti prerano starenje kože i pomaže u održavanju ravnomjernog tonusa kože. </p><h2>4. Borite se s viškom ulja i znojem s blagim sredstvom za čišćenje</h2><p>Tijekom ljeta vaša koža ima tendenciju da bude malo masnija zbog dodatne topline i znoja. To može uzrokovati porast izbijanja akni, što može iritirati i na kraju isušiti vašu kožu.</p><p>Za zaustavljanje tog procesa dr. Sperling preporučuje korištenje blagih sredstava za čišćenje. Koristite micelarne otopine, tonike s prirodnim sastojcima bez alkohola, termalne vode u spreju i nježna mlijeka za čišćenje, a nakon svakog čišćenja ponovno hidratizirajte, jer će se u protivnom koža opet mastiti da bi nadoknadila ulja.</p><h2>5. Ako ste stalno u klimatiziranom, koristite jaču hidratizaciju</h2><p>Nema kože koju klima uređaji neće isušiti, a ako ste im stalno izloženi, birajte kreme i proizvode s oznakom 'rich' jer će oni prodrijeti kroz gornje slojeve i pomoći zadržati vlagu. Ne zanemarujte ni područja kao što su uši i kapci, jer i oni mogu postati suhi, a ako vam se javi problem sa suhim očima - koristite kapi za tu svrhu.</p><h2>6. Pijte puno vode</h2><p>Za to nema dodatnog trika ni alternative, jer samo koža hidratizirana iznutra može izgledati hidratizirano i na van. Tijekom ljetnih mjeseci, dr. Green preporučuje ograničavanje kave i alkoholnih pića koji djeluju kao dijuretici te pijte običnu vodu ili čajeve da bi se osjećali i izgledali bolje.</p>