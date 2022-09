6 znakova da ste karizmatični

Ako imate ovih šest osobina, tada se za vas može reći da ste vrlo karizmatični. Radi se o kvalitetama koje su dobre i poželjne, ali mogu smetati mnogim ljudima - uz vas se mogu osjećati ugroženo (znaju da ste mentalno jači i stabilniji od njih) ili su jednostavno zavidni.

Ovo su karakteristike karizmatičnih ljudi:

1. Otvoreno govorite o svojim osjećajima

Ne treba vam puno vremena da se otvorite pred novim ljudima. Niste skloni uljepšavati ono što osjećate i vrlo ste iskreni, a neki ljudi to ne vole. To što će netko znati kako se zaista osjećate ne zadaje vam puno brige. Ne zamarate se što će ljudi misliti o nekim vašim riječima ili potezima, niti vas brine što će kasnije misliti o vama.

2. Iskreno brinete o svemu

Kod vas nema sredine - kada se primite nečega, to ćete odraditi maksimalno kako treba ili nećete uopće započeti s tim. Kada osjetite strast za nečime, borit ćete se za to svim silama, bez obzira na sve. Vi ništa ne radite polovično.

3. Nemilosrdan ste borac

Ako dođete u sukob s nekim, to može postati borba do smrti. Međutim, za razliku od mnogih ljudi, intenzitet te borbe ne pokazujete baš uvijek kao čistu, nekontroliranu agresiju.

Vi izračunate rizike i dobro procijenite situaciju prije početka ratovanja, a to vam daje prednost. Mnogima to jako smeta jer znaju da ste bolji i imate više šanse za pobjedom.

4. Vaše riječi su sažete i uvjerljive

Vi baš nikada ne govorite nešto u što čvrsto ne vjerujete. Odličan ste govornik i vaše riječi imaju težinu koja djeluje na druge kao magnet.

Za vas se može reći da usta nećete ni otvoriti ako iz njih neće izaći nešto puno samopouzdanja. U nekim ljudima to izaziva osjećaj ljubomore jer nemaju tih sposobnosti dok vi to radite s lakoćom.

5. Vrlo ste iskreni i pošteni

Izravni ste i nikako ne volite trošiti svoje vrijeme na gluposti, a to je ono što mnogima smeta. Kada nešto kažete, vi čvrsto vjerujete u to, bilo to pozitivno ili negativno. Pošteni ste i vrlo jednostavni.

6. Uživate u dubokim i smislenim razgovorima

Tzv. mali razgovori o, recimo, vremenu ili sinoćnjoj utakmici, vama su jednostavno dosadni, kao i tračanje drugih ljudi. Vi volite razgovore koji imaju dubinu i nakon kojih se osjećate ispunjeno.

Uživate u inteligentnim raspravama, u razgovorima o filozofiji, psihologiji, duhovnosti, umjetnosti i sličnom, otkriva Conscious Reminder.

