7 'činjenica' o spavanju za koje danas znamo da su pogrešne

Poznato je da nedostatak sna ili nekvalitetan san mogu negativno utjecati na čovjekovo zdravlje, no znanstvenici pomalo odustaju od nekih mitova, kojih su se do prije nekoliko godina čvrsto držali. Dakle, ako po nekim stvarima ne spadate među idealne, to još ne znači da trebate pretjerano brinuti ako ste zadovoljni time kako ste spavali i koliko energije imate tijekom dana.

Evo mitova od kojih se pomalo odustaje:

1. Svima treba osam sati sna

Ostavite se štoperice, jer koliko god nekima od nas baš treba tih osam sati, ima i onih koji se uspiju kvalitetno odmoriti i za sedam, pet, pa čak i četiri sata sna, kao i onih koji se tek nakon devet sati sna osjećaju posve fit.

2. Manjak sna se može nadoknaditi

Ideja da tijekom tjedna možete spavati premalo, pa to onda nadoknaditi tako da vikendom spavate do podne ne funkcionira u stvarnosti. Upravo suprotno, prije bi vam se moglo dogoditi da imate osjećaj kao da ste promijenili vremensku zonu te da se nakon takvog vikenda opet osjećate loše.

3. Šalica toplog mlijeka čini čuda

Istina je da mlijeko sadrži triptofan, spoj koji naš organizam pretvara u serotonin i koji pridonosi tome da lakše utonemo u san. No, u mlijeku ga je toliko malo, da vam ta šalica mlijeka neće pomoći. Točnije, u mlijeku ga je čak 10 puta manje u odnosu na količinu koja bi pomogla.

4. Popodnevni spavanac remeti san

Komplicirano je. Naime, ako tijekom dana spavate dulje vrijeme, to može jako negativno utjecati na noćni san. Možete imati problema s uspavljivanjem, pa i probuditi se noću. No, znanstvenici su utvrdili da kratki odmor u trajanju od 10 do 20 minuta može biti vrlo koristan za održavanje budnosti tijekom dana te bolju razinu koncentracije.

5. Brojanje ovaca pomaže?

Baš i ne, štoviše čini se da bi moglo i odmoći. Naime, istraživanje je pokazalo da ljudi koji inače imaju problema sa spavanjem, kad im se sugerira da pokušaju brojati ovce zaspu kasnije nego inače. Puno je učinkovitije pokušati vizualizirati neke opuštajuće slike.

6. U REM fazi sna se najbolje odmaramo

To je faza u kojoj se naš mozak ponaša gotovo kao da smo budni. Prva REM faza javlja se obično tijekom prvih 90 minuta otkad smo utonuli u san i za to se vrijeme bilježi povećanje broja otkucaja srca, povišeni tlak te paraliza udova. No, puno bolje ćete se odmoriti mimo REM faze sna.

7. Stariji ljudi trebaju manje sna

Stariji ljudi često imaju naviku buditi se po noći, ili kasno uspijevaju zaspati, pa dugo gledaju TV, na primjer. No, to ne znači da trebate manje sna, već samo da možda niste toliko aktivni kao nekada i da vam možda treba manje vremena za odmor, pogotovo ako odrijemate tijekom dana, prenosi IFLScience!.

