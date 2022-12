7 grešaka koje mogu ubiti vezu, nemojte da se i vama dogode

Održavanje odnosa može biti težak posao, a postaje sve kompliciraniji što više vremena i emocija ulažemo. Kao što je i očekivano, nećete se uvijek slagati. Bit će dosta rasprava oko financija, sukobljenih osobnosti prijatelja i obitelji, kao i oko sitnica.

Ako je veza dovoljno jaka, izdržat će sve te male stvari, ali ponekad će se čak i najjače veze naći na točki s koje nema povratka.

Određena situacija može vas ostaviti da spavate pokraj 'neprijatelja', ili još gore, transformirati osobu koju ste zavoljeli i kojoj vjerujete u potpunog stranca.

Svi imaju prijelomnu točku, i dok neke žene uvijek iznova mogu oprostiti nešto poput nevjere, postoje mnoge druge koje su spremne odustati nakon prve zanemarene SMS poruke.

Ovih 7 grešaka mogu 'ubiti' vezu:

1. Nevjera

Bilo da se radi o emocionalnoj ili seksualnoj, nevjera je jedna od onih stvari koje lako mogu uništiti vezu. Partneri varaju iz raznih razloga koji ne uključuju uvijek privlačnost ili zanimanje za nekog drugog, a ponekad, ovisno o okolnostima, postoje odnosi koji mogu izdržati povremeno 'lutanje'. Varanje je ponekad odgovor na nešto što nedostaje u vezi, više nego što je riječ o pohlepi, udobnosti ili neodlučnosti.

Ali varanje je često više posla nego što vrijedi.

Ako ste nezadovoljni u vezi u kojoj ste, jednostavno otiđite.

U većini slučajeva to je lakše reći nego učiniti, ali stvarno je jednostavno. Prečesto postoje žene koje ostaju u vezama u kojima su opetovano prevarene i pokušavaju uvjeriti same sebe da je sve u redu, ali će incident iskoristiti kao streljivo svaki put kad dođe do nesuglasica. Ako kažete da ste preboljeli to, prebolite to. Ako ne možete uistinu prijeći preko nevjere, otiđite.

2. Zlostavljanje

Očito je da kada veza uključuje fizičko nasilje ili namjerno emocionalno i mentalno omalovažavanje, da je vrijeme za odlazak. Nažalost, mnogo je situacija u kojima su partneri nesvjesni činjenice da jedno u drugome izvlače ono najgore i previše puta njihove interakcije eskaliraju dok ne dođe do nepopravljive štete. Svatko tko vašu narav dovede do neprepoznatljivosti vjerojatno nije vaš par i sve dok ne budete mogli kontrolirati svoje emocije na zdrav način, takva veza je vjerojatno jedna od posljednjih stvari koje vam trebaju.

Kad se osobnosti sukobe, ponekad se nema nikoga za okriviti.

A svaki odnos koji je štetan nije vrijedan suza potrošenih na njega. Ono što mnogi ponekad ne uzimaju u obzir je koliko opasno može biti spetljati se s nekim tko ih zlostavlja.

Netko tko ne voli sebe ili ima nezdrave osobne probleme definitivno nije spreman ponuditi nekom drugom ono što mu treba u vezi.

3. Nepoštenje

Iako bi se većina spakirala nakon što se otkrije istina o nečemu velikom, poput otkrića da partner ima ženu ili djevojku, što je sa svim malim bijelim lažima... Ponekad male sitne laži mogu postati veći problem od velikih. Ne možete izgraditi stabilne temelje dugoročno ako su u odnos ugrađene male pukotine nepoštenja.

4. Nepoštovanje

Uvijek treba uzimati u obzir partnerove osjećaje. Odbacivanje problema koji ih muče ako ih ne smatrate relevantnima nije poštovanje partnera. Nepoštovanje može poprimiti očigledan oblik poput otvorenog koketiranja s drugima u vašoj prisutnosti, ali ponekad je jednako nepoštivanje ako ne shvatite brige partnera ozbiljno, čak i ako mislite da su glupi.

Samo zato što možda ne razumijete odakle njihove brige dolaze, ne znači da se njihova mišljenja ne trebaju valorizirati.

5. Nedostatak podrške

Jedan od najvećih razloga zašto se ulazi u veze je druženje i podrška. Dakle, nema velike svrhe biti u odnosu u kojem je partner snishodljiv, kritičan i ne brani vas ili vaše postupke. Biti sam i voljeti sebe bolje je nego biti s nekim tko vas svaki dan pokušava nadmašiti.

6. Neuspjeh u komunikaciji ili slušanju

Jednako je važno biti dobar slušatelj kao i komunicirati na odgovarajući način svoje potrebe i brige u vezi. Odnosi se mogu brzo pogoršati bez učinkovite komunikacije. Previše puta partneri pretpostavljaju da ne moraju točno reći kako se osjećaju jer bi njihov partner trebao 'samo znati'. Postoje parovi koji ne znaju voditi zreo razgovor. Sve je ili agresija i vika ili pasivna agresija. Neki parovi čak uspijevaju ostati u vezama u kojima uopće ne komuniciraju.

7. Nedostatak pouzdanosti ili povjerljivosti

Mnogi se zabavljaju krajnostima stalnog trzanja jedni drugih. Kada s nekim gradite život, važno je da partneri budu sigurni da i jedno i drugo rade svoj pošteni dio održavanja odnosa, a da ih drugi ne moraju stalno podsjećati ili 'čistiti' za njima. Partner treba biti upravo to - partner, a ne zamjena za majku ili oca, prenosi YourTango.

