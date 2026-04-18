7 lokacija na kojima se snimao Bridgerton koje možete posjetiti

Netflixov mega hit Bridgerton oduševio je mnoge, a obožavatelji sve više rezerviraju putovanja na neka od kultnih mjesta snimanja serije. Platforma Trainline izvještava da su putovanja porasla u prosjeku za 50 posto
Bridgerton se vratio, a od londonskih palača do plesnih dvorana u Bathu, ovo su neke od najboljih mjesta za doživjeti Englesku iz regentskog doba.
| Foto: Instagram
|
| Foto: Instagram
1. LONDON: Ljubitelji Bridgertona imaju mnogo toga za vidjeti engleskoj prijestolnici. Posjet Kraljevskom botaničkom vrtu u palači Kew uz rijeku Temzu obavezan je za ljubitelje prednastavka "Queen Charlotte: A Bridgerton Story". U palači su živjeli kralj George III. i kraljica Charlotte sa svojom obitelji, a mnoge scene snimane su u Belton Houseu u Kewu i Kraljevom opservatoriju. Knjiški obožavatelji Eloise i Penelope ne smiju propustiti posjet Hatchard'su, najstarijoj londonskoj knjižari, osnovanoj 1797. Na području Piccadillyja nalazi se crkva Sv. Jakova, gdje se u drugoj sezoni odvila scena vjenčanja Anthonyja Bridgertona i Edwine Sharme. U Greenwichu, Queen's House (na fotografiji) je mjesto snimanja scene kraljevskog bala za princa Friedricha od Pruske. Stari kraljevski pomorski koledž i Ranger's House također su posudili svoje vanjske fasade mnogim scenama kako bi odražavale autentičnu arhitekturu Londona iz doba regentstva. U općini Richmond možete posjetiti i palaču Hampton Court. Scene su snimane u dvorištu majstora stolara, dvorištu s fontanama, dvorištu sa satom, dvorištu Base, kraljevom stubištu i vrtovima.
| Foto: WHAA/ZDS
2.CHATHAM: Sat vremena istočno od Londona, grad Chatham dom je popločanih ulica kojima je Lady Featherington šetala sa svojom štićenicom Marinom tijekom izleta u sirotinjske četvrti, kao i Povijesnog brodogradilišta gdje je boksački salon bio postavljen u prvoj sezoni. Tamo je vojvoda vježbao svoj dvostruki udarac sa svojim sparing partnerom Willom Mondrichom. Mondrichov lik inspiriran je Billom Richmondom, istaknutim boksačem u Engleskoj iz doba regentstva, ponekad nazivanim "prvom britanskom crnom sportskom zvijezdom".
3. BATH: Elegantni grad na jugozapadu Engleske igra glavnu ulogu u Bridgertonu. "Zlatni, georgijanski kamen i veličanstvene zgrade grada savršena su zamjena za regentski London“, rekao je za BBC glasnogovornik Visit Westa, turističke organizacije Batha. Prva stanica trebao bi biti kultni muzej Holbourne. Izvorno izgrađen kao hotel Sydney 1794. godine, pretvoren je u muzej 1916., a sada je u njemu izložena jedna od perika kraljice Charlotte. Hotel i spa centar Royal Crescent dom je niza georgijanskih gradskih kuća koje služe kao pročelje rezidencije Featherington u seriji. Izgrađen između 1767. i 1775., krivulja Royal Crescenta odmah je prepoznatljiva, kao i njegov uređeni travnjak s pogledom na park Royal Victoria. Kako biste maksimalno iskoristili svoj posjet, rezervirajte pješačku Bridgerton turu.
4. YORK: Drevni, utvrđeni grad na sjeveroistoku Engleske dom je dvorca Howard i vrtova (u seriji nazvanog Clyvedon Estate) gdje Simon i Daphne provode svoj medeni mjesec. Za 5 funti za odrasle i 3 funte za djecu možete rezervirati prekrasno krstarenje Sjevernim jezerom imanja. Pristup otoku Skelf i njegovom avanturističkom području uključen je u ulaznicu za vrtove. Tečaj s užadima u krošnjama drveća i oprema za penjanje otvoreni su za sve uzraste.
| Foto: TEMILADE ADELAJA/REUTERS
5. OXFORDSHIRE: Kuća i vrtovi Kingston Bagpuize lokacija su snimanja treće sezone Bridgertona, a prethodno su bili prikazani u Downton Abbeyju. Najbliža željeznička stanica je Didcot Parkway, a djeca mlađa od 11 godina ulaze besplatno (odrasli će platiti 10 funti). Možete posjetiti i Blenheimsku palaču, UNESCO-ovu svjetsku baštinu koja u seriji zamjenjuje Buckinghamsku kuću, kraljicu Charlotte i dom kralja Georgea III. Engleska barokna arhitektura i kameni zidovi učinili su je idealnom lokacijom za snimanje.
6. SURREY: U prvoj sezoni Bridgertona, Painshill Park je mjesto gdje se održao obiteljski piknik Featherington. Stvorio ga je Charles Hamilton kako bi evocirao živi pejzaž, a ima privlačnost 19. stoljeća i modernog doba. Ne odlazite bez da vidite prekrasne špilje i jezero te kušate Painshillovo pjenušavo vino i zimski gin.
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
7. BUCKINGHAMSHIRE: Scene iz treće sezone snimane su u Claydon Houseu u Buckinghamshireu. Seoska kuća iz 18. stoljeća bila je redovito odredište Florence Nightingale. Za razliku od drugih povijesnih kuća, obilazak muzejske sobe Claydon Housea je impresivno iskustvo. Iako je cijela kuća sjedište obitelji Verney od 1620. godine, mnoge njezine sobe otvorene su za posjetitelje. Volonteri vode obilaske gdje posjetitelji mogu sjediti na kaučima i dodirivati namještaj, baš kao što bi to stanovnik Bridgertona mogao učiniti prije više od 200 godina.