7 lokacija na kojima se snimao Bridgerton koje možete posjetiti

1. LONDON: Ljubitelji Bridgertona imaju mnogo toga za vidjeti engleskoj prijestolnici. Posjet Kraljevskom botaničkom vrtu u palači Kew uz rijeku Temzu obavezan je za ljubitelje prednastavka "Queen Charlotte: A Bridgerton Story". U palači su živjeli kralj George III. i kraljica Charlotte sa svojom obitelji, a mnoge scene snimane su u Belton Houseu u Kewu i Kraljevom opservatoriju. Knjiški obožavatelji Eloise i Penelope ne smiju propustiti posjet Hatchard'su, najstarijoj londonskoj knjižari, osnovanoj 1797. Na području Piccadillyja nalazi se crkva Sv. Jakova, gdje se u drugoj sezoni odvila scena vjenčanja Anthonyja Bridgertona i Edwine Sharme. U Greenwichu, Queen's House (na fotografiji) je mjesto snimanja scene kraljevskog bala za princa Friedricha od Pruske. Stari kraljevski pomorski koledž i Ranger's House također su posudili svoje vanjske fasade mnogim scenama kako bi odražavale autentičnu arhitekturu Londona iz doba regentstva. U općini Richmond možete posjetiti i palaču Hampton Court. Scene su snimane u dvorištu majstora stolara, dvorištu s fontanama, dvorištu sa satom, dvorištu Base, kraljevom stubištu i vrtovima.