7 maski za lice s krumpirom u glavnoj ulozi - za pomlađivanje, uklanjanje akni, mrlja i bora...

Krumpir je pun vitamina C, B6, B1 i B3 i minerala poput kalija, fosfora i magnezija te antioksidansa koji su korisni kako za zdravlje, tako i za ljepotu kože lica u obliku raznih pakunga, ovisno što želite postići.

Maska od krumpira i limuna za blistavu kožu

Limun i krumpir imaju adstrigentna svojstva koja pomažu u uklanjanju viška masnoće s lica, otvaraju začepljene pore i toniziraju kožu dok med održava kožu vlažnom.

Sastojci:

Postupak: Pomiješajte dobro sve sastojke pa smjesu nanesite na cijelo lice i vrat. Ostavite neka tako stoji 15 minuta pa isperite vodom. Ovu masku možete koristiti svaki drugi dan.

Napomena: Razrijedite sok od limuna vodom ukoliko osjetite iritaciju.

Maska od krumpira i rajčice protiv akni

Rajčice i krumpir su bogati antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i drže bakterije podalje od kože. Također, njihova kisela svojstva otvaraju začepljene pore.

Sastojci:

Postupak: Pomiješajte sve sastojke i nastavite miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Ravnomjerno nanesite na lice, fokusirajući se na područja zahvaćena aknama. Držite 15 od 20 minuta pa isperite. Ponavljajte postupak jednom dnevno dok akne ne nestanu.

Napomena: Budući da je sok od rajčice vrlo kiseo, mogao bi isušiti vašu kožu, a to ćete spriječiti dodavanjem jedne žlice meda više u smjesu.

Foto: ArtisticCaptures

Maska od krumpira i rižinog brašna za uklanjanje pigmentacijskih mrlja

Sok od krumpira pomaže u uklanjanju tamnijih mrlja, dok rižino brašno čisti mrtve stanice s kože ostavljajući je sjajnom i mekom. Sok od limuna sužava pore, a med održava kožu vlažnom.

Sastojci:

Postupak: Pomiješajte sve sastojke u gustu smjesu pa je nanesite na lice i vrat i ostavite da se osuši. Potom napravite nježan piling uz dodatak malo vode, a pokreti prstima neka budu kružni. Radite to dva puta tjedno.

Napomena: Razrijedite sok od limuna ako imate osjetljivu kožu jer bi mogao izazvati iritaciju.

Maska od krumpira i zobenih pahuljica za masnu kožu

Krumpir i zobene pahuljice izvrsni su za upijanje viška masnoće s kože i uklanjanje prljavštine. Zobena kaša, također, vlaži kožu i potencira je da proizvodi manje sebuma.

Sastojci:

Priprema: U zdjeli zgnječite krumpir i dodajte mu ostale sastojke. Miješajte dok ne dobijete glatku pastu pa je nanesite na lice i ostavite da djeluje oko 30 minuta. Isperite mlakom vodom. Ponavljajte postupak dva puta tjedno.

Foto: Dreamstime

Maska od krumpira, mlijeka i glicerina protiv bora

Glicerin je vrlo učinkovit u održavanje vlage u koži i vraćanju njezine elastičnosti. I krumpir i glicerin ublažavaju bore, smanjuju podočnjake i zatežu kožu.

Sastojci:

Priprema: Pomiješajte sve sastojke i nanesite na lice (usredotočite se na problematična područja). Ostavite da djeluje 15 minuta ili dok se ne osuši. Na kraju isperite masku vodom, a postupak ponavljajte dva puta tjedno.

Napomena: Izbjegavajte korištenje glicerina ako vas koža svrbi, ljuskava je i suha ili ukoliko su na njoj oštećenja poput osipa i opeklina.

Maska za lice od krumpira i jagoda za pomlađivanje

Jagode pomažu ukloniti mrtve stanice s kože. Osim toga, prepune su vitamina C i folne kiseline, a bogate su i polifenolima te antioksidansima koji štite kožu od štetnog učinaka UV zraka. Ova maska potaknut će proizvodnju kolagena i smanjiti sitne bore pa će vam koža izgledati mlađe.

Sastojci:

Priprema: Izblendajte krumpir i jagode tako da dobijete gustu smjesu. U to dodajte meda pa nanesite na lice i vrat.

Držite 15 do 20 minuta pa isperite. Ponavljajte ovaj ritual dva do tri puta tjedno.

Foto: Dreamstime

Maska od krumpira i bjelanjka za zategnutost

Jaja i krumpir izvrsni su izvori proteina koji pomažu zategnuti kožu i učiniti je sjajnom.

Sastojci:

Priprema. Pomiješajte sok od krumpira sa bjelanjkom pa to nanesite na lice i vrat. Ostavite da se osuši i isperite. Ovaj tretman slobodno možete raditi dva do tri puta tjedno, prenosi stylecraze.com.

