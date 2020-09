Osvježite svoju vezu i probudite ponovno one leptiriće u trbuhu

<p>Veza iziskuje puno truda i da bi uspjela na njoj treba svakodnevno raditi. Valja njegovati nježnost i pokazati partneru da ga poštujete, a u izražavanju tih osjećaja mogu pomoći jednostavne vježbe. To je izrazito korisno u dugotrajnim vezama u kojima partneri zbog rutine često "zaborave" jedno na drugo.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p><p>Parovi stoga mogu svaki dan zapisivati sitnice kojima ih je partner razveselio i na kraju ih tjedna jedno drugome pročitati. Time će pokazati da im je i dalje stalo te da se međusobno cijene.</p><p>Baš kao i odjeća i veza se može "zaprljati" zamjeranjem i svađama stoga je treba redovito očistiti. Partneri stvari mogu riješiti tako da jednom na tjedan sjednu zajedno i rasprave o stvarima koje su ih povrijedile. Taj sastanak može spriječiti gomilanje negativne energije, ali ne treba očekivati da će se već prvi put sve riješiti. Tjedni susreti odličan su put za dobru komunikaciju.</p><p>Osim na osjećaje ne treba zaboraviti na zabavu. Parovi neka naprave listu stvari koje ih vesele i koje bi voljeli probati. Treba početi s manjim stvarima koje je lako ostvariti jer bi vas preveliki zalogaj mogao natjerati da brže odustanete. Pokušajte otkriti zajedničke interese, idite u šetnju ili u kino i prije svega se družite kao na početku veze. Takvo će vas iskustvo ponovo zbližiti.</p><p>Odlična vježba za parove jest i zapisivanje stvari koje partner radi zbog ljubavi. Neke stvari lako skliznu s uma, ali jednom kad ih napišete lakše ćete vidjeti koliko se vaša bolja polovica doista trudi. Napišite svaki tjedan po pet stvari i zamolite partnera da učini isto. Na kraju podijelite svoje osjećaje.</p><p>Nije dobro ići u krevet ljut i toga bi se parovi trebali držati, tvrde bračni terapeuti. Nerazriješene situacije rađaju zamjeranje što je dugoročno opasno za vezu. S vremenom će se stvari početi nakupljati i mogla bi vas početi živcirati svaka partnerova riječ ili djelo. Bolje je stvari riješiti na vrijeme i ne dopustiti da prerastu u nešto više.</p><p>Sat iskrenosti odlična je vježba za ljubav. Jednom na tjedan razgovarajte s partnerom o svemu što vas muči, ali s potpunim imunitetom. Postavite pravilo da sve što kažete neće imati posljedice, već ćete to iskoristiti kako bi unaprijedili svoj odnos. To će vas naučiti kako iskreno komunicirati i slušati jedno drugo, piše <a href='http://love.allwomenstalk.com/extremely-effective-couples-therapy-exercises-you-can-try-at-home/7/">All Women Stalk</a>.&nbsp;' target="_blank">allwomenstalk.com</a>.</p>