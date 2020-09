Ovo je 9 najćešćih razloga za prekid

Ponekad se parovi rastanu nakon više desetljeća zajedničkog života jer su se toliko promijenili da više ne toleriraju međusobne različitosti, ponekad je to velika izdaja, a ponekad dugoročno omalovažavanje

<p>Mnogi teško podnesu prekid svake veze, bez obzira na to koliko ona trajala, no posebno je zbunjujuće kada dođe do prekida u dugogodišnjoj vezi, u kojoj su se partneri već navikli jedno na drugo i uljuljkali u sigurnost.</p><p>Stručnjaci ističu da razlog tome može biti manjak privlačnosti, emocionalne i fizičke bliskosti, promjene osobnosti i udaljenosti po pitanju temeljnih životnih vrijednosti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Na koje se ljude možete osloniti</p><p>U dugogodišnjim vezama često je teško prepoznati takvu promjenu i shvatiti kako i zašto se dogodila. Ponekad se dogodi da se znakovi javljaju mjesecima, dok partneri njima ne postanu zasićeni, no moguće je i da do prekida dođe iznenada, kad uslijed nekog poticaja jednostavno shvatite da to više nije veza u kojoj ste sretni. </p><p>Kako se ne biste mučili razmišljanjem oko toga što je pošlo po zlu i jeste li nešto mogli drugačije, evo što stručnjaci kažu o 9 najčešćih razloga zbog kojih se raspadaju dugogodišnje veze.</p><h2>Neriješena pitanja</h2><p>Možda postoje neki problemi oko kojih ste vi i partner raspravljali već milijun puta, a još uvijek vam se čini da se ne možete složiti oko ključnih stvari. Stručnjakinja za veze Susan Winter kaže da 'trajne borbe u kojima nikada ne dođemo do zajedničkog jezika potiču jednu vrstu dugotrajnog animoziteta koji uništava svaku ljubav koja postoji'. </p><p>Stalna neslaganja mogu učiniti da se parovi osjećaju kao da ne mogu surađivati i djelovati ​​kao tim, što može potaknuti sumnju u to da ste izabrali pravog partnera, pojašnjava Winter.</p><p>- Parovi moraju biti u mogućnosti kretati se kroz životne izazove kao partneri, surađujući, kako bi osjetili povjerenje u svoju vezu, dodaje.</p><h2>Kronično opuštanje</h2><p>Upadanje u rutinu, ili dopuštanje da veza postane dosadna i predvidljiva jest nešto s čime se partneri mogu suočiti tijekom dugoročne veze, što može rezultirati nedostatkom spontanosti i avanture. Kad se to dogodi, lako je prestati se truditi i početi uzimati partnera zdravo za gotovo, kaže Winter.</p><p>- Nitko se ne voli osjećati kao da drugoj osobi nije na prvom mjestu, pogotovo ako se partneri kronično opuste - kaže Winter. U takvim situacijama često se događa da partner dosljedno prekida samoizražavanje druge strane, kritizira ono što govori i misli, zbog čega se ta strana počne osjećati nebitno i neuvaženo. </p><p>- Naše samopoštovanje strmoglavo pada kad se zbog onoga tko nas treba voljeti redovito osjećamo neviđeno, podcijenjeno i poniženo - kaže Winter.</p><h2>Ovisnost koja guši</h2><p>- Iako je ovisnost bolest izvan bilo čije kontrole, koliko god razumijevanja imali, ona svejedno može naštetiti vezi. Partneri koji imaju aktivnu ovisnost stvaraju kaotično i nestabilno okruženje - kaže Winter. </p><p>Takvi su partneri emocionalno nepredvidljivi jer im se život vrti oko toga da nahrane svoju ovisnost. U takvom partnerstvu neovisni partner često preuzima ulogu roditelja, a drugi djeteta, što može dovesti do ogorčenja i neprijateljstva s obje strane, kaže Winter. Nespremnost za liječenje može postati kap koja je prelila čašu u dugotrajnoj vezi. </p><h2>Iskustvo koje mijenja život</h2><p>Kad netko prođe kroz iskustvo koje mijenja život, poput straha od bolesti, smrti ili gubitka posla, može steći novu perspektivu o životu s partnerom, zbog koje će možda preispitati vlastite ciljeve i ciljeve koje su partneri zajedno postavili. Prolazak kroz ovakvo iskustvo može natjerati ljude da 'shvate da žele drugačije stvari od svog partnera i žele biti ispunjeniji u godinama koje su im preostale u životu, kaže dr. Andrea Bonior, autorica knjige za samopomoć 'Detoks Your Thoughts'. </p><h2>Izdaja</h2><p>Bez obzira na to koliko ste dugo s partnerom, ako on ili ona učini nešto zbog čega se osjećate izdano, to bi moglo biti štetno za vašu vezu.</p><p>- Neiskrenost o financijama, ili seksualnoj nevjeri lako mogu razdvojiti par i nakon desetljeća provedenih zajedno u naizgled skladnoj vezi - kaže Bonior.</p><h2>Nema prostora za rast</h2><p>- Neki ljudi partnerima daju prostor za individualni rast tijekom veze, dok drugi možda ne dopuštaju tako nešto. U tom slučaju novi hobiji i interesi, kao i nove navike, s vremenom mogu uzeti danak do te mjere da nestaje emocionalne povezanosti, kaže Bonior.</p><p>- Ako ljudi ne dijele baš nikakve zajedničke interese, a žive zajedno, to s vremenom može izaći na vidjelo. Nerijetko se dogodi da ljudi izgube interes za vezu kada shvate da nemaju baš ništa drugo zajedničko osim - djece. </p><h2>Sukob oko vrijednosti</h2><p>U nekoj situaciji veze možete se naći na raskrižju: Vi cijenite jedno, partner drugo, što može biti teško shvatiti. No, kako starimo, često postajemo svjesniji vrijednosti koje su nam važne i manje smo voljni živjeti neusklađeno s tim vrijednostima, kaže terapeutkinja iz Los Angelesa dr. Lauren Cook.</p><p>Ljudi se s vremenom mijenjaju i moguće je da se vi i/ili vaš partner promijenite i to značajno, tako da se više nećete moći prilagoditi kao nekada.</p><h2>Nema više 'upoznavanja'</h2><p>Vjerojatno ste čuli savjet da je dobro nastaviti s izlascima i udvaranjem kroz koje se upoznajete čak i kad ste već desetljećima zajedno. No, većina parova prestane se baviti stvaranjem tih zanimljivih iskustava. Ako prestanete raditi na tome da potičete jedno drugo na to da razgovarate o tome što se promijenilo i što danas očekujete od veze, počet će vam smetati monotonija i osjećat ćete da vaša veza stagnira - kaže dr. Cook.</p><h2>Nedostatak fizičkog dodira ili intimnosti</h2><p>Seks je značajan dio veze, ali ne i jedini način da budete fizički bliski jedno s drugim. To su mali trenuci: Poljubac na rastanku, ili za laku noć, držanje za ruke i maženje na kauču, kaže dr. Cook.</p><p>- Kad se partneri prestanu dodirivati, počet će se osjećati kao sustanari, a ne kao partneri - upozorava, a prenosi portal <a href="https://www.womansday.com/relationships/dating-marriage/a54839/reasons-long-term-couples-break-up/">Womansday.</a></p>