7 stvari koje ne biste smjeli baciti prilikom čišćenja ormara

Svako malo dobro je pročistiti ormar, no neke stvari su vječne, a i pitanje je trenutka kad ćete ih poželjeti nositi jer modni dodaci poput remenja i majice na bretele iznad su sezona

<p>Trendovi se mijenjaju, ali neke stvari su vječne, ponajprije modni dodaci i bazični komadi koji odolijevaju modnim mijenama i oplemenjuju svaku kombinaciju.</p><p>Remenje se zna u ormaru fino nakupiti, no ne bacajte te modne detalje jer pašu svakoj sezoni i odlično naglašavaju siluetu. Svaki sako i tuniku, pa i košulju, možete nadograditi remenom sličnog stila i promijeniti te dinamizirati vlastitu modnu formulu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Super trikovi za čišću odjeću</strong></p><p>Dizajnerske torbice i one koje vrijede dugotrajna su investicija, naročito ako su posebne i napravljene od prave kože. Ovaj materijal izdržljiv je doslovno, ali i stilski te ima dodanu vrijednost.</p><p>Bazične majice i one na bretele mogu biti osnova outfita za razne sakoe, košulje, suknje i hlače te se postavljaju u komade kojih se nema smisla rješavati.</p><p>Nakit je još jedan detalj koji može oplemeniti i najjednostavniju kombinaciju, stoga je i bižuterija, ako se nije ofucala i promijenila boju, uvijek zahvalan modni dodatak.</p><p>I mala crna haljina je nešto što se isplati imati u ormaru, jer je idealna za sve prigode te je lako nadograditi je detaljima po želji, potrebi i stilu.</p><p>Može biti jednostavno stilizirana ili okrunjena statement nakitom, remenom ili nekim drugom dodatkom.</p><p>Večernje stvari sa šljokicama ili glitter efektima spašavaju svaku glamuroznu modnu situaciju te se mogu nositi na neke bazične stvari kao što su traperice. Ne bacajte ih, nikad ne znate kad će vam zatrebati. </p><p>Marame su još jedan stilski dragulj kojega se nema smisla rješavati, naročito ako su od nekog finijeg ili svilenog tekstila. Možete ih nositi na kosi, oko vrata, na torbi, oko struka te od obične kombinacije napraviti onu posebnu.</p>