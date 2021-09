Dermatologinja iz New Yorka, Debra Jaliman objasnila je kako spavanje utječe na pojavu bora i što čovjek može napraviti kako bi smanjio količinu i dubinu bora. Iako za vrijeme spavanja nitko nema utjecaj na to kako spava i koliko se okreće tijekom noći, može utjecati na to u kojem položaju će zaspati, na čemu će spavati i što će navečer staviti na svoje lice.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako izbjeći bore

Ovo su njezini trikovi i savjeti kako smanjiti nastanak bora:

1. Spavajte na leđima

Spavanje na trbuhu ili na strani stvara stalan pritisak na vaše lice. S vremenom će taj pritisak utjecati na stvaranje bora na strani lica na kojoj spavate. Tome se može doskočiti spavanjem na leđima, kaže dr. Jaliman, i dodaje da na taj način nema nikakvog pritiska na lice.

Mnogima spavanje na leđima može biti neugodno, a tijekom sna se ne može kontrolirati tijelo i okretanje. Ali, Jaliman smatra da vježbom spavanje na leđima može postati ugodno.

2. Nabavite specijalni jastuk

- Ako se ne možete naviknuti na spavanje na leđima, možete si nabaviti specijalni oksidirani jastuk od memorijske pjene. Pruža mnoge pogodnosti: umanjuje pojavu bora, održava kožu čistom i hidratizira stanice kože što odmaže nastajanju bora - objasnila je dr. Jaliman.

Druga, jeftinija opcija, je korištenja jastučića koji se prodaju na aerodromima za lakše spavanje tijekom leta. Imobilizirati će vrat i stvoriti osjećaj ugode za glavu, dodala je Jaliman.

3. Zaboravite na pamučne jastučnice

Ako vam je teško zaspati na leđima, možete si pomoći promjenom jastučnica. Pamučne jastučnice se gužvaju i potiču stvaranje bora, dok su satenske i svilene jastučnice 'skliske' te ne potiču stvaranje nabora na licu, a s tim i sprječavaju nastanak bora.

- Sa svilenom jastučnicom vaša koža kliže po jastučnici - dodaje dr. Jaliman.

4. Retinol

Retinol je vjerojatno najjače oružje koje imate u svojem arsenalu protiv bora. Derivativ vitamina A stimulira kolagen i daje gipkost koži. Dermatolozi uporno ponavljaju ljudima da koriste najjaču kremu s retinolom koju njihova koža može podnijeti. Najbolje kreme su uglavnom na recept, ali u ljekarni se mogu nabaviti jako dobre kreme s retinolom i bez recepta.

5. Ne zaboravljajte na noćnu kremu

Noćne kreme su teške i guste, a zbog toga najbolje dubinski hidratiziraju kožu. Pri kupnji treba izabrati noćnu kremu koja sadrži što više hijaluronske kiseline koja pomaže održati ton i čvrstoću kože.

6. Kao noćna krema može poslužiti i jedno ulje

Već smo puno puta pisali o kokosovom ulju, tako da postoji šansa da ga već i imate. Izvrsno je u kuhinji, za čišćenje kože, kao maska za kosu... Dermatolozi kažu da je ekstra djevičansko kokosovo ulje sigurna alternativa tradicionalnom losionu za kožu.

7. Spavajte cijelu noć

Iako se možda čini očito, puno ljudi ostaje budno do kasnih noćnih sati te se iz dana u dan ne uspijevaju naspavati. Nema pravila koliko sna je potrebno da se čovjek odmori, jer svaki čovjek je različit, ali bitno je da se tijekom noći tijelo i mozak odmore.

Nekima je potrebno 6, a nekima 8 sati. Koliko god to bilo, i za kožu je jako bitno da se naspavate i da joj pružite dovoljno vremena da se oporavi od dnevnih stresova - šminke, znoja, piše portal Health.