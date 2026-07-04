7 znakova da vas partner manipulira, a vi to ne vidite

Manipulatori koriste suptilne taktike koje kod žrtve izazivaju zbunjenost, krivnju i sumnju u vlastitu percepciju, zbog čega ih je često teško prepoznati.

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Pokretanje videa... 00:57 Jana (38) shvatila je zašto je i dalje sama, kaže kako taj problem imaju mnoge žene | Video: 24sata/Video

Izluđivanje kao oružje: Kad počnete sumnjati u vlastiti razum

Jedna od najpodmuklijih tehnika je "gaslighting", pojam nazvan prema filmu u kojem suprug uvjerava ženu da ludi. U vezi, partner poriče događaje koji su se očito dogodili, iskrivljuje vaše riječi ili vas uvjerava da se nečega krivo sjećate. Rečenice poput "To se nikad nije dogodilo", "Luda si" ili "Preosjetljivo reagiraš" njihovo su glavno oružje, stvoreno da uništi vaše samopouzdanje do te mjere da počnete sumnjati u vlastiti razum i percepciju. Kad više ne vjerujete sebi, manipulator postaje vaš jedini "izvor istine", čime stječe potpunu kontrolu.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Vječna igra krivnje i izbjegavanje odgovornosti

Manipulatori su majstori u izbjegavanju odgovornosti. Što god pođe po zlu, pronaći će način da krivnju prebace na vas. Često koriste emocionalnu ucjenu, pozivajući se na prošle "žrtve" koje su podnijeli za vas. Izjave poput "Nakon svega što sam učinio/la za tebe, ovako mi vraćaš?" ili "Povrijedio/la si me svojim ponašanjem pa sam morao/la reagirati" klasični su primjeri. Ova taktika cilja na vašu empatiju i osjećaj dužnosti, a s vremenom ozbiljno narušava samopoštovanje i tjera vas da se neprestano ispričavate.

Ciklus "toplo-hladno" i lažna nada

Ovaj obrazac stvara krug nade i razočaranja. Na početku veze, manipulator vas može "bombardirati ljubavlju" (love bombing) - obasipati vas pažnjom i komplimentima. No, čim se osjete sigurno, povlače se. Postaju hladni, distancirani i nedostupni, koristeći "tretman šutnjom" kao kaznu. Upravo kad pomislite otići, ponovno postaju brižni, kao na početku veze. Taj ciklus stvara snažnu emocionalnu ovisnost i zbunjenost, tjerajući vas da neprestano jurite za rijetkim trenucima pažnje.

Pasivna agresija: Tihi rat iscrpljivanja

Umjesto izravne komunikacije, manipulatori se služe pasivnom agresijom kako bi izrazili nezadovoljstvo. To uključuje sarkazam, dvosmislene komplimente koji su zapravo uvrede, namjerno "zaboravljanje" dogovora te uporno izbjegavanje razgovora o problemima. Cilj je kazniti vas i isprovocirati vašu reakciju bez preuzimanja odgovornosti za sukob. Kada napokon reagirate, optužit će vas da stvarate dramu i da ste nerazumni. Time iscrpljuju vašu energiju i održavaju stalnu napetost.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Opasna igra izolacije od prijatelja i obitelji

Jedna od najopasnijih taktika je postepeno izoliranje od mreže podrške. Manipulator će pokušati stvoriti razdor između vas i vaših prijatelja ili obitelji. To čine suptilno: govoreći loše o njima, stvarajući neugodne situacije ili vas uvjeravajući da vas nitko ne razumije kao on/ona. Cilj je jasan: što ste izoliraniji, to ste ovisniji o manipulatoru. Bez podrške sa strane, lakše vjerujete u njihovu iskrivljenu stvarnost i teže pronalazite snagu za odlazak.

Foto: 123RF

Prikriveni narcis: Vuk u janjećoj koži

Nisu svi manipulatori glasni. Prikriveni narcis je posebno opasan jer se u javnosti predstavlja kao "dobra osoba" - skroman i uslužan. Svi misle da ste sretnica, no iza zatvorenih vrata osjećate prijezir umotan u lažnu uslužnost. Njihova "pomoć" često je predstava ili način da vas suptilno kontroliraju, uz popratni uzdah koji pokazuje koliku "žrtvu" podnose. Iako se obvežu nešto učiniti, često to odrade traljavo ili samo djelomično, a na prigovor odgovaraju da im je nemoguće udovoljiti. Iznimno su osjetljivi na svaku kritiku i reagiraju povlačenjem ili pasivnom agresijom. Iza maske skromnosti skrivaju osjećaj superiornosti i prezir. Život s takvom osobom iznimno je zbunjujući jer vas njihovo ponašanje ostavlja iscrpljenima i neprestano se pitate jeste li vi problem.

Umanjivanje vaših osjećaja i potreba

U zdravoj vezi partneri si međusobno potvrđuju osjećaje. S manipulatorom, vaši se osjećaji redovito omalovažavaju. Kada izrazite da vas je nešto povrijedilo, njihov je tipičan odgovor da "pretjerujete" ili da ste "preosjetljivi". S vremenom, zbog stalne invalidacije, počinjete sumnjati u vlastite emocije i prestajete ih izražavati kako biste izbjegli sukob. To je moćan način kontrole jer vas uči da vaše potrebe i osjećaji nisu važni.

*kreirano uz korištenje AI-ja