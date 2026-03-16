Najveći preljubnici: Gdje se na svijetu najviše i najmanje vara?

Nevjera u vezi ili braku je tema koja uvijek izaziva rasprave, a neka istraživanja pokušala su otkriti u kojim je državama najčešća, a u kojima najrjeđa. Dok su u nekima izvanbračne avanture relativno česte, u drugima su znatno rjeđe. Na to često utječu tradicija, religija i društvene norme, koje imaju važnu ulogu u načinu na koji društvo gleda na vjernost u vezi
U nastavku provjerite zemlje gdje su najmanje česte prevare u vezama i brakovima, a nakon toga i i listu zemalja s najviše prevara u odnosima.
1. Kina - Istraživanja pokazuju da relativno mali postotak ljudi priznaje nevjeru. Tradicionalne vrijednosti, društveni pritisak i važnost obitelji i dalje snažno utječu na ponašanje u braku.
2. Meksiko - Iako stereotipi govore suprotno, mnoge studije pokazuju da snažna obiteljska kultura i religija igraju veliku ulogu u očuvanju brakova.
3. Čile - U Latinskoj Americi Čile ima relativno tradicionalan pogled na brak, a obiteljske vrijednosti i dalje su vrlo važne.
4. Filipini - Filipini su jedna od rijetkih zemalja na svijetu gdje je razvod i dalje iznimno ograničen. Katolički utjecaj snažno promiče vjernost u braku.
5. Indonezija - Kao najveća muslimanska zemlja na svijetu, Indonezija ima snažne religijske norme koje obeshrabruju izvanbračne veze.
6. Indija - Unatoč velikoj populaciji i raznolikosti, tradicionalne vrijednosti i dalje igraju veliku ulogu u braku. U mnogim dijelovima zemlje nevjera se smatra ozbiljnim društvenim prijestupom.
7. Turska - U velikom dijelu društva brak se smatra svetom institucijom, a nevjera često dovodi do snažne osude obitelji i okoline.
8. Poljska - Kao jedna od religioznijih europskih zemalja, Poljska ima snažan utjecaj katoličkih vrijednosti, koje tradicionalno osuđuju preljub.
9. Južna Koreja - U Južnoj Koreji obitelj i društveni status imaju veliku važnost. Iako su moderni odnosi sve češći, nevjera i dalje nosi snažnu društvenu stigmu.
10. Japan - Japansko društvo snažno naglašava diskreciju i očuvanje obiteljskog ugleda. Iako nevjera postoji, o njoj se rijetko javno govori, a društveni pritisak da se brak očuva i dalje je vrlo snažan.
U nastavku provjerite koje su to zemlje u kojima ljudi najviše varaju.
10. Finska - 36% -
Finci tvrde da tehnički ne varaju, već imaju takozvane “paralelne veze”. Seks se u njihovom društvu smatra vrlo pozitivnim iskustvom, pa mnogi vjeruju da priliku za intimni odnos ne treba propustiti. Upravo takav liberalniji pogled na odnose često se navodi kao objašnjenje relativno visokog postotka nevjere.
9. Ujedinjeno Kraljevstvo – 36% -
Britanci su u donjoj polovici europskih zemalja po stopi nevjere, ali prednjače po osjećaju krivnje. Oko polovice ispitanika koji su priznali preljub kaže da se zbog toga kaje – gotovo dvostruko više nego u Francuskoj.
8. Španjolska – 39% -
Iako bi mnogi očekivali da će temperament i stereotipi o španjolskom mačizmu ovu zemlju smjestiti pri vrhu ljestvice, snažan utjecaj religije i društvenih normi još uvijek igra veliku ulogu. U tradicionalno katoličkoj Španjolskoj preljub se i dalje gleda s osudom, a visoka stopa razvoda sugerira da mnogi radije završe vezu prije nego započnu novu.
7. Belgija – 40% -
Zemlja poznata po vrhunskim pommes fritesima iznenađujuće se našla visoko na listi. Platforme za izvanbračne veze poput Gleedena imaju velik broj korisnika, a procjenjuje se da više od 10% stanovništva aktivno traži izvanbračne avanture.
6. Norveška – 41% -
Zanimljivo je da prijave na stranicama za izvanbračne veze u Norveškoj rastu čak 78% tijekom toplinskih valova. Čini se da toplije vrijeme i duži dani potiču društveni život – i avanture izvan veze.
5. Francuska – 43% -
Francuzi već dugo imaju reputaciju strastvenog naroda. Kada se otkrilo da je bivši predsjednik François Hollande imao ljubavnicu, javnost nije bila pretjerano iznenađena. S obzirom na stereotipe o “jeziku ljubavi”, mnogi su čak iznenađeni što Francuska nije još više na ljestvici.
4. Njemačka – 45% -
Nijemci su možda diskretniji, ali statistike pokazuju da su čak i skloniji nevjeri od Francuza. Oko 60% ispitanika smatra da je preljub moralno prihvatljiv u određenim situacijama. Zanimljivo je i da su razlike između muškaraca i žena minimalne.
3. Italija – 45% - Talijanska reputacija zavodnika traje stoljećima. Venecija je rodni grad Casanove, jednog od najpoznatijih ljubavnika u povijesti. Unatoč relativno visokoj stopi nevjere, Italija ima nisku stopu razvoda – što neki pripisuju činjenici da su Talijani vrlo diskretni kada je riječ o izvanbračnim avanturama.
2. Danska – 46% -
Kopenhagen je godinama imao reputaciju jedne od najliberalnijih europskih prijestolnica kada je riječ o seksualnosti. Platforme za izvanbračne veze ovdje su vrlo popularne, a posljednjih godina raste i broj žena koje se na njih prijavljuju.
1. Tajland – 56% - Tajland predvodi listu s uvjerljivo najvećim postotkom priznate nevjere. Bangkok, posebno četvrt Patpong, poznat je po razvijenoj industriji zabave za odrasle. Iako prostitucija ne mora nužno značiti i nevjeru, mnogi smatraju da takvo okruženje doprinosi liberalnijem odnosu prema seksualnosti.
