Sve je stvar perspektive: Misli drukčije i budi sretniji u 7 dana

Sophie Le Brozec, autorice knjige 'How To Be Happy No Matter What Sh!t Life Throws At You', podijelila je svoje posebno osmišljene savjete kako postići sreću u samo sedam dana. Ovo je njen jednostavni vodič za postizanje sreće. Sophie napominje da unesete pozitivne vibracije u svako područje vašeg života.

1. Ponedjeljak: Budite jasni

Da biste bili sretni, morate znati što vas čini sretnima. Kupite jednu malu bilježnicu i u nju zapišite deset stvari koje vas čine sretnima. Pri tome se usredotočite na želje kao što su otići na avanturu s djecom, smanjiti minus na kartici, olakšaj si kućanske poslove...

Nemojte si zadavati velike životne ciljeve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Utorak: Zahvalnost

Svako jutro započnite tako da kažete 'hvala' tri puta naglas. Osjećat ćete se glupo, ali na kraju ćete se sigurno nasmijati i tako dan započeti u dobrom raspoloženju. Nakon toga, napišite tri stvari na kojima ste zahvalni.

3. Srijeda: Osmijeh

Pozdravljajući ljude na ulici, smiješeći se onima koji dolaze iz drugog pravca, može popraviti dan i vama i njima. Druženje s ljudima može nam popraviti raspoloženje. Istraživanja pokazuju da pomaganje drugima donosi radost i sreću, zato svaki dan započnite s nekim djelom ljubaznosti.

Foto: Fotolia

Tri načina da nekome donesete osmijeh na lice:

Ponudite svoje mjesto u javnom prijevozu

Dajte kompliment

Platite strancu jutarnju kavu

4. Četvrtak: Pet minuta

Kada vam se nešto loše dogodi, emocije nemojte držati u sebi. Uzmite pet minuta i pravo da budete ljuti. Vrištite, plačite bacajte jastuke - sve što vam u tom trenutku pomaže. Tako ćete brže popraviti raspoloženje.

Tri načina na koja možete izbaciti bijes iz sebe:

1. Zaplešite na najdražu pjesmu

2. Zapišite što vas muči u bilježnicu

3. Pronađite siguran prostor gdje možete slobodno vrištati ili bacati jastuke, a da nikoga ne povrijedite

5. Petak: Žrtvovanje

Što raditi kada želimo nešto dobiti? Žrtvovanje je odgovor.

Ako sreća znači provesti više vremena s djecom, onda razmislite da taj dan žrtvujete posao ili hobi koji volite. Vratite se na popis stvari koje vas čine sretnima i zapitajte se što ste spremni žrtvovati za te stvari.

Foto: Dreamstime

Razmišljajte ovako:

Ako želim......Trebat ću odustati od .....

6. Subota: Prijatelji i obitelj

Neki ljudi pozitivno utječu na nas, dok neki negativno. Zato je važno znati koji ljudi ne utječu dobro na naše raspoloženje.

Pokušajte to odrediti na sljedeći način:

1. Želite li provesti više vremena s tom osobom? Da/Ne

2. Možete li se osloniti na tu osobu? Da/Ne

3. Možete li vjerovati toj osobi? Da/Ne

4. Je li vas ta osoba usrećuje? Da/Ne

Međutim, ako se nikako ne možete riješiti nekih ljudi, onda pokušajte nešto od navedenog: smanjite druženje s njima, a ako se morate družiti s njima, neka to bude u grupi s drugim ljudima. Ne sjedajte pokraj njih, pokušajte shvatiti njihovo ponašanje, oprostite im - empatija manje iscrpljuje od mržnje. Planirajte nešto lijepo nakon druženja s njima...

7. Nedjelja: Vrijeme za sebe

Kada nam nedostaje novca, odričemo se nekog luksuza, kada nemamo vremena, žrtvujemo brigu o sebi. Međutim, briga o sebi, ključna je za dobro raspoloženje. Svaki dan, odvojite 10 minuta koje ćete potrošiti samo na sebe, prenosi Mirror.