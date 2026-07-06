8 najneobičnijih zanimanja na svijetu - i ne, nisu izmišljena...

Od profesionalnih spavača do ljudi koji kušaju pseću hranu, neka su zanimanja nastala iz potrebe tržišta, dok su druga rezultat kreativnih poslovnih ideja. Donosimo osam poslova koji će vas zasigurno iznenaditi.

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1. Profesionalni spavač

Može li se zarađivati dok spavate? U pojedinim hotelima odgovor je – da. Profesionalni spavači testiraju krevete, madrace i kvalitetu sna kako bi hoteli dobili iskrene povratne informacije o udobnosti smještaja. Nakon noći provedene u sobi, njihov je zadatak ocijeniti iskustvo spavanja i napisati detaljnu recenziju.

2. Nadzornik sušenja boje

Iako zvuči kao šala, ovaj posao doista postoji. U industriji proizvodnje boja postoje stručnjaci koji prate koliko je vremena potrebno da se različite vrste premaza osuše te promatraju promjene u teksturi, sjaju i nijansi. Njihova opažanja važna su za razvoj novih proizvoda i kontrolu kvalitete.

Foto: 123RF

3. Profesionalni "Netflixovac"

Prije nego što filmovi i serije stignu do gledatelja, netko ih mora pregledati. Upravo zato streaming platforme povremeno zapošljavaju osobe koje gledaju sadržaj i dodjeljuju mu odgovarajuće oznake i kategorije. Zahvaljujući njihovom radu korisnici lakše pronalaze sadržaj koji odgovara njihovim interesima.

4. Gurač ljudi u vlakove

Na pretrpanim željezničkim postajama u Japanu tijekom najvećih gužvi rade takozvani "gurači". Njihov je zadatak pomoći putnicima da uđu u vlak kako bi se vrata mogla zatvoriti i vozni red odvijao bez kašnjenja. Iako neobično zvuči, riječ je o poslu koji je desetljećima dio svakodnevice u velikim japanskim gradovima.

5. Muzač zmija

Ovo zanimanje nije za one slabijih živaca. Stručnjaci u posebnim laboratorijima pažljivo prikupljaju otrov iz zmija, koji se kasnije koristi za razvoj lijekova i proizvodnju protuotrova. Posao zahtijeva veliko iskustvo, preciznost i pridržavanje strogih sigurnosnih pravila.

6. Kušač pseće hrane

Prije nego što hrana za kućne ljubimce stigne na police trgovina, netko mora provjeriti njezinu kvalitetu. Kušači procjenjuju okus, teksturu i miris proizvoda kako bi proizvođači mogli usporediti svoje proizvode s konkurencijom i osigurati željeni standard. Koliko god neobično zvučalo, riječ je o stvarnom zanimanju.

7. Sudac neugodnih mirisa

Kozmetička industrija ulaže velika sredstva u razvoj dezodoransa i proizvoda za osobnu higijenu. Kako bi provjerili njihovu učinkovitost, neke tvrtke zapošljavaju osobe koje procjenjuju neugodne mirise poput daha, stopala ili pazuha volontera. Njihov njuh redovito se testira kako bi rezultati ostali pouzdani.

Foto: 123RF

8. Dostavljač pizze pod morem

Na Floridi postoji podvodni hotel kojem pizzu ne dostavlja klasični dostavljač, nego – ronilac. Hrana se prevozi u posebno izrađenim vodootpornim spremnicima kako bi do gostiju stigla svježa, unatoč tome što se nalaze ispod površine mora. Ovaj neobični posao jedan je od najboljih primjera kako turizam može stvoriti potpuno nova zanimanja.

Koliko god neka od ovih zanimanja djelovala neobično, svako od njih ima svoju svrhu i pokazuje koliko tržište rada može biti raznoliko. Dok jedni dane provode u uredima, drugi zarađuju spavajući, gledajući serije ili roneći s pizzom u rukama – dokaz da granice između neobičnog i stvarnog ponekad gotovo i ne postoje.