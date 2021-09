Tijekom romantične veze naučite mnogo o sebi, o drugoj osobi, a i o drugim ljudima u vašem životu. Veza vas uči mnogo toga, a ono najbitnije, ne trebate biti romantični kako biste dokazali ljubav i kako biste bili u zdravom odnosu.

1. Ne uplićete prošlost u odnos

Svatko donosi prtljagu u odnose. No partneri koji se istinski vole postavljaju granice kako bi osigurali vlastiti rast, kao i međusobno poticanje kada se pojave nevolje iz 'prošlog života'. Ne drže prošlost protiv svog partnera i ne dopuštaju da se prošlost njihova partnera petlja u njihovu sadašnjost. To je bitno za istinsku intimnost u vezi.

2. Uspjeh vašeg partnera vas ne ugrožava

Uzrujavanje zbog toga što vaš partner dobro radi i što je možda uspješniji u poslu od vas ogromni je alarm za vašu vezu. Slavljenje partnerovog uspjeha pokazuje im da ste tu za njih i da vam je njihova sreća važna.

3. Pomažete jedno drugom i brinete

To se posebno razlikuje od osobe do osobe i odnosa do odnosa, ali kuhanje ili čišćenje, pranje rublja ili dvorišni poslovi ili bilo što drugo, pogotovo ako to ne volite raditi ili vam je teško to učiniti, pokazuje da obraćate pažnju i brinete o partnerovim potrebama i željama.

4. Dijeljenje prostora s partnerom vam je prirodno

To nužno ne mora značiti zajednički život, ali ako ste s nekim u vezi i dijelite zajednički prostor i osjećate se skroz prirodno, kao da ste na pravom mjestu, to je jako dobar znak.

5. Ludi ste za njima

Svaka veza prolazi kroz razdoblje uzbuđenja i lude zaljubljenosti. No nakon toga počinje ozbiljan dio i pokazivanje prave ljubavi. Znat ćete da je prava ljubav ako se jedno drugom uzbuđujete iako stvari nisu uzbudljive. Ako danima gledate serije na kauču i ne radite ništa zanimljivo, a i dalje ste ludi za partnerom kada ga nema sat vremena ili kada ode na posao - onda je to znak da ste u pravom odnosu.

6. Konstruktivno raspravljate

Postoji razlika između svađe i rasprave, a parovi koji su dugo u vezi uče kako raspravljati na načine koji vam omogućuju da slušate i razumijete jedni druge. Parovi koji se istinski vole mogu raspravljati, a da se međusobno ne potkopavaju, ne vrijeđaju ili u cijelosti ne prekidaju odnos.

7. Tu ste jedno za drugo i kad je loše

Lako je biti s partnerom tijekom sretnih prigoda ili događaja, no kako se osjećate s njim kada su teška vremena. Bilo da se radi o odlasku na operaciju, sprovod ili nešto slično, bitno je da je partner u teškim vremenima uz vas stopostotno. Ako to nije, ne nalazite se u dobrom odnosu.

8. Ono najbitnije, ne sramite se ništa jedno pred drugim

Koristite kupaonicu zajedno. Ne sramite se pokazati tko ste i što ste. Ne sramite se ispustiti vjetar ispred partnera, a ni podrignuti. Zvuči glupo, ali razmislite o tome na trenutak: ako ne možete izvršiti vrlo jednostavnu, zapravo potpuno potrebnu i uglavnom nekontroliranu tjelesnu funkciju ispred svog partnera, vjerojatno to i nije prava ljubav, piše Your Tango.