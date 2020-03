8 savjeta kako se koncentrirati na rad od kuće i biti učinkovit

Mnogi ovih dana pokušavaju raditi od kuće, dok djeca skaču oko njih, netko razgovara na mobitel, u pozadini slušate vijesti, a u međuvremenu se prostorom širi miris kuhinje, ili zvukovi perilice suđa i rublja. Teško je u takvim uvjetima zadržati koncentraciju na posao i bez problema obaviti ono što morate, pogotovo što i samo, vjerojatno, komunicirate s kolegama na nekoliko strana - balansirajući između grupe za chatanje, sms-a ili poziva.

Psihologinja, dr. Alice Boys, suradnica portala Psychology Today izdvojila je nekoliko savjeta koji u ovoj situaciji mogu biti korisni:

1. Shvatite da vas ometa i osjećaj neizvjesnosti, odnosno anksioznost

Anksioznost i neizvjesnost čine nas nemirnima. To su stanja koja nas drže u pripravnosti, pa ako vas muče egzistencijalna pitanja, teško ćete se koncentrirati na svakodnevne zadatke. Pokušajte preusmjeriti pažnju na razmišljanje o onome što sami možete učiniti, odnosno na činjenicu da postoje stvari koje ne možemo držati pod kontrolom.

Ako ste rastrojeni, to je normalna reakcija na ovu situaciju, a ne greška. No, ne dozvolite da vas zaustavi u stvarima koje morate obaviti.

2. Pokušajte se držati rutine iz ureda na koju je mozak navikao

Ako obično radite u uredu, rutine i naputci kojih se držite na poslu signaliziraju mozgu da započinjete obavljati složenije zadatke. Na primjer, ako na poslu prvo pregledate poštu i odgovarate na mailove, pa onda pročavrljate s kolegama uz kavu, prije nego se bacite na složenije zadatke, organizirajte se na isti način i kod kuće.

Budete li značajno promijenili rutinu, to bi moglo otežati koncentraciju.

3. Ne očekujte od sebe 100-postotni učinak, 60 posto je realnija procjena

Dio vaših emocija i kognitivnih resursa u ovoj situaciji je jednostavno opterećen činjenicom da se suočavamo s pandemijom: brigom za zdravlje ukućana, roditelja, za organizaciju obiteljskog života i slično, pa je nerealno očekivati da ćete radeći od kuće svaki dan moći dati sve od sebe.

To doista mogu rijetki ljudi, oni koji su inače trenirani za reagiranje u kriznoj situaciji, zato postavite realnije ciljeve.

4. Kombinirajte teške i relativno lagane zadatke

Ako se i inače teško usredotočujete na teže zadatke, a imate pred sobom i posao koji ste neko vrijeme odgađali, pa ga sada jednostavno morate obaviti, pokušajte se koncentrirati najbolje što možete. Kad vidite da vam rad na težem poslu ne ide, prekinite ga i riješite one jednostavnije, za koje vam treba 30 do 60 minuta vremena. Kad iza sebe budete imali dva, tri uspješno riješena poslića, bit će se lakše koncentrirati na onaj teži.

5. Ne pokušavajte unaprijed predviđati koliko ćete biti uspješni

Stanje uma u trenutku kad se primate posla uvelike utječe na produktivnost. Ako se osjećate anksiozno ili ranjivo, ili ste unaprijed zaključili da nećete moći obaviti ono što vas čeka, to će bitno utjecati na vašu koncentraciju. Budite uporni. Ponekad bi moglo trebati i 15 do 30 minuta da se zaista 'ufurate' u posao koji treba obaviti, a ponekad ćete već nakon 30-ak minuta zaključiti da vam ide - odlično.

To je pomalo slično onome kad vam se ne da ići na trčanje, ili na trening u teretanu, a onda kad ipak krenete, već za nekoliko minuta osjećate se super.

6. Dajte si vremena za odmor

Ako ste se uspješno koncentrirali na ozbiljan zadatak i riješili ga, ustanite od radnog stola i skuhajte si kavicu, pa sjednite malo u miru. Možete si uzeti vremena za to da uzmete bojice i papir i malo crtate s djecom, jer će vas to sigurno opustiti. Možda možete prošetati vrtom i vidjeti treba li počistiti cvijeće koje se osušilo i slično. Ne morate baš pobjeći od svega i od svih da biste obnovili energiju, bitno je uzeti si 20-ak minuta vremena i činiti ono što vas veseli. Pa, makar to značilo da ćete se ispružiti na kauču i kratko 'ubiti oko'.

7. Ne gledajte i ne čitajte vijesti satima

Do sada ste toliko toga čuli o korona virusu i situaciji u zemlji, a stanje će sigurno potrajati. Zato nemojte stalno iznova gledati i slušati vijesti iz minute u minutu. Pogotovo si nemojte dozvoliti da televizor radi po 6, 7 sati dnevno, stalno na programu koji donosi isključivo vijesti. To ne samo da će odmoći u koncentraciji na posao, nego i u tome da staloženo organizirate obiteljski život.

8. 'Otkačite' ideju da biste trebali biti hiperproduktivni

Postoji posao koji morate obaviti i nastojte to učiniti. No, ako želite raditi neke druge stvari dok ste kod kuće, pronađite vrijeme za to. Na primjer za neku knjigu koja već dugo čeka na noćnom ormariću. Ili za slaganje ormara s odjećom. Bitno je samo da ne postavite pred sebe prevelike ciljeve, pa da sve to pretvorite u 'moraš'.

Postoje stvari koje morate, no većinu ostalih treba smjestiti u ladicu: 'ako me bude volja'. Ponekad, naime, pretjerujemo u tome da ispunjavamo sve svoje vrijeme obavezama, samo zato da ne bismo morali razmišljati o situaciji, što također nije dobro.

