Poslodavci uvode nova pravila: Je li rad od kuće dobra praksa?

Rad od kuće u svijetu postao je uobičajena praksa, a ni hrvatskim poslodavcima ova forma više nije strana. Prema istraživanju Global Workplace Analyticsa i FlexJobsa, rad od kuće povećao se za čak 159% u razdoblju od 2005. do 2017. godine. Osim što troše manje vremena na putovanje do posla i imaju veću autonomiju, zaposlenici koji rade od kuće susreću se i s manje stresa, pokazalo je to istraživanje koje je 2015. godine provelo sveučilište Stanford.

Osim toga, rezultati anketa pokazali su kako zaposlenici koji barem jednom mjesečno rade od kuće imaju 24% veću vjerojatnost osjećati se sretnije i produktivnije u odnosu na one koji su cijeli mjesec radili u uredu. Ove benefite prepoznala je i Hrvatska poštanska banka, koja je u svojem poslovanju pokrenula hibridni projekt Fleksi, koji su prvi isprobali njihovi IT-jevci. U razgovoru s voditeljem tima za upravljanje učinkom i nagrađivanje Goranom Ferićem te Mladenom Hrkačem, djelatnikom Sektora informatike u Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB), saznali smo kako je uvođenje Fleksija utjecalo na obje strane te jesu li uopće zadovoljni ovim novitetom.

Fleksibilnost je postala važnija od zdravstvene skrbi

Sve fleksibilnije tržište, digitalizacija te jednostavnija i brža komunikacija potaknuli su HPB da pokrene pilot-projekt Fleksi. Riječ je o fleksibilnom obliku rada kojim žele povećati zadovoljstvo svojih zaposlenika, ali i uskladiti se s tržišnim trendovima.

- Tu su i istraživanja provedena na Y i Z generaciji, koja pokazuju da je mlađim zaposlenicima fleksibilnost važniji benefit od zdravstvene skrbi, a pri finaliziranju važnih projekata samo 7% zaposlenika osjeća se ugodno u uredu - rekao je Ferić.

Foto: Guliver/Shutterstock

Sve veća dostupnost online kanala komunikacije pomoću kojih su svi zaposlenici povezani bez obzira na to gdje se nalaze omogućila je HPB-u ovu vrstu rada. Kada koriste Fleksi, zaposlenici su dostupni nadređenom i kolegama na svim uobičajenim kanalima komunikacije - mobitelu, Skypeu i službenom e-mailu.

- Fleksi su prvi isprobali IT-jevci, kojima je omogućeno da jednom tjedno rade s lokacije koja nije njihovo službeno radno mjesto. Da bi iskoristili ovaj benefit, trebaju dva dana ranije podnijeti zahtjev i najaviti nadređenome dan kada će raditi s druge lokacije - navodi Ferić.

Promjena koja potiče produktivnost

Je li dobro posao nositi kući i koje su to dobre i loše strane ovog načina rada upitali smo jednog od zaposlenika HPB-a koji je među prvima isprobao Fleksi. Mladen Hrkač radi u Direkciji aplikativne podrške te smatra kako razina koncentracije i produktivnost kod kuće ovise o uvjetima u kojima se nalazi.

- Ako su uvjeti optimalni, nema smetnji koje otežavaju rad, onda se sigurno postiže veća produktivnost. U svakom slučaju, uvijek je moguće održati jednaku razinu rada kao i na stvarnome radnom mjestu. Mislim kako nije nikakav problem ako se ponekad posao nosi kući, dapače, to je promjena koja razbija monotoniju konstantnog rada na istome mjestu -

Foto: Guliver/Shutterstock

Kako kaže, pozitivnih strana rada od kuće ima mnogo te za sada nije primijetio nikakve negativne na koje bi se mogao požaliti.

- Pozitivne su strane rada od kuće mir i tišina doma, nema toliko smetnji koje se pojavljuju u otvorenome prostoru ureda, bolja koncentracija, produktivnost, zaposlenik ne gubi vrijeme na putovanje do posla i natrag. Zasad nisam primijetio negativne strane rada od kuće, jedino što je bitno jest pravovremeno planiranje dana kada će se raditi od kuće i usklađivanje tih dana s trenutačnim poslovnim potrebama -

Pozitivna reakcija zaposlenika

Odluka o uvođenju Fleksija bila je jako dobra, a to potvrđuju i brojni upiti zaposlenika o tome kada će se projekt proširiti i na ostale odjele.

- Svi koji su koristili fleksibilno radno mjesto jako su zadovoljni. Već nakon prvog Fleksi radnog dana počeli smo pratiti i bilježiti njihove dojmove s ciljem utvrđivanja postiže li benefit željene rezultate – povećanje zadovoljstva zaposlenika i smanjenje vjerojatnosti odlaska iz kompanije - navodi Ferić.

Prema nekim predviđanjima, do 2020. godine gotovo polovica svih zaposlenika mogla bi umjesto u uredu raditi od kuće, a mi ćemo vidjeti hoće li se u Hrvatskoj poduzeća okrenuti ovom načinu rada.