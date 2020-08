Nakon prekida veze: Tri znaka da još niste spremni izlaziti

Teško je ponovo početi ispočetka nakon prekida veze. Ne možete jednostavno sve odbaciti i započeti s izlascima kao da ništa nije bilo. Prepoznajte što vam poručuje podsvijest i jeste li zaista spremni za novu vezu

<p>Veza je definitivno završila i opet ste službeno bez partnera. Mislite da trebate izlaziti i upoznati nekoga, no unatoč najboljim namjerama, svi spojevi su vam katastrofa? Ili vam se izlasci čine jednostavno preteškima za sada? Možda je razlog u činjenici da niste još spremni, piše <a href="https://coach.nine.com.au/lifecoach/three-signs-youre-not-ready-to-start-dating-again/221799ea-e2c6-4d65-8a41-f47fd731a69b">Coach</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako preživjeti prekid</p><p>Psiholozi ponašanje promatraju iz tri perspektive:<br/> 1. <strong>Kognitivne </strong>- koja se bavi vašim promišljanjima<br/> 2. <strong>Emocionalne</strong> - koja se bavi osjećajima<br/> 3.<strong> Bihevioralne </strong>- koja se bavi vašim ponašanjem</p><p>Kad to primijenimo na svijet izlazaka, lakše ćemo shvatiti kako se pripremiti za njih da budu uspješniji. Ovaj pristup ujedno pomaže i kod toga da ustanovimo vlastite blokade koje nas sabotiraju u nastojanju da pronađemo novog partnera.</p><h2>1. Unutrašnji glas govori NE</h2><p>Prisjetite se posljednjeg iskustva s izlaska. Nema veze je li riječ o online druženju ili susretu uživo. Sad se prisjetite o čemu ste razmišljali tijekom izlaska. Što ste si govorili o partneru, situaciji i mogućnostima koje iz nje mogu proizaći?</p><p>Razgovor sa samim sobom je vrlo moćan alat koji može olakšati ili posve pokopati naše iskustvo izlaska. Znanost nam govori da naše misli stvaraju osjećaje, a osjećaji vode naše ponašanje. Stoga, ako se pripremate za izlazak uz promišljanja kako se partneru nećete dopasti jer ste previše debeli, stari, neobrazovani ili nešto treće, jer mislite da je partnerica previše atraktivna za vas, da je ne zaslužujete, vrlo je vjerojatno da sami sabotirate mogućnost uspjeha.</p><p>Ključno je osvijestiti razgovor sa samim sobom. Ponekad se on odvija podsvjesno i nismo ga ni svjesni. Prije svakog izlaska zastanite, dobro promislite o svemu i osluhnite riječi koje odzvanjaju u vašem umu. Zapitajte se zasnivaju li se one na stvarnoj situaciji ili na iracionalnom strahu te postoje li dokazi zbog kojih imate takvo mišljenje. Zatim promislite hoće li takvo razmišljanje doprinijeti uspjehu ili neuspjehu izlaska i kako se zapravo osjećate kad imate takve misli, odnosno pomažu li one vašem samopouzdanju.</p><p>Ako ste svjesni da su vaše misli o izlascima negativne, to je jasan znak da još niste spremni vratiti se u igru. Radije uložite vrijeme o promišljanje o sebi i usmjeriti misli u pozitivnijem smjeru.</p><p>Kad primijetite da misli kreću u negativnom smjeru, osnažite se lijepim promišljanjima. Sami sebi kažite da ste topla i širokogrudna osoba koja je trenutačno u procesu pronalaska idealnog partnera.</p><h2>2. Imate osjećaj da ne biste trebali izlaziti</h2><p>Jeste li primijetili da čim osjetite bliskost s nekim i izađete na prvi spoj, imate osjećaj da je to sve pogrešno? Imate li osjećaj da više od ostalih osjećate strah i tjeskobu uoči izlaska? Ako vaše tijelo fizički reagira negativno na ideju o izlascima, vaša intuicija vam govori da još niste spremni za novu vezu. Iako je normalno osjećati izvjesnu količinu nervoze prije izlaska, kad vas preplave negativne emocije vrijeme je da stanete na kočnicu. Ako zbog osjećaja ne možete racionalno sagledati situaciju, onda definitivno nije vrijeme za upoznavanje potencijalnog partnera.</p><p>Zato radije privremeno odustanite od izlazaka. Provjerite imate li negativnih misli koje vas koče te promislite jeste li doista riješili sva pitanja iz prošle veze koja bi vas mogla zadržati u prošlosti i onemogućiti vam da krenete dalje.</p><p>Izlasci bi trebali biti zabavni i ugodni. Ako nisu, vrijeme je da se zaustavite i uložite energiju u sebe te osnažite osjećaje zbog kojih se osjećate samouvjereno i poželjno.</p><h2>3. Ponavljate iste greške</h2><p>Pojedinci često upadaju u određene obrasce ponašanja koji im ne pomažu. Primjerice, uvijek biraju partnere koji su im nedostupni, ili ih privlače ljudi koji u njima bude najgore emocije.</p><p>Negativni obrasci izlazaka mogli bi ukazivati na to da još niste spremni za novu vezu. Iako je najlakše okriviti druge i reći kako su žene previše zahtjevne ili su svi muškarci prevaranti, vjerojatnije ćete premostiti takvu situaciju ako preuzmete osobnu odgovornost.</p><p>Ponekad su loši spojevi rezultat naših prošlih iskustava. Bez obzira je li riječ o reakciji na partnerovo ili vlastito iskustvo, to može utjecati na nemogućnost da izgradimo pozitivan odnos. Ako vam to zvuči poznato, potražite savjet psihologa koji će vam pomoći u rješavanju problema s prošlošću te u stvaranju pozitivnijeg stava prema izlascima.</p><p>Stoga, postavite sami sebi pitanje jeste li spremni za novu vezu. Ako je odgovor da niste spremni, radije nemojte izlaziti na spojeve. Ako ste sigurni da ste spremni, onda svakako potražite srodnu dušu.<br/> </p>