8 stvari koje nikad ne bismo trebali čistiti s octom i vodom

Otopinu octa i vode izbjegavajte na ovim površinama:

1. Granitne i mramorne ploče

Baš kao i na kamenim podnim pločicama, ocat može uništiti sjajnu i glatku površinu granitnih ili mramornih ploča. Sva kisela sredstva mogu nagristi površinu granita i ostaviti mrlju, kaže Lily Cameron, stručnjakinja za čišćenje iz Fantastic Services. Umjesto octa, sigurnije je korištenje mješavine koja se sastoji od 5 kapi deterdženta za suđe, 7-10 kapi alkohola i šalice vode, kaže.

2. Namještaj s voštanom zaštitom

Korištenje octa za čišćenje namještaja s voštanom zaštitom može 'rastopiti' taj zaštitni premaz i ostaviti površinu bez zaštite, upozorava Lily Cameron. Za održavanje površine takvog namještaja, koristite tekućinu za čišćenje koja sadržava vosak.

3. Kamene podne pločice

Ako imate pločice od prirodnog kamena, izbjegavajte ih čistiti octom, limunom ili amonijakom. Kiselina u tim proizvodima potamnit će kamen, kaže Elena Ledoux, vlasnica servisa za čišćenje Superb Maids u Las Vegasu. Da biste to ispravili, trebat će vam skupi postupak ponovnog poliranja.

4. Razbijeno jaje

Čišćenje jaja s poda otopinom octa uzrokovat će zgrušavanje proteinskih enzima u jajetu i dovesti do toga da se stvore mrlje koje će biti nemoguće očistiti, kaže Lily Cameron. Umjesto toga, upotrijebite malo sapuna za ruke otopljenog u vodi.

5. Izbjeljivač u perilici i ocat

Ocat je dobro dodati u perilicu za rublje, jer će izvući miris plijesni iz vaše odjeće i pridonijeti tome da bude čišća, no nemojte ga nipošto miješati s praškom koji sadrži izbjeljivač, ili izbjeljivačem. Ta kombinacija stvara otrovni plin koji je izuzetno loš i za vas i za vašu odjeću. Općenito, sredstva za čišćenje ne bismo smjeli miješati.

6. Podovi od tvrdog drveta

Doduše, to ovisi o završnoj obradi drveta. Iako je uvijek najbolje koristiti sredstvo za čišćenje koje je posebno dizajnirano za čišćenje gotovih podova od tvrdog drva.

Lily Cameron kaže da, ako jako ocijedite krpu namočenu u ocat s vodom ne bi trebalo biti negativnih posljedica. Ipak, ako ne želite riskirati, bolji je izbor mješavina tekućeg deterdženta i vode.

7. Perilica posuđa

Dodavanje octa u perilicu posuđa može dovesti do toga da posuđe izgleda čišće, no kiselina može oštetiti gumene dijelove uređaja. Ocat svakako treba izbjegavati na strojevima za pranje posuđa s brtvama od poliakrilata, fluorosilikona i sličnih materijala. Obično će voda koja se koristi tijekom ciklusa pranja razblažiti ocat tako da neće uzrokovati štetu. no ocat nikako ne bi smio biti izbor ako čistite perilicu da biste je dulje vrijeme ostavili da stoji.

8. Biseri

Biseri se sastoje od mramora krečnjaka i kalcijevog karbonata. Ocat može otopiti kalcijev karbonat. Kako ih ne biste oštetili, čistite ih mekom krpom umočenom u otopinu mlake vode i blagog sapuna za suđe, prenosi Rider's Digest.