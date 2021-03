Sljedeći je ponedjeljak Međunarodni dan žena, dan proslave ženskih postignuća i pokazivanje ljubavi prema ženama. Dakle, u duhu Međunarodnog dana žena, Tracey Cox, kolumnistica i spisateljica o ljubavnim odnosima, podijelila je osam savjeta koje bi muškarci trebali znati kako bi bili što bolji ljubavnici, piše Daily Mail.

1. Ženski libido

Postoje tri mita o ženama i seksu za koje većina ljudi, a posebno muškarci, misli da su istiniti. Prvi je da muškarci imaju veći spolni nagon od žena. Drugi je da je monogamija teža za muškarce nego za žene, a treći je da muškarcima brže dosadi rutinski seks nego ženama. Sve to je laž.

Nedavna istraživanja pokazuju da se ženska želja potpuno razlikuje od onoga što smo nekada mislili. Ne voli pitomo, voli rizik. Ne želi romantiku, želi požudu.

Ženska želja je iskonska.

- Seksu kažemo ne češće od vas, ali to nije zato što nam je libido nizak. To je zato što nismo dobili dopuštenje za istraživanje svoje 'prljave' strane, poput vas. Otklonite kulturna ograničenja i žene bi bile lude. Uz jedan uvjet ... seks mora biti erotski i uzbudljiv. Ako nam date dosadan seks koji se ponavlja, mi ćemo okrenuti lice prema zidu. Dajte nam zanimljiv, erotski seks, i bit ćemo spremne - govori Tracey.

Biti dobar u krevetu ženama je važnije od muškaraca, ne manje.

2. Tijelo

Klitoris je jedini organ u ljudskom tijelu dizajniran posebno i isključivo za užitak.

Ne postoje ni dva ista klitorisa. Neki su manji, neki veći, neki dublje 'zakopani', neki više eksponirani. Ali svi reagiraju na isto, na direktan podražaj prsta, seksualne igračke, penis. Na klitoris ne smijete ići nikako bez lubrikacije.

U klitorisu se nalazi oko 8000 živčanih završetaka, dok ih u penisu pronalazimo oko 4000. Što će reći da je vaš klitoris mnogo veći živac od penisa, stoga s njim oprezno.

Za razliku od svih drugih erogenih zona na tijelu poput bradavica, ušiju i slično, klitoris na umu ima samo jednu jedinu misiju – zadovoljstvo. Sve druge erogene zone imaju i neku drugu, manje seksi svrhu, ali klitorisu je jedina svrha postojanja vaše zadovoljstvo.

Ispod površine njegovo je tijelo u obliku slova V i seže sve do G-točke, zbog čega je orgazam istovremenom stimulacijom G-točke i klitorisa toliko vrištajuće dobar i dovodi i do ženske ejakulacije. Otkrijte ga pažljivom koordinacijom prstiju jedne i druge ruke, prstiju i usana ili rabbit vibratorom.

3. Orgazam

Puno razgovaramo o tome koliko je teško ženama doživjeti orgazam. Činjenica je da većina žena može doživjeti orgazam za pet minuta ili manje s pravom tehnikom, ljubavnikom ili alatom (naime onim koji vibrira), ističe Tracey.

Vještinom, osjetljivošću i vježbanjem, ženski orgazam može se postići jednako lako kao i muški.

Skriveni dijelovi klitorisa, mogu se stimulirati držanjem zdjelice blizu naše, održavanjem pritiska i kružnim trljanjem o zdjelicu. S tim bi djevojke vrlo lako mogle doći do orgazma. Još je bolje koristiti jezik ili prste ili vibrator prije, za vrijeme ili nakon penetrativnog seksa.

4. Fake orgazmi

Moguće je da je nekada neka vaša partnerica lažirala orgazam. I da, to ne možete znati.

Postoje neki maleni tragovi koji mogu ukazivati na orgazam, ali i ne moraju: rumeno lice, crveni osip koji se može pojaviti i brzo nestati na prsima ili vratu, kontrakcije rodnice, ubrzani rad srca i klitoris osjetljiv na dodir neposredno nakon toga.

To mogu biti znakovi, ali nisu pouzdani.

Jedini način da znate da ima pravi orgazam je da joj lijepo objasnite da se nećete ljutiti ako ona ne može doći do toga. Recite da vam kaže kad ne može i da ćete oboje poraditi na tome.

- Da bi se to dogodilo, dajte nam puno (dobrog) oralnog seksa koji traje neko vrijeme. Dodirnite nas stručno (podmazanim) prstima. Pokažite koliko vam je ugodno sa nama tako što ćete predložiti upotrebu vibratora tijekom odnosa. Zatim zašutite malo i pustite nas da se skoncentriramo. Nema ništa gore od pitanja: 'Hoće li to uskoro?'

5. Individualnost

Ono što je djelovalo na nekoj prethodnoj curi, ili ono što su vam rekli prijatelji ili prijateljica da je odlično, možda neće djelovati na vama i vašoj partnerici.

Vjerojatno nam se neće svidjeti sve što je radila vaša posljednja djevojka.

Na primjer, neke žene vole da ih se dodiruje jako i brzo, neke vole sporo i polako.

Radite ono što znate ali uvijek, pogotovo na početku tražite povratnu informaciju jer se svaka osoba razlikuje. Svaka cura voli nešto drugačije i svakoj odgovara nešto drugo.

Svi smo individualni i različiti. To je razlog zašto, kad vam dajemo povratne informacije, ne biste trebali smatrati to kritikom vaše tehnike.

6. Intimnost

Muškarci se vezuju kroz akciju radeći stvari za žene. Žene se vežu uz riječi.

- Činjenica: Ako želite sjajan seks, morat ćete razgovarati s nama, što je još važnije, slušajte. Ne slušati i dalje je jedna od tri glavne žalbe koje žene imaju na muškarce. Slušam ih već 30 godina, koliko pišem o seksu i vezama - kaže Tracey.

Razgovor je za žene predigra. Vjerojatno je to razlog zašto je romantična večera za dvoje i dalje uobičajeni spoj za većinu parova kad se prvi put sretnu. Prisiljava vas da nas gledate, obratite pažnju i razgovarate s nama. To nas postavlja u raspoloženje za seks koji može uslijediti nakon.

7. O lubrikaciji

Dvije stvari koje stvarno morate znati.

- Samo zato što nismo 'mokre', ne znači da nismo uzbuđene. Suhoću rodnice uzrokuju mnogi čimbenici koji nemaju nikakve veze s muškarcima. Gdje smo u menstrualnom ciklusu, koliko smo hidratizirani, koliko smo alkohola popili prethodne noći, stres, pušenje - to (i još mnogo toga) može utjecati na to koliko smo 'mokri'. Većina muškaraca to razumije, ali ima malo onih koji to ne razumiju. Bila sam šokirana i zapravo nisam vjerovala prvi put kad mi je žena rekla da je njezinog muškarca 'duboko uvrijedilo' kad je saznao da je prije seksa stavila lubrikant. Rekao je da ga vara i da ju on očito ne uzbuđuje kako treba. To je jedna od najsmješnijih stvari koje sam ikad čula - kaže Tracey.

Lubrikant povećava užitak u seksu. On može promijenite odnos iz bolnog ili neugodnog u ugodan. Zašto biste nam zabranili da ga koristimo?

8. Pornografija

Pornografija je zabava. To nije spolni odgoj. To nije privatni uvid u ono što žene 'stvarno' žele.

No muškarci većinom gledajući pornografiju smatraju da je normalna predigra ta kada žena muškarcima daje oralni seks, kada se tijekom seksa ne koristi lubrikant nego slina, kada se žene naziva ružnim imenima i kada ih se vuče za kosu, te da je trojac vrlo normalan. To je sasvim pogrešno.

Još nešto što možda ne znate: Puno žena gleda pornografiju. Dakle, znamo kad oponašate nešto što ste vidjeli u pornografiji.