Razgovor o seksu u vezi i postavljanje pravih pitanja važan je dio svake veze. Ali kako izgleda zdrav razgovor o seksu?

- Zdravi parovi razgovor o seksu ne smatraju velikom stvari. Ključ dobre seksualne komunikacije je dosljednost. Predigra počinje onog trenutka kad se ujutro probudimo. Moramo komunicirati o svojim potrebama. Trebamo naći kompromis, udovoljiti jedno drugome i međusobno se ohrabrivati - kaže za Fatherly, Jackie Golob, savjetnica za mentalno zdravlje i terapeutkinja za seks i odnose.

- Jedna od blagodati seksualnog razgovora je ta da nema neugodnosti. Dobar seks se neće dogoditi sam od sebe. Parovi se moraju potruditi da održavaju strasti kroz zdravu komunikaciju - smatra Cay Crow, licencirana profesionalna savjetnica i certificirani seksualni terapeut.

- Uspješno komuniciranje o seksu je vještina i njegovo će usavršavanje neizbježno dovesti do bolje cjelokupne komunikacije u vašoj vezi - dodaje Carol Queen, seksologinja.

O ovih šest stvari razgovaraju svi parovi s dobrim seks-životom

1. Redovito razgovaraju o svom seksualnom životu - u pravo vrijeme

Zdravi razgovori o seksu trebali bi biti redovita pojava. Važno je da parovi razgovaraju o svemu, od želja do konkretnijih pitanja povezanih s intimnošću. I, kako naglašava Queen, vrijeme je vrlo važno.

- Nije samo ono što kažete, već kada to kažete - kaže ona.

Drugim riječima, morate znati kada je ispravno razgovarati o seksu. Takvi će razgovori izvesti na dobar put samo ako su oba para voljna razgovarati.

- Dobra komunikacija znači da je vaš partner emocionalno sposoban za takav razgovor - dodaje.

Prilikom razgovora važno je dobro slušati.

- Aktivno slušanje omogućuje parovima da ne čuju krive stvari te da razumiju ono što im partner pokušava objasniti. Ako se nešto pogrešno protumači, moglo bi doći do sukoba - objašnjava Queen.

2. Stavljaju seks u raspored i pričaju o sljedećem seksu

- Izgovori poput 'Preumoran sam' ili 'Prezaposlen sam', ujedno pokazuju partneru da nam je manje važan. Čak je zdravo zapisivati datume kada ćete se seksati i planirati vrijeme za seks - kaže Jackie.

Što je najvažnije, parovi bi trebali sjesti i razgovarati o danima u kojima i jedno i drugo imate manje posla. Zatim taj dan stavite u kalendar i s iščekivanjem ga očekujte.

- Predigra može dovesti do seksa. Tjedan dana prije, ili nekoliko dana prije seksa, možete zadirkivati jedno drugo kako bi se vaša želja što više povećala - dodaje Jackie.

Ako ste zakazali seks to će povećati komunikaciju o predstojećem seksu, ali također prirodno povećava i komunikaciju o seksu u cjelini.

3. Otvoreno razgovaraju o onome što vole, a što ne

Spisak seksualnih želja je sjajan. To može dovesti do dubljih razgovora i uzbudljivih novih avantura u spavaćoj sobi. Ali, to nije pravni dokument koji ste vi ili vaš partner dužni ispuniti. Prenošenje te stvarnosti, ključno je za zdrav seksualni život.

- Svaki se partner mora osjećati sigurno i smireno. Seks je igra za odrasle - maštovita i slobodna. Zdravi parovi komuniciraju o tome što vole, a što ne vole. Prema tome se mogu i odrediti želje drugog partnera. Loša komunikacija u vezi s onim što radite ili ne, može unijeti negativnu energiju u vezu, što će samo smanjiti vaše strasti - kaže Jackie.

4. Razgovaraju o stvarima koje ih pokreću i ne sramote svog partnera

- Svatko može imati neko mjesto na tijelu koje ako se dodirne izaziva nelagodu, primjerice nekakvi problemi u prošlosti ili slično. Parovi koji uspješno komuniciraju riješit će ovakve stvari bez ikakvih problema. Kada dođe do takvih problema, zdravi parovi odmah to iskomuniciraju i riješe problem bez krivice - objašnjava Queen.

U bilo kojoj raspravi o spolu, nikada nemojte krivicu prebacivati na partnera niti ga sramotiti, pogotovo kada su u pitanju problemi iz prošlosti.

- Započinjanje rečenica poput 'Ti uvijek ...' ili 'Nikad ...' pokazuje da svu krivicu stavljamo na partnera, umjesto da pogledamo i našu ulogu u svemu tome - dodaje.

5. Razgovaraju o seks pozama, igračkama...

Zdravi parovi znaju klasificirati svoje osobne spolne sposobnosti i preferencije na temelju razine udobnosti, granica, uzbuđenja i znatiželje.

- Vi ne posjedujete partnerove seksualne sklonosti. Baš poput hrane, vi ili vaš partner možete biti raspoloženi za različite stvari u različito vrijeme - kaže Cay.

Ona redovito savjetuje parove da komuniciraju iznoseći tri stupca seksualne aktivnosti. Prvi stupac sadrži ono što volite i što ćete raditi. Drugo, što biste mogli probati. I treće, ono što apsolutno nećete učiniti.

Ova je vježba izvrstan način za jačanje komunikacije ako su vaši signali postali nejasni, kao i za stjecanje bolje ideje o tome što vaš partner voli tijekom seksa.

6. Razgovaraju i cijene međusobne seksualne sposobnosti

Ljudi su, prema Jackie, programirani da misle negativno, a seks je često područje komunikacije u kojem određene fraze mogu imati trajni utjecaj.

- Za svaku negativnu misao ili komentar koji čujemo trebamo 3 do 5 pozitivnih da preoblikujemo svoj mozak i obnovimo negativnost koju smo čuli. Zdravi se parovi međusobno razumiju i cijene. Obavezno se usredotočuju na pozitivno i dijele to s partnerom. Tijekom razgovora su otvoreni, iskreni i angažirani. Ako naučite koje specifične fraze, vrste pitanja ili nagrade partner će se osjećati sigurnijim, pojačat će se vaša sposobnost komunikacije u spavaćoj sobi i izvan nje - objašnjava Jackie.