Prema anketi koju je provela internetska stranica za spojeve, Ashley Madison, 41% ljudi u vezama je razmišljalo o preljubu, a čak je njih 64% izjavilo da su već bili prevareni.

Razlozi za varanje su individualni, a neki su i prilično bizarni. Studija iz 2018. pokazala je da 52% preljubnika smatra kako njihov partner/ica nisu u dobroj formi. Neki pak varaju jer ne dobivaju dovoljno pažnje ili im nedostaje uzbuđenja. Koji god da je razlog za prevaru, preljubnici uvijek daju suptilne znakove da će zastraniti.

Pokazalo se da je najveći pokazatelj da netko razmišlja o preljubu jedno sasvim jednostavno pitanje - "Možemo li probati nešto novo u seksu?".

Ukoliko se suočite s takvim pitanjem u vezi, velika je šansa da vaša druga polovica razmišlja o 'šaranju'. To pitanje samo naizgled izgleda nevino, ali iza njega obično stoje duboke emocije koje su se nakupljale već neko vrijeme.

Primjer muškarca, koji je iz očitih razloga htio ostati anoniman, a koji koristi stranicu Ashley Madison kako bi pronalazio partnerice s kojima vara svoju suprugu, s kojom je pet godina, pobliže objašnjava o čemu se radi.

Kaže da je počeo varati tek kada je shvatio da su on i supruga seksualno nekompatibilni.

- Uvijek sam vrlo pažljiv i vokalan te volim pričati o seksu i stvarima koje bi mogli probati, ali ona me uvijek 'sreže' u startu. Nikako ne pridonosi našem seksualnom životu - objasnio je.

No ne radi se tu samo o muškarcima, mnogim ženama je seks također jako bitna stavka u odnosu.

Sociologinja Alicia M. Walker, autorica knjige 'The Secret Life of the Cheating Wife', dugo je proučavala zašto žene varaju i saznala je da se većina žalila na brak bez seksa ili orgazma, unatoč tome što su probale sve kako bi poboljšale seks u vezi.

Anketa na stranici Ashley Madison pokazala je da čak 90% ljudi misli kako je dobar seks jako bitan za dugoročne veze, a ista anketa otkrila je i kako 52% ljudi nije zadovoljno seksom u svojim vezama.

- Saznali smo i da to što netko vara ne znači da su sasvim nezadovoljni vezom ili brakom. Često se radi samo o tome da preljubnici pokušavaju izvan veze potražiti samo taj jedan element koji im nedostaje u životu, ali zapravo ne žele prekinuti svoju vezu ili brak - rekao je Paul Keable, glasnogovornik stranice Ashley Madison, o rezultatima ankete.

Iako ne postoji univerzalna formula koliko bi se trebali seksati u vezi, anketa je pokazala kako 58% ljudi želi seks više puta tjedno, a 27% misli da bi bilo idealno seksati se svaki dan, piše YourTango.

Ukoliko želite smanjiti vjerojatnost za prevaru, morate komunicirati s partnerom/icom i biti otvoreni za nove ideje.