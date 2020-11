8 stvari koje psi ponekad mrze: Zagrljaji, šetnje u krivo vrijeme

Postoji gotovo pregršt univerzalnih iritirajućih stvari i pojava koje psima izazivaju bijes, ali imajte na umu da bi vaš pas mogao drugačije reagirati na različite podražaje od ostalih pasa

<p>Psi nisu sjajni u čuvanju tajni. Ako im se nešto sviđa, onda to i vole. A ako nešto mrze, onda to zaista mrze. Oni su donekle otvorene knjige osjećaja i ponašanja. No, postoji li nešto što radite, a da se vašem psu zapravo ne sviđa, a da toga niste ni svjesni? To je teško reći, jer svi psi imaju svoje posebne osobnosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kujica Lilo odlična je u izvođenju košarkaških trikova</p><p>- Smiješno je reći da 'psi mrze x' kao što i 'ljudi mrze x' - objasnila je prof. <strong>Alexandra Horowitz</strong>, poznata istraživačica kognicije na psima sa Sveučilišta Columbia. Prema njoj, postoji gotovo pregršt univerzalnih iritirajućih stvari koje psima izazivaju bijes, ali imajte na umu da bi vaš pas mogao drugačije reagirati na različite podražaje od ostalih pasa. U nastavku slijedi popis stvari koje bi mogle iziritirati vašeg psa.</p><h2>1. Odvraćate im pažnju od 'smrdljivih' predmeta</h2><p>- Mirise ne cijenimo puno, ali psi žive u mirisnom svijetu. Kad idete u šetnju sa svojim psom, oni vide i mirišu, a mi uglavnom samo vidimo - objašnjava Horowitz.</p><p>- Dakle, osoba koja svog psa šeće na povodcu, ali ga neprestano odvlači od njihovih pokušaja da nanjuše svaki rubnik, čep, drvo, nevidljivu stvar u travi ili druge pse je za psa užasno. Oni samo pokušavaju vidjeti svijet - tvrdi. Zapamtite, samo zato što ne vidimo i ne osjećamo ništa što je vrijedno za nas, ne znači da se isto odnosi i na naše pse.</p><h2>2. Samica za vrijeme vatrometa</h2><p>Dobro je poznato da psi, nakon što čuju vatromet, su pod intenzivnim stresom. Ne možete im objasniti da je sve to zbog proslave, pa umjesto toga, oni samo moraju pretpostaviti da se nebo 'urušava'. Većina ljudi, s pravom, drže svoje pse u zatvorenom na što mirnijem mjestu kako bi ostali mirni.</p><p>Međutim, ne biste ga trebali ograničavati na jednu sobu. Gotovo sigurno će neprestano pokušavati pobjeći od buke, a ako ih stavite na malo mjesto, vjerojatno će se ozlijediti dok pokušavaju pobjeći. Svakako im stvorite 'siguran prostor' u koji će se moći sakriti, ali nemojte da se osjeća zarobljeno.</p><h2>3. Gušite im neovisnost</h2><p>Da, psi su vjerni pratitelji, a njihova gotovo neumoljiva sposobnost da se uvijek drže uz nas jedan je od mnogih razloga zbog kojih su toliko voljeni. Oni su, međutim, pojedinačne životinje, a ne produžetci nas samih - i oni se također trebaju osjećati neovisno, u određenoj mjeri.</p><p>Battersea Cats And Dogs Home ističe da možete 'obeshrabriti potrebu i dugoročno smanjiti stres pasa postupnim promicanjem neovisnosti'. Da bi to učinili, predlažu vam da postavite aktivnosti u kojima će moći uživati ​​bez vas; naprimjer, postavite dječja vrata u kući kako biste ih obeshrabrili u tome da vas uvijek prate.</p><p>Kad ih ostavite same kod kuće, da, vaši kućni ljubimci postaju tjeskobni. Pazite da svom psu pružite puno umirujuće pažnje prije nego što izađete iz kuće, to će smanjiti tjeskobu zbog razdvajanja.</p><h2>4. Stranci na novim mjestima</h2><p>Studije su otkrile da psi ponekad uživaju u novim okruženjima, ali samo kad su tamo s ljudima s kojima trajno žive. U radu iz 2014. godine utvrđeno je da je stres kod pasa, mjeren otkucajima srca, izazvan kada su ih smjestili na novo mjesto i kada ih je mazila osoba koja ne živi stalno s njima.</p><p>Iako se neki psi mogu razlikovati, vjerojatno ih ne biste trebali ostaviti same kod prijatelja ili člana obitelji bez puno najave.</p><h2>5. Nedosljedni obrazac ponašanja</h2><p>Neke studije, uključujući ovaj često spominjani članak iz 1997. godine, sugeriraju da vaš stav može utjecati na probleme kod ponašanja vašeg psa. Dokazi o tome tada su opisani kao 'oskudni', a neki od njih i 'proturječni'. Iako nije bilo veze između fobije vlasnika i njihovog psa, osobito zabrinuti vlasnici vjerojatnije će psihološki koristiti svoje pse kako bi upravljali vlastitim osjećajima. To može rezultirati nedosljednim obrascem ponašanja prema psu, odnosno 'možda u nekim prilikama ćete nagraditi ili kazniti psa za isto ponašanje', napominje autor.</p><p>To bi kod osjetljivih pasa moglo izazvati konfliktno stanje pa je vaš pas motivacijski zbunjen ili rastrgan između dvije sukobljene strane. Druga istraživanja napominju da su kućni ljubimci, uključujući pse, često korisni za mentalno zdravlje vlasnika. To ne znači da biste se trebali pouzdati u njih i da će uvijek riješiti problem, jer bi im to moglo uzrokovati određeni stupanj tuge.</p><h2>6. Loše tempirane šetnje</h2><p>Šetnja s psom pruža psihološke, socijalne i fiziološke koristi vama i vašem suputniku, ali postoje određena doba dana tijekom nekoliko mjeseci u godini koja vašem psu mogu uzrokovati stres. Iako se podnevna šetnja u jeku ljeta može biti sjajna, može se pokazati i potencijalno opasnom za vašeg vječno poslušnog psa. Sunce ih može opeći, kao što ih i jastučići na nogama mogu peći zbog izuzetno vruće površine.</p><h2>7. Dok kudite svog psa</h2><p>Svi smo mi ponekad uživali u videozapisima gdje psi sramotno gledaju dalje od mjesta zločina, dok ih vlasnici 'vrijeđaju' jer su rastrgali jastuke ili se pokakili na nezgodno mjesto. Njihovi izrazi lica su jednostavno preslatki, zar ne?</p><p>Psi mogu osjećati krivnju, no kada se to događa, takva vrsta ponašanja to zapravo ne pokazuje. U tim slučajevima oni samo urođeno reagiraju na vaše kuđenje demonstrirajući smireno ponašanje. Kao autorica često citirane studije koja procjenjuje hipotezu o pogledu na krivnju, Horowitz primjećuje da će taj izraz usvojiti kad god očekuju da ćete ih grditi, neovisno o tome jesu li zaista krivi.</p><p>Nije jasno da je kuđenje vašeg psa samo po sebi štetno, ali kolokvijalno tumačenje ovog ponašanja pokazuje da pretpostavljamo da psi znaju što želimo i koja su naša pravila. Postoji dobra šansa da to ne učine, pa ako ih svejedno grdimo, možda im stvaramo pritisak, a oni ni na koji način neće nužno naučiti iz toga.</p><h2>8. Zagrljaj?</h2><p>Eksperiment iz 2016. godine sugerira da psi ne vole da ih se grli. Koristeći 250 fotografija pasa dok su bili uhvaćeni u ljudskom zagrljaju, pokazalo se da su na 81,6 posto njih psi izgledali vidno nelagodno; ostali su bili ili neutralni ili su imali dvosmislene izraze lica (10,8 posto), a ugodno je bilo samo njih 7,6 posto.</p><p>Razni stručnjaci za ponašanje životinja neslužbeno su se složili sa osjećajem kojega je izrazio dotični istraživač,, dr. <strong>Stanley Coren</strong>, umirovljeni neuropsiholog sa Sveučilišta Britanske Kolumbije. Psi nisu ljudi, pa ne možemo pretpostaviti da im se sviđa ono što i ljudima. Čvrsti zagrljaj može biti prevelika invazija na njihov osobni prostor. Međutim, ovo nije bila valjana studija, već skup slučajnih promatranja objavljenih na blogu, temeljenih na Googleovim i Flickr-ovim fotografijama.</p><p>Unatoč tome, istraživači ponašanja pasa složit će se da govor tijela većine pasa koji se grle izgledaju rastreseno, iako postoje iznimke. Ako zagrlite svog psa, a on je opušteniji i ne ponaša se panično ili kao da je pod stresom, onda je moguće da mu to odgovara. Neće se svi psi otresti, zarežati, okrenuti glavu od vas ili vam pokazati zube ako im se to nije svidjelo, piše <a href="https://www.iflscience.com/plants-and-animals/eight-things-you-do-that-your-dog-secretly-hates/all/" target="_blank">Ifl Science</a>.</p>