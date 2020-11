Oduzimaju nam vrijeme: Sedam najčešćih greški kod čišćenja

Većina ljudi obožava osjećaj čistog i pospremljenog doma - no da bi to postigli ne morate biti rob čišćenja, već samo izbjegavati greške koje oduzimaju vrijeme, a nemaju efekta

<p>Kod čišćenja doma tri su stvari najvažnije - štednja vremena, novca i dugoročni efekt. Većina ljudi lako postaje nervozna čim se treba primiti pranja i spremanja, no stručnjaci ističu kako se i to može preskočiti - izbjegavanjem najčešćih grešaka koje ljudi čine.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Greška br. 1 - Ribanje mrlja s tepiha</h2><p>Svaki put se bacate na sve četiri čim se na tepihu pojavi mrlja te počinjete sumanuto trljati? To je jedna od čestih grešaka koje ljudi rade kod čišćenja, jer dugotrajnim trljanjem trgamo vlakna tepiha i mrlju ćemo vjerojatno odstraniti, no štetu na tepihu će biti nemoguće ukloniti. </p><p>Najpametnije što možete napraviti je uzeti spužvicu i s njome ukloniti višak mlijeka, vina, soka, juhe - ili koja se god tekućina razlila. Zatim po mrlji treba tapkati čistom pamučnom krpom ili papirnatim ručnikom, sve dok se mrlja ne osuši. Ako i nakon duljeg tapkanja nije suho, na papirnati ručnik stavite neki teži predmet poput knjige, a papirnate ručnike promijenite svakih pola sata. Tek nakon što je mrlja suha, na nju stavite specijalizirano sredstvo za čišćenje i nježnim pokretima operite tepih, ništa agresivnije nego biste primjerice prali odjeću na ruke.</p><h2>Greška br. 2 - Pranje prozora</h2><p>Većina ljudi se neće odlučiti na pranje prozora dok je vani kiša - naprosto kako oni ne bi bili odmah mrljavi nakon pranja. No, jednako tako treba i izbjegavati pranje dok je vani sunčano. Sunce zagrijava staklo, bez obzira kolika temperatura vani bila, pa se sredstvo na njemu brže suši i izbijaju mrlje . Zbog toga je prozore najbolje prati za oblačnih i prohladnih dana.</p><h2>Greška br. 3 - Korištenje octa</h2><p>Većina ljudi dobro zna da su razne kemikalije za čišćenje doma poprilično štetne - ne samo zbog našeg zdravlja i udisanja, već i zbog abrazivnog djelovanja koje imaju na površine koje peremo. Rješenje je posezanje za prirodnim sredstvima - poput octa i limuna, koji su jednako učinkoviti. No, pritom zaboravljamo da i mogu nagristi materijale poput mramora, emajla, silgranita i sličnog te ih ne bi trebalo koristiti više od jednom na tjedan. Želite li ih koristiti češće, tada naprosto razrijedite u omjeru 1:1 s vodom.</p><h2>Greška br. 4 - Dezinfekcija</h2><p>Danas prevladava mišljenje kako baš sva sredstva imaju dezinfekcijsko djelovanje kojim ubijaju bakterije, no to naprosto nije tako - a i dobro da nije. Naime, čovjek nije stvoren kako bi živio u sterilnom okolišu i tek su rijetka mjesta koja doista treba dezinficirati. To su radne površine u kuhinju te WC. Kod dezinfekcije, dobro čitajte upute, jer sredstva većinom djeluju tako da ih se pošprica i pričeka, pa je trenutno brisanje najčešća greška koju ljudi rade, a površine ostaju prljave.</p><h2>Greška br. 5 - Odabir spužve</h2><p>Kod pranja je ponekad od samog sredstva važniji odabir krpe, odnosno spužve. Najveća greška koju ljudi rade je korištenje pregrube spužve. Primjerice, tvrde spužve su prikladne za pranje pločica i stakla, no inoks, laminat i plastika zahtijevaju nježnije krpe.</p><h2>Greška br. 6 - Poliranje namještaja</h2><p>Sredstva za poliranje drvenog namještaja nekoć su bila vrlo popularna, no danas njihova funkcija i nije tako bitna. Naime, danas je gotovo sav namještaj premazan zaštitnim slojem te je poliranje svaki put nakon brisanja prašine zaista nepotrebno i neučinkovito. Stoga, polirajte namještaj maksimalno dva puta na godinu - i to prije zbog ugodnog mirisa, nego sjaja.</p><h2>Greška br. 7 - Količina sredstva</h2><p>Vodeći se onom da je "više bolje" ljudi nerijetko pretjeruju u količini sredstva za čišćenje. Ne samo da ćete tako teže očistiti, već će sredstvo biti znatno teže isprati, što će rezultirati ljepljivim slojem. Osim toga, to je doista i bacanje novca - a upute postoje s razlogom.</p>