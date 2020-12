Ponekad je bolno priznati da ste u jednostranom prijateljstvu s nekim. Pandemija je posebno zaoštrila mnoge odnose dok se prilagođavamo novim oblicima komunikacije, piše Lifehacker.

No ako ste osvijestili tu situaciju, onda ste napravili prvi korak prema popravljanju veze ili mogućnosti da izađete iz nje. Evo kako prepoznati jednostrana prijateljstva i što učiniti.

1. Uvijek kasne

Normalno je ponekad malo zakasniti, osobito ako postoji razumno objašnjenje. Ali ostavljanje prijatelja da vas dugo čeka može pokazati izrazito nepoštivanje njegovog vremena i osjećaja, pogotovo ako to radite često. Kronično kašnjenje je složenije pitanje nego što mnogi od nas misle, ali na nekoj razini iskazuje osjećaj nebrige prema prijateljima.

Ako to doživljavate od prijatelja, dajte mu do znanja da vam nije ugodno čekati da se pojave. Pritom razgovor usmjerite prema vašim osjećajima, a ne prema tom prijatelju.

2. Čini se da vas ne slušaju

Postoji razlog zašto je aktivno slušanje povezano s jakim prijateljstvima. Ako vam se čini da pažnja vašeg prijatelja uvijek odluta u ključnom trenutku, to je dobar pokazatelj da on ne odvaja vrijeme za vas, pa čak ni kad vam je to najpotrebnije. Aktivno slušanje koje podrazumijeva uspostavljanje kontakta očima i angažirano sudjelovanje u razgovoru, obilježje je velikog prijateljstva koje rađa međusobno razumijevanje i dobru volju.

- Ljudi koji znaju održati prijateljstva, inteligentno slušaju svoje sugovornike. Paze na značenje onoga što drugi čovjek govori. Postavljaju pitanja poput "kako si se tada osjećao" Kako bi dodatno proširili razgovor. Također koriste govor tijela kako bi unijeli dodatnu dinamiku u interakciju i pokazali ljudima da ih slušate - piše osnivač startupa Thomas Oppong.

Ako vas prijatelj ignorira ili vam se čini da ga je odvratio njegov mobitel ili nešto drugo, zamolite ga da se više usredotoči na vas. Nema ništa loše u inzistiranju da vas sasluša ako to učinite na prikladan način. Kažite mu da biste voljeli da vas sasluša jer cijenite njegovo mišljenje i da njegov doprinos smatrate ključnim.

3. Teško im je zahvaliti

Zahvalnost je ključna u održavanju bilo koje veze. Ako se potrudite učiniti nešto lijepo za prijatelja i on ne prepoznaje vašu žrtvu, to zasigurno može stvoriti ogorčenje. Naprotiv, zahvalnost može pomoći da odnosi procvjetaju.

- Mnogo istraživanja pokazalo je da nam zahvalnost pomaže u pokretanju, održavanju i jačanju naših odnosa. Zahvalnost može naše pojačati bliskost u romantičnoj vezi, potaknuti nas da više ulažemo u prijateljstva i omogućiti nam da na poslu budemo bolji suradnici - kažu psiholozi Eric Pedersen i Debra Lieberman.

Ako osjećate da vaš prijatelj ne cijeni vaše usluge ili odricanja, razmislite o tome bez da ih osuđujete. Razgovarajte, i ovog puta u središte razgovora stavljajući vaše osjećaje. Pošaljite im poruku: "Nije bilo lako učiniti tu uslugu i uvijek mi je drago kad čujem da ljudi to cijene."

4. Čini se da ih nije briga što se događa u vašem životu

U idealnom svijetu njegujemo odnose s ljudima do kojih nam je iskreno stalo. No ako prijatelj prisutan kako bi sa vama proslavio prekretnice ili se ne čini posebno oduševljen vašim profesionalnim ili osobnim postignućem, to bi mogao biti znak da ga zapravo ne zanima vaš život.

- Zanimaju ga vaše nevolje i poteškoće kako bi vam pomogli prebroditi ih, a vaši uspjesi razlog su za slavlje - kaže Omar Itani.

Odredite vrstu interesa koji želite da vaš prijatelj pokaže u vašem životu tako što ćete se isti interes pokazati za njegov život. Ako odlučite razgovarati o njihovom nedostatku interesa, koristite vlastito ponašanje kao mjerilo onoga što biste željeli da i on učini. Čak i ako vas netko ne pita o tome što se događa u vašem životu, svejedno razgovarajte o sebi. Ako ste slušali nekoga kako govori o tome što se sve događa njemu čak i ako niste bili posebno zainteresirani, trebao bi vam pružiti istu uslugu.

5. Natječu se sa vama

Nijedno prijateljstvo ne smije se osjećati kao natjecanje. Usporedba, koja je prilično povezana s konceptom natjecateljskih odnosa, u psihologiji se smatra toksičnim konceptom. Ako vam se čini da vas prijatelj pokušava nadmašiti svaki put kad uspijete nešto postići ili odmah okrene razgovor prema sebi i vlastitim ambicijama, to je prilično dobar znak da je veza krenula u krivom smjeru.

Konkurentski nagoni prijatelja mogu proizaći iz njegove nesigurnosti. Podsjetite ga da ste u istom timu i da dijelite uspjehe s bliskim prijateljima. Mogli biste pristupiti ovom problemu izravnim pristupom, uz osmijeh. Možete reći nešto kao: "To nije natjecanje, tako sam sretna što si to uspio postići."

6. Ne možete računati na njih

Ako trebate pomoć u selidbi ili zalijevanju biljaka dok ste na odmoru, dobar prijatelj neće dvaput razmišljati o tome kako izdvojiti vrijeme da vam pomogne. No ako vaš prijatelj uvijek ima izgovor ili vam se čini da nije zainteresiran za pomoć, to bi mogao biti znak da ih jednostavno nije briga. Ako primjerice, vaš prijatelj odluči otići na zabavu umjesto da vam pomogne u selidbi iako ste vi već pomogli njemu, pokušajte izravno riješiti situaciju. Možete reći: "Pomogao sam ti da se preseliš i jednostavno nemam osjećaj da sam imao isti tretman kad sam trebao pomoć."

Ne postoje dva ista prijateljstva, a ovi primjeri zaista su tek površina kompliciranog sustava ljudskih odnose. No ako doživljavate ovakve situacije od prijatelja, svakako ih pokušajte riješiti izravnim pristupom. Ako to ne uspije, možda je vrijeme da razmislite vrijedi li ovo prijateljstvo vašeg emocionalnog ulaganja.