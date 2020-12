Kad napokon ustanovite da se s tom jednom osobom zaista možete vidjeti u budućnosti, bit će vrlo primamljivo brzo uskočiti u vezu bez razmišljanja. Uostalom, ako nekoga volite i vaša veza nije slična ničemu što ste ikada prije imali, zašto čekati?

POGLEDAJTE VIDEO: U braku su 70 godina, a zbog korone su bili razdvojeni dva mjeseca

Nema ništa loše u tome što ste uzbuđeni. Ali ako planirate svoj odnos podići na sljedeću razinu, stručnjaci kažu da je bolje prvo usporiti i dobiti više informacija. Zapravo, kažu da postoji nekoliko važnih pitanja koja biste trebali postaviti svom partneru prije nego što uopće možete reći da ih 'znate'.

- Trebate znati puno više od njihovih sviđanja, nesviđanja i hobija - kaže Julie Williamson, licencirana profesionalna savjetnica.

Upoznavanje na dubljoj i osobnijoj razini može se dogoditi samo ako postavite prava pitanja i vodite stalne rasprave. No mogli bi se osjećati nelagodno u ovakvim razgovorima. Ali, kao što Williamson kaže, to je dobra stvar kod njih. Ako je vaš partner u stanju govoriti o teškim temama dok sluša i suosjeća s vama, počet će rasti dublja razina povjerenja. A to je, kaže ona, kada ćete službeno svoju vezu podići na višu razinu.

Želite saznati više o svojoj drugoj osobi i osjećati se povezanijima kako biste mogli početi zajedno graditi budućnost? Onda vodite razgovor koji uključuje ove vrste pitanja, navedenih u nastavku teksta.

1. 'Hoćeš li mi čuvati leđa bez obzira na sve?'

- Život će vam uvijek 'začiniti' stvari, zbog čega je 'važno znati da vam partner čuva leđa - kaže Samantha Daniels, stručnjakinja za spojeve. Možda se čini glupim, ali ovo je vrsta pitanja koja nekoga može zateći ako zaista nema automatski pozitivan odgovor.

- Čuvati leđa jedan drugome oblik je povjerenja. Bez povjerenja prelazak na sljedeću razinu može biti težak - kaže Daniels. I zato je jednako važno promatrati njihovo ponašanje. Ako se odgovor čini pomalo nesigurnim ili im ne vjerujete u odgovor, možda je najbolje pričekati.

2. 'Što smatraš varanjem?'

Preljub ljudi različito interpretiraju, pa ako želite izbjeći veće nesporazume i povrijeđenost, morate biti sigurni da se oko ovog problema slažete.

- Neki ljudi vjeruju da se varanje računa samo ako postoji fizička bliskost - na primjer, dodirivanje, ljubljenje ili seks. Drugi vjeruju da varanje nije samo fizička, već i emocionalna bliskost - govorenje drugoj osobi stvari koje ne kažete partneru ili dopuštanje osjećajima da rastu i razvijaju se prema nekoj drugoj osobi - rekla je Erica Turner, licencirana terapeutkinja. Tu je i financijska nevjera, koja može biti jednako štetna. Dakle, ako ste spremni podići svoju vezu na sljedeću razinu, morat ćete znati gdje su vaše granice.

3. 'Kakvi su tvoji stavovi o trošenju i uštedi novca?'

Ako skrenete na temu o financijskoj nevjeri, zasigurno ćete htjeti saznati više o pristupu vašeg partnera prema novcu. Je li on rasipnik? Jesu li štediša? Ne samo da ćete htjeti biti sigurni da dijelite slične financijske vrijednosti, već ćete i provjeriti hoće li vaš partner dobro razumjeti financije prije nego što napravite nešto veliko - poput zajedničkog useljenja.

4. 'Kako ti mogu pomoći da se osjećaš sigurnim?'

Ovo je izvrstan nastavak pitanja o varanju, jer će to dovesti do rasprave o najboljim načinima kako jedan drugome pomoći da se osjećaju sigurno i stabilno u vašoj vezi.

- Mnogi su skloni odgovoriti na ovo pitanje na osnovne načine koji iznenađuju partnere, poput slušanja bez pokušaja rješavanja problema, pružanja kontakta očima i potpune prisutnosti ili dosljednosti. Poznavanje ovih stvari pomoći će vam da se svom partneru pokažete na način koji im je najpotrebniji - tvrdi Sabrina Romanoff, klinička psihologinja.

5. 'Koliko iskrenosti misliš da je potrebno u vezi?'

Iskrenost je očito jedna od najvažnijih stvari koje možete imati u svojoj vezi. Ali neki se ljudi misle da postoje stvari koje ne bi trebali dijeliti sa svojim partnerom. Dakle, kako kaže Karen Salmansohn, stručnjakinja za veze, morat ćete pitati svog partnera misle li da bi partneri trebali biti iskreni u svemu, a ako ne, u čemu ne bi trebali biti iskreni.

Važno je rano znati je li vaš partner tip koji čuva tajne ili ima tendenciju izgovarati bijele laži kako bi se izvukao. A ako je tako, je li to nešto s čime možete živjeti?

- Opuštajuće je voljeti nekoga kome vjeruješ. Nekoga koga poznajete i tko neće sakriti dijelove svog života i rado će ponuditi istinu, a da se ne osjećate kao da ju istjerujete - kaže Salmansohn.

6. 'Koliko si se promijenio u posljednjih nekoliko godina?'

Pitati svog partnera o tome kako je rastao ili se mijenjao tijekom posljednjih nekoliko godina može puno reći o tome koja je vrsta osobe i cijene li rast i samopoboljšanje. Što se tiče odnosa, možda ćete htjeti partnera koji se može prilagoditi promjenama koje će vam neizbježno doći. Jesu li prevladali prepreke? Jesu li naučili na greškama? Ako je to slučaj, to su svi dobri znakovi da će to činiti i u budućnosti.

7. 'Što želiš od ove veze?'

Drugim riječima, 'kamo ovo ide?'. Ako ćete svoju vezu podići na sljedeću razinu, morate biti na istoj stranici. I tu vam ovo pitanje dobro dođe.

- Oboje biste mogli imati različitu ideju o tome što znači 'sljedeća razina'. Stoga je važno da komunicirate i pitate ih što žele od veze - kaže Daniels. Nakon što obavite ovaj razgovor, vi i vaš partner znat ćete što možete očekivati ​​jedno od drugog i kako ispuniti međusobne potrebe. A to će stvoriti puno čvršću vezu.

8. 'Gdje se vidiš za pet godina?'

Ovo klasično pitanje obuhvatilo je sve, od ciljeva u karijeri, planova putovanja, želi li djecu ili ne i slično. Sve su to stvari koje ćete morati znati posložiti ako se vidite zajedno u budućnosti.

- Ako vaš partner ne želi odgovoriti na ova pitanja, to bi mogao biti znak da jednostavno nije spreman za sljedeći korak - kaže Donna T. Novak, licencirana psihologinja. Ako trenutno ne zna odgovor, to je u redu. Radi se samo o stavljanju teme o 'budućnosti' kao jedne od tema za razgovor.

9. 'Kako se nosiš sa teškim situacijama?'

Ako se već niste suočili s teškom situacijom u vezi - poput gubitka posla ili bolesti - razgovor o tome kako bi se vaš partner mogao nositi s time je ključan, kaže Williamson. To će vam dati ideju kako se oni snalaze kad im život stvara probleme. Na primjer, izbjegava li vaš partner pod svaku cijenu sukob do te mjere da se problemi nikad ne riješe? Ili se vaš partner zatvara kad krene kriza, umjesto da se sjeti da ste tim i traži pomoć?

- Važno je imati otvorenu i iskrenu komunikaciju o tim problemima i načinu na koji ih oboje želite riješiti u dugotrajnoj, predanoj vezi kako biste izbjegli prekid i intenzivne sukobe na putu - objašnjava Williamson.

10. 'Kako se tvoja obitelj nosila s problemima tijekom odrastanja?'

Poznato je da vaše djetinjstvo utječe na vaše veze kao odrasle osobe, zbog čega Williamson kaže da je važno postavljati osobna pitanja u vezi s njihovom obitelji i kako su odgojeni. Na primjer, kakvu su ulogu imali njihovi roditelji? Kakva su im bila očekivanja od djece? Kako je riješen sukob i je li uopće riješen? Kako su promatrane emocije? Kako su članovi obitelji komunicirali?

- Ta su pitanja važna jer su naše obitelji naše prvo iskustvo socijalizacije i tamo se formiraju naša uvjerenja, vrijednosti i načini na koji gledamo na svijet i obitelj - kaže Williamson. Čak i ako vaš partner sada vjeruje i razmišlja drugačije, još uvijek je važno znati odakle je došao, piše Bustle.