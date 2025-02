9 ljudi otkrilo kakav je zapravo seks u dogovorenim brakovima

Nekima je bilo teško jer nisu znali što rade, dok su se drugi lakše snašli, naročito oni koji su bili na medenom mjesecu.

Foto: 123RF

1. "Razgovarali smo o seksu, kontracepciji i svemu ostalom prije braka, tako da to nije bila nepoznata tema. Na kraju smo prvi put spavali zajedno tek dan nakon vjenčanja – prve večeri bili smo preumorni. Išli smo polako i uzeli si vremena, i oboma je bilo ugodno. Sad, godinu dana kasnije, gotovo svaki dan imamo seks. Oboje smo bili nevini i nismo imali nikakvog seksualnog iskustva. Kad sada razmišljam o tome, drago mi je da sam sve to proživio s njom i samo s njom. To čini cijelo iskustvo još posebnijim."

2. "Prvu večer bila je jako sramežljiva – skrivala se ispod deke, smijala i povlačila je sa sobom. Ništa se nije dogodilo. Sljedeći dan ju je nazvala majka i razgovarale su pola sata. Te večeri, dok smo ležali u krevetu i gledali televiziju, pogledala me i rekla, pomalo nesigurnim glasom: 'Ne znam što bih trebala raditi.' Nasmijao sam se, pokušao zadržati atmosferu laganom, počeo ju nježno ljubiti i grliti... Dva sata kasnije, konačno smo spavali zajedno. Danas imamo dvoje djece, a prošli mjesec proslavila je 26. rođendan."

3. "Kako je prošla svadbena noć? Prilično dobro. Budući da smo došli direktno s vjenčanja, prvo smo se morali otuširati. On je bio prvi, zatim ja. Tek oko dva ujutro smo napokon počeli. Nije bilo neugodno, ali jest bilo malo bolno. Prvi orgazam dogodio se nekoliko dana kasnije – u vlaku, na medenom mjesecu u Francuskoj."

4. "Prvi put smo spavali tek tjedan dana nakon vjenčanja. Otišli smo na mini medeni mjesec u Beč i gotovo cijelo vrijeme proveli u krevetu. Cijelo iskustvo bilo je fantastično, nevjerojatno i gotovo magično."

5. "Nisam mogao održati erekciju kada je ona htjela da krenemo, a kad sam uspio, ona više nije bila raspoložena. Tako je to bilo posljednjih šest mjeseci."

6. "Prva noć bila je nevjerojatno neugodna. Gotovo da nije progovorila, samo je otišla spavati. Ja sam ostao ležati, širom otvorenih očiju, pitajući se: 'Što se ovdje događa?' Kasnije se probudila i malo smo razgovarali... Počeli se ljubiti… Sve je išlo dobro. Ponio sam sa sobom različite lubrikante, pa sam posegnuo za jednim. Kada smo krenuli s predigrom, uglavnom sam ja bio taj koji je radio sve. Kada smo došli do penetracije, bilo joj je previše bolno pa smo stali. Ležali smo jedno pored drugoga i rekao sam joj da možemo čekati koliko god treba. Nismo spavali zajedno iduća dva tjedna – samo puno predigre. Ali kada se konačno osjećala spremnom… oh, moj Bože! Od tada je sve bilo divlje, intenzivno i strastveno."

Foto:

7. "Bili smo kao dva potpuna stranca. Zapravo, nikada nismo ni spavali zajedno tijekom medenog mjeseca. A kad smo napokon to učinili? Bilo je itekako nespretno."

8. "Neću lagati – prvi put je bio pomalo neugodan, ali ne toliko koliko sam mislila da će biti. Prvu noć smo proveli držeći se za ruke i nježno dodirujući prste. Nikad prije nisam imala fizički kontakt s muškarcem, čak mi je i držanje za ruke bilo intenzivno. Gotovo sam ostala bez daha od same blizine. S vremenom smo napredovali do seksa. U početku je bilo pomalo nespretno, ali moj suprug je bio nježan, pažljiv i strpljiv. Bojao se da će mi nanijeti bol. Tijekom seksa, posegnula sam rukom i uhvatila ga za ruke. To me učinilo bližom njemu."

9. "U vjenčanoj noći nismo radili ništa osim ljubljenja i malo nestašluka – bili smo preumorni za išta više. U sljedećih nekoliko dana smo konačno spavali zajedno. Bilo je nespretno, oboje smo bili grozni u tome i pokušavali shvatiti što i kako. Nijedno od nas nije imalo iskustva, i vrlo brzo smo shvatili da je pornografija daleko od stvarnosti! Ali unatoč tome, bilo je posebno – jer smo to dijelili jedno s drugim.", piše Cosmopolitan.