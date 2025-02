Poznata glumica o seksualnom uznemirivanju: Rekli su mi ako progovorim, idem na crnu listu!

Američka glumica Denise Richards (54) otkrila je kako je u mlađim danima bila izložena seksualnom uznemiravanju, no o tome je godinama šutjela iz straha, ispričala je za People. Tvrdi kako nije govorila o tome jer se bojala da bi to moglo ugroziti njezinu karijeru.

- Rekli su mi da će me staviti na crnu listu ako progovorim. Osjećala sam se iznimno ranjivo. Ovo je bila karijera o kojoj sam sanjala, a kada vam kažu da više nikada nećete raditi u industriji koju volite, to je vrlo teško prihvatiti - izjavila je Denise.

Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Ipak, danas je zahvalna što žene imaju veće pravo glasa i veću sigurnost u industriji, ponajviše zahvaljujući pokretu '#MeToo', koji je donio potrebne promjene.

- Da mi se to dogodilo danas, sigurno bih na to reagirala drugačije. No tada sam bila mlada, nepoznata i tek sam započinjala svoju karijeru - kazala je.

Richards se također osvrnula na svoje tri kćeri, koje su joj velika inspiracija i pomažu joj sagledati teške situacije iz prošlosti iz drugačije perspektive.

- Gledajući svoje kćeri, koje su danas snažne mlade žene, mislim da bih tada sve lakše podnijela da sam imala tu snagu. Ponosna sam na njih jer se bore za sebe i govore što misle. Nikada nisu imale strah izraziti svoje mišljenje, a to im zaista iznimno cijenim - istaknula je.

Actor Denise Richards arrives for the closing ceremony of the 59th Monte-Carlo Television Festival in Monaco | Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Glumica ima dvije kćeri, Sami i Lolu, iz braka s bivšim suprugom Charliejem Sheenom, dok je treću kćer, Eloise, posvojila.

- Volim što moje kćeri, iako su mlade, mogu slobodno izreći ono što misle. Ponekad im kažem: ‘Možda biste trebale malo ublažiti svoje riječi’, ali većinom sam ponosna što mogu biti iskrene - rekla je Denise.

Prisjetila se i svoje majke Joni, koja je preminula 2007. godine, a koja joj je bila velika podrška u najtežim trenucima života.

- Moja majka uvijek je govorila: 'I ovo će proći.' Prošla sam kroz mnoge teške trenutke, ali uvijek sam se podsjećala da i drugi ljudi prolaze kroz svoje borbe. Shvatila sam da sam snažnija nego što sam mislila - dodala je.

Foto: Donna Ward

Glumica je podijelila i osobnu borbu kroz koju je prolazila nakon razvoda od Charlieja Sheena. Naime, Denise je podnijela zahtjev za razvod dok je bila u šestom mjesecu trudnoće s njihovom drugom kćeri, što joj je bilo iznimno teško.

- Godinama sam se s time nosila - priznala je. No kroz tu tešku odluku shvatila je da ne želi da njezine kćeri odrastaju u takvom okruženju.