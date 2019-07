9 najčešćih razloga zbog kojih nekim ljudima niste simpatični

Da bi otkrili što čovjeka čini dopadljivim ili odbojnim na Sveučilištu u Kaliforniji proveli su istraživanje, u kojem su studentima dali da ocjene dopadljivost čovjeka prema 500 različitih opisa koje su im dali.

Najbolje ocijenjeni opisi nemaju nikakve veze s inteligencijom ili atraktivnošću (urođenim osobinama). Umjesto toga, najpopularniji opisi su uključivali iskrenost, transparentnost, sposobnost razumijevanja i suosjećanja s drugim ljudima.

Ovi i slični pridjevi opisuju ljude koji su društveno vješti. Skupljeni podaci od više od milijun ljudi pokazali su da oni koji imaju te vještine nisu samo jako simpatični (dopadljivi) već imaju puno bolje rezultate u školi, na poslu i u životu općenito.

Autor članka, Travis Bradbery, dublje je istražio zbog kojih osobina se neki ne sviđaju drugim ljudima. Slijedi devet najčešćih osobina koje ljudi ne vole:

1. Prikriveno hvalisanje

Svi su se barem jednom susreli s čovjekom koji se šali na svoj račun, a zapravo na taj način privlači pažnju na neku svoju osobinu za koju smatra da je pozitivna i za koju bi želio da ga drugi prepoznaju. Na primjer, djevojka iz razreda koja ima sve petice stalno se šali kako je pravi štreber, a zapravo želi svima dati do znanja da je pametnija od njih. I njeno 'prikriveno oglašavanje' svoje inteligencije, je zapravo jako jasno.

2. Preozbiljni ljudi

Foto: Allmoviephoto

Ljude privlače strastveni ljudi. Međutim, oni znaju ispasti preozbiljni ili nezainteresirani, jer su obično jako posvećeni tome što rade. Dopadljivi ljudi uravnotežuju svoju strast na svojem radu sa svojom sposobnošću da se zabave. Na poslu su ozbiljni, ali prijateljski prema suradnicima.

3. Ne postavljaju pitanja

Često se tijekom razgovora ljudi usredotočuju na to što se govori i kako se to odnosi na njih. Oni čuju ono što je rečeno, ali nisu shvatili poruku koja im je namijenjena. I tako čovjek koji nešto priča ima osjećaj da ga se ne sluša. Oni koji postavljaju pitanja vezana za to što je rečeno daju dojam da aktivno slušaju i sudjeluju u razgovoru i zato ih ljudi više vole od onih koji samo slušaju.

4. Emocionalna eksplozija

Foto: Dreamstime

Emocionalna eksplozija pokazuje nisku emocionalnu inteligenciju. Čim pokažete tu razinu nestabilnosti, ljudi će se pitati jeste li pouzdani i sposobni ostati mirni u nepredvidivim situacijama. Eksplodirajući na bilo koga, bez obzira na to koliko su to možda 'zaslužili', na sebe privlačite veliku količinu negativne pažnje. Bit ćete označeni kao nestabilni, nedostupni i zastrašujući.

5. Zvanje ili tipkanje poruka za vrijeme razgovora

Nitko ne voli da mu se za vrijeme razgovora sugovornik više usredotoči na svoj mobitel nego na njega. Kad s nekim razgovarate, ostanite aktivni u razgovoru i zanemarite mobitel i ostale stvari koje bi vam mogle odvući pažnju. U slučaju da radite takve stvari, ljudi neće htjeti s vama razgovarati ili ćete se dovesti u situaciju gdje će netko vikati na vas i prozivati vas zbog pokazivanja tolikog nivoa nepoštovanja prema sugovorniku.

6. Stalno spominjanje 'poznatih' ljudi koje znate

Foto: Iakov Filimonov

Sjajno je, a u poslu zna biti i bitno, znati važne i zanimljive ljude, ali korištenje svakog razgovora kao prilike za spominjanje nekog utjecajnog je pretenciozno i glupo. Umjesto da izgledate zanimljivo, ljudi će misliti da ste nesigurni i pretjerano opterećeni s tim kome ćete se svidjeti, a kome nećete.

7. Ogovaranje

Ljudi koje zanimaju tračevi ružno izgledaju kad se zanesu tračevima koje pričaju ili ih slušaju i upijaju svaku riječ. Govoriti o tuđim nedjelima ili nesreći može na kraju povrijediti nečije osjećaje ako tračevi ikada nađu svoj put do njih, ali ogovaranje garantira da ćete svaki put izgledati negativno i prkosno.

8. Zatvorenost prema novim stvarima

Foto: Dreamstime

Ako želite biti simpatični drugima, morate biti otvoreni prema novim sadržajima i idejama, što vas čini pristupačnima i zanimljivima. Nitko ne želi razgovarati s nekim tko već ima formirano mišljenje i ne želi slušati. Imati otvoren um ključno je na radnom mjestu, gdje pristupačnost znači otvorenost i interes prema novim idejama. Da biste se riješili unaprijed stvorenih predodžbi i prosudba, treba gledati svijet kroz oči drugih ljudi. To ne znači da morate vjerovati ono u što drugi vjeruju ili se ponašati kako se oni ponašaju, to jednostavno znači da prestanete formirati mišljenja dovoljno dugo da biste uistinu shvatili što pokreće te ljude oko vas i vidjeli svijet njihovim očima, što će na kraju rezultirati boljim razumijevanjem i sveukupnim odnosima.

9. Prerano otvaranje i pričanje o osobnim stvarima

Dok upoznavanje ljudi zahtijeva zdravo dijeljenje, dijeljenje previše informacija o sebi može stvoriti krivu sliku o vama. Pazite da prebrzo ne podijelite osobne probleme i ispovijesti s ljudima koji vam to mogu zamjeriti ili iskoristiti protiv vas. Dopadljivi ljudi prepuštaju drugima da stvore trenutak kad im je ugodno podijeliti nešto osobno. Prekomjerno dijeljenje stvorit će sliku da ste opterećeni samima sobom i da ste nametljivi u razgovoru. Razmislite o tome na sljedeći način: ako dijelite detalje svog osobnog života, a da ne znate ništa osim osnovnog o vašem sugovorniku, koliko je sigurno otkrivati toliko detalja o sebi?