9 stvari koje su ženama važnije na muškarcu od veličine penisa

Evo što trebate raditi kako bi partnerica bila sretna, a seks bolji i učestaliji:

1. Iznenadite ju ugodno

Ne mora to biti ništa veliko, možda buketić cvijeća ili fina čokolada. Žene jednostavno vole ugodna iznenađenja.

- Moramo osjetiti emocionalnu vezu s muškarcem kako bismo željele imati spolni odnos s njim. Što se osjećamo ugodnije i sigurnije u vezi, i seks će biti bolji - kaže DeAnna Lorraine, stručnjakinja za seks i ljubavne odnose iz Los Angelesa.

Dodaje kako su u vezama često žene te koje planiraju i organiziraju, iako bi željele da muškarac preuzme tu ulogu - mnogima je to vrlo muževno.

- Dečko, nema veze i ako ste dugo u vezi i živite zajedno, isplanirajte i organizirajte cijelu večer i samo joj recite da se spremi i uživa. Na primjer, dođite po nju automobilom i odvezite u restoran. Prije toga joj pošaljite SMS da dolazite po nju u 19 sati i vodite je nekamo - savjetuje DeAnna Lorraine.

Foto: Dreamstime

2. Naučite kako je dirati

Nisu sve žene iste pa im tako ni točke zadovoljstva ne moraju biti na jednakim mjestima.

- Znači, važno je da muškarac zna gdje i kako je dirati kako bi došla do orgazma. Osjetljiva mjesta u vagini odgovorna za užitak kod nekih žena mogu biti bliže površini, a kod drugih dublje u spolovilu i na partneru je da to dobro istraži i otkrije kako reagira na koju točku - smatra ova stručnjakinja.

Važno je, dodaje, da žena vidi kako je muškarcu stalo i da ga uzbuđuje to što može uzbuditi svoju partnericu.

- Ako joj pokažete entuzijazam, ona će vam uzvratiti - dodala je.

Foto: themoviedb.org

3. Pohvalite je pred svima

Jedna stvar je obasipati je pažnjom u intimi doma, a druga kada se to odvija pred drugim ljudima, prijateljima.

- Kada joj pred svima kažete koliko je lijepa i posebna, ojačat ćete joj samopouzdanje, a to je ženama važnije od velikog penisa. Osim toga, to se kasnije tijekom večeri može pretvoriti u ozbiljnu seksualnu energiju - kaže Brandy Engler, doktorica znanosti i seksualna terapeutkinja iz SAD-a, a prenosi Men's Health.

Važno je da žena osjeti koliko ste ponosni što ste s njom i nemate problema to svima davati do znanja.

Foto: Dreamstime

4. Odvojite vrijeme za zagrljaje

U jednom britanskom istraživanju na 2000 žena ispostavilo se da im spontano maženje popravlja raspoloženje bolje od dana provedenog u wellnessu ili jedenja čokolade.

- Žene žele znati da su voljene. Kada ih mazite izvan spavaće sobe, osjećaju da ih iskreno volite i da vam je stalo do njih, da su sigurne. Poljubite je dok gledate TV ili joj se prišuljajte s leđa dok pere suđe i zagrlite je - kaže Lorraine.

Brandy Engler dodaje da je ženama jako važan osjećaj sigurnosti te da je to možda jedan od razloga zašto neke žene biraju starije ili bogate muškarce.

Foto: Dreamstime

5. Ljubite je senzualno

Važno je znati se ljubiti dobro - u isto vrijeme strastveno, nježno i senzualno. To je ono što će svaku ženu 'izbaciti iz cipela'.

- Ljubljenje nam daje osjećaj da se strast događa. Bez poljubaca ženama se može činiti da je sve samo mehanika i da muškarcu zapravo nije duboko stalo do nje. Ljubite je nježno i senzualno, bez previše pritiska i previše jezika pa se udaljite. Na taj način će želja postati još jača - savjetuje Engler.

Foto: Dreamstime

6. Neka žudi za seksom

Studija objavljena u Journal of Sexual Medicine otkrila je da je traženje ili očekivanje seksa ključno za žensku želju. Važno je biti maštovit i ne koristiti uvijek istu taktiku kada želite doći do seksa, jer to je dosadno. Neka do rasta uzbuđenja u njoj dođe neočekivano, budite nepredvidljivi.

Uvod je važan. Na primjer, ako dođe s posla pod stresom, izmasirajte ju. To će joj sigurno popraviti raspoloženje.

- Počnite tako da je opustite, a kada vidite da to djeluje, nastavite s nježnim poljupcima po vratu, dodirima. Kada vidite da je spremna za akciju, ne oklijevajte, preuzmite kontrolu - savjetuje Engler.

Foto: Dreamstime

7. Budite svjesni onoga govori

Ako žena nema osjećaj da ste slušali i čuli što vam govori, ljubavna veza će biti loša.

- Pokažite joj da vam je važna i da su vam važni razgovori koje vodite. Dajte joj do znanja da je čujete i shvaćate što vam govori. Pokažite entuzijazam za stvari koje nju zanimaju, za njezine ciljeve, snove ili hobije, ono što joj se događa na poslu, što joj se zanimljivo dogodilo tog dana - naglašava Lorraine.

Dodaje da je važno tijekom razgovora postaviti i pokoje pitanje vezano za temu jer to pokazuje da nekoga iskreno zanima to o čemu se razgovara.

Foto: Fotolia

8. Ubacite vrući kompliment

- Kada muškarac ženi kaže da je seksi, njezin libido u trenu poraste. Žene znaju biti nesigurne izgledom svojeg tijela i važno im je kako reagirate na njih. Recite joj da ima lijepo tijelo, nevjerojatne grudi, predivnu stražnjicu - kaže seksualna terapeutkinja dr. Engler.

Izaberite dijelove tijela koji vam se na njoj posebno sviđaju i ne škrtarite na riječima ili joj kažite da je posebno uzbudljiva kada se nađe u nekoj seksualnoj pozi.

Foto: Dreamstime

9. I kontakt očima je važan

- Mnogi muškarci su isključeni tijekom seksa. Kontakt očima pokazuje da ste prisutni, a osim toga, to jača osjećaj povezanosti i pomaže da se ona osjeća ugodnije i sigurnije - objašnjava Lorraine.

Dodaje da je ne morate stalno gledati u oči već ponekad, na primjer, prije vrhunca ili dok vas ljubi po tijelu.

