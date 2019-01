9 vrućih činjenica o ženskoj masturbaciji koje ne znaju svi

Nekim je ženama masturbacija normalan dio seksualnog života i o njoj previše ne razmišljaju, dok druge to ne rade ni blizu koliko bi im tijelo željelo, ali su je možda spremne uvrstiti u svoju rutinu. Kako god, portal o zdravlju Health piše da bi, bez obzira kojoj skupini pripadate, masturbaciju trebale prihvatiti kao nešto normalno i zdravo, iako to nije svakoj ženi ugodno.

- To je stari problem takozvane normalizacije društva. Dečki odrastaju s mišlju da je samozadovoljavanje normalno pa čak i poželjno, dok se djevojčicama to ni ne spominje u takvom kontekstu. Što je velika šteta, pogotovo jer masturbacija sa sobom nosi razne pogodnosti, za duh i za tijelo - objasnila je dr. Holly Richmond, somatski psiholog i certificirani seksualni terapeut. A da bolje shvatimo koji su to benefiti, Health donosi devet zanimljivih činjenica o ženskoj masturbaciji.

Foto: Dreamstime

1. Najviše masturbiraju žene u kasnim 20-ima

Pripadnici takozvane milenijske generacije ili 'Generacije Y' (mladi ljudi od 18. do 25. godine) su najspremniji priznati da masturbiraju. Tako je Sveučilište u Indiani u svom najnovijem 'Nacionalnom pregledu o seksualnom ponašanju i zdravlju' iznijelo podatke koji kažu da je 72 posto iz skupine žena u dobi od 25 do 29 godina potvrdilo da masturbiraju barem ponekad, a kod muškaraca u istoj dobi je ta brojka bila i viša, njih 84 posto.

Usporedbe radi - samo je 60 posto djevojki starosti od 18 do 20 godina priznalo sudjelovanje u seksu u troje, a kod starije generacije, žena od 60 do 69 godina, je ta brojka bila dosta manja, 47 posto.

2. Ipak, 20 posto žena nikada nije masturbiralo

Izvješće još jedne ovakve studije iz 2015. pokazuje da postoji otprilike 22 posto žena koje kažu da nikada nisu masturbirale. Baš nikad.

Foto: thinkstock

3. Muškarci vode, a evo koji je mogući razlog

U grupi muškaraca u dobi između 18 i 49 godina je njih 81 posto napisalo da masturbira, pa makar i rijetko. Pa zašto je tako velika razlika u masturbiranju kod žena i muškaraca? Jedna teorija kaže da je muškarcima normalno dirati se zbog užitka jer drže svoj penis svaki put kad mokre, zbog čega im je to prirodno od najranije dobi. A dr. Richmond misli da toj razlici pridonosi i ženska opsjednutost izgledom vlastitog tijela.

- Žena će vjerojatno biti seksualno svjesnija, pa i aktivnija što je zadovoljnija sobom - objasnila je.

4. Masturbacija može samo poboljšati seksualni život

- Orgazmi potiču proizvodnju seksualnih hormona koji tjeraju krv da brže i jače kola genitalijama, a taj osjećaj pak mozgu signalizira želju za seksom - objasnila je dr. Richmond i napomenula da će oni koji se samozadovoljavaju više uživati u seksu, jer će znati točno što im se sviđa. I gdje im se to sviđa, naravno.

Foto: Dreamstime

A evo i dodatan dokaz da 'solo seks' vodi ka seksu: istraživanje objavljeno u stručnom časopisu 'Archives of Sexual Behavior' kaže da su žene koje su masturbirale u protekla četiri tjedna taj isti mjesec bile spremnije i na seksualni odnos.

5. Općenito je dobro za zdravlje

Baš kao i seksualni odnos, i masturbacija ublažava mnoge zdravstvene probleme - od toga da zbog endorfina smanjuje menstrualnu bol pa do psihološkog efekta i redukcije stresa. A postoje i neki dokazi da potiče proizvodnju bijelih krvnih zrnaca koja se bore s bolestima.

6. Pomaže mentalnom zdravlju

Masturbacija dokazano podiže razinu hormona kao što su oksitocin i dopamin, a koji su zaslužni za onaj 'nalet sreće' koji ponekad osjetimo. Zato je, kako kaže i dr. Richmond, najbolji lijek kad smo depresivni i potišteni. Skrenut će nam misli na nešto drugo. Zapravo djeluje kao meditacija, sprječava nas da se fokusiramo na budućnost, a umjesto toga pokušavamo poboljšati sadašnji trenutak.

Foto: Fotolia

7. Brojni su načini samozadovoljavanja žena

Prema mišljenju dr. Richmond žene su vrlo maštovite oko načina na koji masturbiraju pa, kako i sama kaže, još uvijek često čuje neki novi način na koji žene zadovoljavaju same sebe. Neke se u tome oslanjaju na vibratore, druge na jastuke, ili pak mlaz vode iz glave tuša, što je mnogim ženama udobno upravo jer su tada i najsmirenije.

- Ima nečeg senzualnog u tuširanju ili kupanju u kadi i to žene osjećaju. A dodatni plus je što nećete morati mijenjati baterije na tušu ili pipi - kaže dr. Richmond. Dodaje i kako neke žene vole ležati na leđima, a druge na trbuhu, neke se diraju oko vagine, a druge drže ruku (ili ruke) na klitorisu i vulvi.

- Ne postoji krivi način samozadovoljavanja, najbolje je isprobavati dok ne shvatite što je vama najbolje - objasnila je.

Foto: Dreamstime

8. Samo nemojte masturbirati u javnosti, zabranjeno je i kažnjivo

Na Health portalu pišu kako apsolutno podržavaju samozadovoljavanje ali je, kako upozoravaju, riječ o aktivnosti koja treba ostati unutar četiri zida pa napominju, za one ekshibicionističkog duha, da postoji više zakona koji zabranjuju skidanje i diranje u javnosti, bez obzira kako dobro pri tome možda izgledate ili se osjećate.

Foto: Ilustracija

9. Pogledi na žensko samozadovoljavanje se mijenjaju - nabolje

U jednom je iskrenom intervjuu za časopis Bust glumica Gina Rodriguez ispričala kako se sjeća da je znala osjećati krivnju zbog masturbiranja. No danas joj se to više ne može dogoditi.

- Kad se toga sjetim ne mogu vjerovati da sam se tako osjećala, to je stvarno nepotrebna stigma - zaključila je Rodriguez

