A. Michele odlazi iz Guccija: Evo kako je Talijan promijenio ne samo brend, već i modnu scenu

Svaki dizajner obilježi modnu kuću za koju radi, a ponekad promijeni i čitavu scenu - to je napravio Alessandro Michele koji je ovaj tjedan najavio da napušta Gucci. Rastanak je objavljen službeno od kompanije, što je odjeknulo svjetskom modnom scenom jer on je jedan od bitnijih autora posljednjih desetak godina. Naime, u Gucciju je radio niz godina, kad je 2015. sjeo na glavnu poziciju. Do onda se bavio modnim dodacima, još od početka milenija, kad ga je u firmu zvao Tom Ford, koji je u to vrijeme bio kreativni direktor.

Foto: Gucci.com

No, kad je Michele zamijenio Fridu, od njega su tražili da promijeni sve - od imidža do dizajna. On je to napravio. Sada mediji spekuliraju da se to opet traži od njega - da zaobiđe svoju snažnu estetiku, na što on nije pristao. A i sedam godina je na jednom modnom radnom mjestu uistinu puno. Naročito kad govorimo o nekome tko kreativno vodi čitav brend, u doba dok se scena mijenja preko noći i nikad ne spava.

U svakom slučaju, kad je Michele sjeo na čelo Guccija, to je bila fina, uglađena i luksuzna kompanija, imidž je bio vrlo elegantan. No, prodaja je padala, a brend je bio jedan od mnogih talijanskih s finom kožom i elegancijom kakva se očekuje. No trebala je nova snaga, nešto friško, kako to već moda voli. I tržište, naravno.

Kako je Guccijeva publika rasla i stasala, tako je i brend postao finiji pod vodstvom Fride Giannini - prije nje Tom Ford nabrijao je seksi imidž brenda, no ona ga je dosta primirila. I tako je došla 2015. godina, kad je Instagram već bio vodeća društvena platforma, raznolikost sve glasnija kroz razne medije, a nove generacije spremne na šokiranje i pokazivanje. Pa im je Michele, veliki kreativac i modni umjetnik, dao upravo ono što žele.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Njemu možemo naveliko zahvaliti na tome što, primjerice, nosimo velike retro naočale. Samt, smeđu, granny look. Statement torbice obožavane diljem svijeta. Možemo mu zahvaliti i na nizu detalja i miješanju stilova te šarenilu, eklekticizmu, simpatičnom modnom cirkusu koji je sve samo ne decentan. Michele je svojim nepogrešivo ludim izričajem donio sve na pistu, pa čak i voštane glave - tko se ne sjeća revije kad su modeli nosili vlastitu repliku u rukama. Šokantno i moćno, nabrijano i avangardno, bilo je pravilo Michelea za kojega se sada ne zna kamo će. Njemu na imidžu mogu zahvaliti i Jared Leto i Harry Styles - od njih je napravio nove cool likove.

Možemo mu zahvaliti i povratak mokasina, ne samo onih finih, malih, već i glomaznih, kao da su izašle iz bakinog ormara. Uspješno je uokvirio i definirao estetiku 'ružnog', skinuo s trona pravila klasične ljepote. I modeli su im bili - stvarni, neočekivano realni. Naravno da je utjecao na raznolikost, smatrajući kako moda nije samo ono prihvaćeno skladno, već i sve drugo - realnost, stvarnost, kao kontrast umivenim filterima kojima smo opsjednuti na društvenim mrežama.

Foto: Mark Peckmezian / Gucci

Na tako realne osobe stavio je niz detalja, ukrasio ih, ponekad su djelovali previše natrpano, no Michele je time stavio neizbrisivi vlastiti pečat na modnu mapu i otvorio novu eru. Hoće li je sada zatvoriti, vjerojatno dolazi nešto novo, jer moda se pomalo umorila od tog šarenila, već neko vrijeme vidimo povratak minimalizma iz devedesetih.

Tako to ide u valovima, stilski se zasitimo pa okrećemo novu stranicu. No Micheleov utjecaj vidjet će se još neko vrijeme - ludi smo za retro torbicama, stilovima iz bakinog ormara, vintage elementima i sličnim drangulijama. Time što je on otišao iz kompanije ne znači da je njegov utjecaj gotov, već je taj njegov izričaj dobio 'vlastiti život' i sada ima neki svoj kreativni put. A upravo je to jedna od ključnih vještina istinskog modnog dizajnera.

