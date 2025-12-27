Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
VRLO KONKRETAN DAR

A što ste vi dobili od roditelja? Studentica (19) se pohvalila da je za Božić dobila - kuću!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
A što ste vi dobili od roditelja? Studentica (19) se pohvalila da je za Božić dobila - kuću!
Foto: TikTok

Je li ovo uopće stvarno, ljudi su se pitali u šoku nakon što se 19-godišnja studentica pohvalila da je za Božić dobila - kuću! Mnogi su odmah priznali da o takvom poklonu ne mogu ni sanjati

Unatoč tome što rade puno radno vrijeme, brojne se obitelji ove godine bore s osnovnim troškovima, bez darova ispod božićnog drvca i bez velikih planova za blagdanski objed.

U potpunoj suprotnosti s tom stvarnošću stoji priča 19-godišnje studentice Florie s Oxforda, koja je na društvenim mrežama otkrila da su joj roditelji za Božić poklonili – kuću.

@florie Merry Christmas to me🦌✨🏠🔑 how is this real life…??? PINCH ME I am so beyond grateful🥹 #homeowner #christmas #christmas2025 ♬ original sound - FLORIE🎀

Na Badnju večer majka joj je uručila kutiju s blagdanskim sitnicama, među kojima je Florie pronašla i čestitku s natpisom „Fabulous New Home“. U poruci je stajalo: „Najčarobnija Badnja večer 2025. – idemo na Djed Mrazovu rutu.“

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Hrvace: Anita Kekez iz hobija izrađuje poklone 02:06
Hrvace: Anita Kekez iz hobija izrađuje poklone | Video: 24sata/pixsell

Svoje putovanje prema nepoznatoj destinaciji podijelila je na TikToku, priznajući da u tom trenutku „nije imala pojma što se događa“. No po dolasku na odredište sve je postalo jasno, roditelji su joj uručili ključeve novog doma.

Vidno dirnuta i u nevjerici, Florie je snimila trokatnicu ukrašenu božićnim lampicama i u videu ponavljala kako ne može vjerovati da je to stvarno njezino. Iako je unutrašnjost kuće bila potpuno razrušena zbog renovacije, uzbuđenje nije mogla sakriti.

PREDIVNA TRADICIJA FOTO 24. žive jaslice: U Diklu su oživjeli prizore rođenja Isusa
FOTO 24. žive jaslice: U Diklu su oživjeli prizore rođenja Isusa

- Ja sam vlasnica kuće. Kako je ovo stvaran život? Što znači da ovo pripada meni - govorila je, dodajući da je „neizmjerno zahvalna“. U komentarima je dodatno pojasnila da ne pokušava impresionirati ili se hvaliti te da je svjesna da to nije uobičajeno iskustvo, već dio njezina životnog puta koji ima sreću podijeliti s drugima.

Video je u jednom danu prikupio više od 1,4 milijuna pregleda, a reakcije su bile snažne i podijeljene.

NEOBIČNI, ALI KORISNI TRIKOVI Savjeti kako božićnom drvcu znatno produžiti vijek trajanja
Savjeti kako božićnom drvcu znatno produžiti vijek trajanja

- ‘Kako je ovo stvaran život?’ – nije. Nadam se da to pomaže - napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Podsjetnik svima da ovo nije normalno.“ Treći je komentirao: „Ja si ne mogu priuštiti ni namirnice, možda je vrijeme da prestanem pratiti.“

Ipak, mnogi su stali u njezinu obranu, prozivajući kritičare zbog zavisti.

- Da vaši roditelji to mogu priuštiti, sigurno bi učinili isto. Nemojte biti ogorčeni zato što je netko sretan - napisao je jedan korisnik. Drugi je istaknuo koliko je nevjerojatno da roditelji mogu doći u poziciju da djetetu kupe kuću te da su to zaslužili vlastitim radom.

- Doslovno sam siromašna, ali količina ljubomore u komentarima je stvarno sramotna - zaključila je treća osoba, piše The Sun.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Horoskop otkriva: S kojim vam je znakom suđen najbolji seks?
VRUĆE KOMBINACIJE

Horoskop otkriva: S kojim vam je znakom suđen najbolji seks?

Iako je dobar seks povezan i s emocijama, na intuitivnoj bazi nekim je znakovima suđeno da zajedno iskuse veću strast. Provjerite s kime se poklapaju vaše zvijezde u krevetu
Dnevni horoskop za subotu 27. prosinca: Ovnu ide u ljubavi, a Lav pronalazi smisao u kaosu
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za subotu 27. prosinca: Ovnu ide u ljubavi, a Lav pronalazi smisao u kaosu

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 27. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Mia nema 'tijelo kao iz časopisa', ali preko 11 milijuna ljudi misli da je savršena
ZANOSNA PLAVUŠA

FOTO Mia nema 'tijelo kao iz časopisa', ali preko 11 milijuna ljudi misli da je savršena

Ako postoji influencerica koja zna kako zaustaviti scrollanje i privući milijune pogleda, to je Mia Malkova. Plavuša iz Kalifornije, poznata po karijeri u filmovima za odrasle, svojim Instagram objavama svakodnevno dokazuje da zna kako spojiti šarm, humor i provokativni sadržaj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025