A što ste vi dobili od roditelja? Studentica (19) se pohvalila da je za Božić dobila - kuću!

Unatoč tome što rade puno radno vrijeme, brojne se obitelji ove godine bore s osnovnim troškovima, bez darova ispod božićnog drvca i bez velikih planova za blagdanski objed.

U potpunoj suprotnosti s tom stvarnošću stoji priča 19-godišnje studentice Florie s Oxforda, koja je na društvenim mrežama otkrila da su joj roditelji za Božić poklonili – kuću.

Na Badnju večer majka joj je uručila kutiju s blagdanskim sitnicama, među kojima je Florie pronašla i čestitku s natpisom „Fabulous New Home“. U poruci je stajalo: „Najčarobnija Badnja večer 2025. – idemo na Djed Mrazovu rutu.“

Svoje putovanje prema nepoznatoj destinaciji podijelila je na TikToku, priznajući da u tom trenutku „nije imala pojma što se događa“. No po dolasku na odredište sve je postalo jasno, roditelji su joj uručili ključeve novog doma.

Vidno dirnuta i u nevjerici, Florie je snimila trokatnicu ukrašenu božićnim lampicama i u videu ponavljala kako ne može vjerovati da je to stvarno njezino. Iako je unutrašnjost kuće bila potpuno razrušena zbog renovacije, uzbuđenje nije mogla sakriti.

- Ja sam vlasnica kuće. Kako je ovo stvaran život? Što znači da ovo pripada meni - govorila je, dodajući da je „neizmjerno zahvalna“. U komentarima je dodatno pojasnila da ne pokušava impresionirati ili se hvaliti te da je svjesna da to nije uobičajeno iskustvo, već dio njezina životnog puta koji ima sreću podijeliti s drugima.

Video je u jednom danu prikupio više od 1,4 milijuna pregleda, a reakcije su bile snažne i podijeljene.

- ‘Kako je ovo stvaran život?’ – nije. Nadam se da to pomaže - napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Podsjetnik svima da ovo nije normalno.“ Treći je komentirao: „Ja si ne mogu priuštiti ni namirnice, možda je vrijeme da prestanem pratiti.“

Ipak, mnogi su stali u njezinu obranu, prozivajući kritičare zbog zavisti.

- Da vaši roditelji to mogu priuštiti, sigurno bi učinili isto. Nemojte biti ogorčeni zato što je netko sretan - napisao je jedan korisnik. Drugi je istaknuo koliko je nevjerojatno da roditelji mogu doći u poziciju da djetetu kupe kuću te da su to zaslužili vlastitim radom.

- Doslovno sam siromašna, ali količina ljubomore u komentarima je stvarno sramotna - zaključila je treća osoba, piše The Sun.