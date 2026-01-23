Obavijesti

Adorable boards & bites: Iskustvo koje se pamti

Adorable boards & bites: Iskustvo koje se pamti
Foto: Adorable

Mobilni catering Boards and Bites by Adorable.hr podiže svaki događaj na novu razinu sofisticiranosti i stila

Središnji dio ovog koncepta čine elegantne daščice s hranom veličine zalogaja – kreativno osmišljene selekcije koje spajaju funkcionalnost, estetiku i priču o autentičnim okusima. Svaki pladanj prilagođen je kako bi aktivirao sva osjetila – divan spoj boja, mirisa, tekstura i okusa, kreirajući uistinu nezaboravno iskustvo za sve prisutne.

Boards and bites kao mobilni catering koji dolazi do vašeg stola

Koncept je jednostavan i profinjen: serviranje hrane na elegantnim daščicama. Posebnost usluge je mogućnost personalizacije – hrana se poslužuje prema izboru gostiju, nudeći do čak 12 različitih pozicija za savršenu kombinaciju. Tim dolazi s mobilnim kolicima opremljenima hladnim i suhim segmentima, pripremljenima za brzo posluživanje i kontinuirano obnavljanje zalogaja. Ovaj dinamičan pristup pridonosi fluidnosti događanja, omogućujući gostima da uživaju bez čekanja i zastoja.

Selekcije koje pričaju priču o okusu

U ponudi su pažljivo odabrani sirevi, pršut i mesni narezak, svježe i sušeno voće, povrće, krekeri i grisini. Posebnu notu daju artisan proizvodi Adorable.hr: pekmezi od lokalnog voća koji oduševljavaju nepce u kombinaciji s plemenitim sirevima, aromatizirane soli koje dodaju profinjen okus svakom zalogaju te organski ljuti umaci za intenziviranje okusa mesa i povrća. Sklad boje, teksture i ukusa osigurava da svaki pladanj postane pravo malo remek-djelo.

Foto: Adorable

Vege i veganske opcije bez kompromisa

Za goste koji odabiru biljne opcije, Adorable.hr nudi kolekciju posebno osmišljenih daščica koje nastavljaju elegantan i autentičan stil posluživanja. Na tim pladnjevima nalaze se pažljivo odabrane namirnice poput mariniranog povrća, maslina, povrtnih i mahunastih namaza, orašastih plodova te raznih vrsta svježeg i suhog voća. Svako jelo predstavljeno je s pažnjom prema prezentaciji, osiguravajući bogato i sofisticirano iskustvo za sve goste.

Doživljaj za sva osjetila

Vizualna privlačnost neizostavan je dio doživljaja, što se ogleda u odabiru elegantnih drvenih daščica i pažnje prema svakom detalju. Finoća prezentacije očituje se kroz prepoznatljive Adorable dodatke, ručno izrađene elemente i skladne boje hrane. Ovaj spoj estetike i funkcionalnosti pruža gostima ugodno i nesmetano iskustvo, omogućujući im da se opuste i uživaju u svakom zalogaju.

Sami birate način posluživanja

Gosti se mogu sami poslužiti i izraditi vlastitu daščicu s omiljenim kombinacijama sireva, mesnih narezaka, voća, povrća i dodataka po vlastitom ukusu. Alternativno, ljubazno i profesionalno osoblje Adorable.hr s lakoćom će obaviti posluživanje, predlažući idealne kombinacije kao što su zreli sir uz pekmez od mandarine ili povrtni namaz sa posebnim twistom začina poput aromatizirane soli s narančom, ružmarinom i timijanom.

Prilagodljivo svakom prostoru i prigodi

Fleksibilnost je ključna kada je riječ o prilagodbi događanjima različite vrste. Bez obzira na to organizirate li elegantno okupljanje u zatvorenom prostoru, piknik na otvorenom ili korporativni party, Adorable Boards and Bites uvijek će se savršeno uklopiti u prostor i stvoriti savršeni sklad s ostalim elementima.

Elegantne daščice i kreativno složeni zalogaji čine Adorable Boards and Bites ne samo cateringom, već cjelokupnim doživljajem. Spoj autentičnih okusa, vrhunske prezentacije i nenadmašne funkcionalnosti postavlja ovu uslugu u sami vrh gastronomske ponude u Hrvatskoj.

