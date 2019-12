Advent u Hrvatskoj: Provjerite gdje je najpovoljnije jesti i piti

Odlično je počeo advent u Splitu. Sunce je u subotu puno “svita” izmamilo na Rivu do 19 adventskih kućica. Desetak ih je s pićem i “spizom”, a iako je ponuda raznolika, sve nude kuhano vino i hot dog.

Značajno se razlikuju po cijeni i kvaliteti. Najjeftinije kuhano crno vino je 12, a najskuplje 22 kune. Razliku će osjetiti i manje iskusni poznavatelji: prvo je preslatko i vodenasto, a drugo punog okusa, od puno kvalitetnijeg vina kojem su dodani samo začini. Cijene piva su između 15 kuna za male boce najvećih hrvatskih proizvođača, preko 20 ili 25 kuna za pola litre domaćih ili stranih standardnih piva, do puno skupljih ljubiteljima piva dobro poznatih craft piva proizvedenih u malim serijama.

Puno je više žestica. Ima klasičnih rakija poput travarice, loze ili kruške, medica, a nude i cijeli spektar likera od lješnjaka, limuna, dunje... Čašica je od 12 kuna naviše.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL KUHANO VINO, 10 KUNA - Najjeftinije je u Rijeci, a u Splitu je i po 22 kune.

Što se hrane tiče, klasika su kobasice u pecivu – slavonska, domaća, kranjska, debrecinka... One s “osnovnom opremu” su 15 kuna, 20 i 25 stoje bolje opremljeni “modeli”, a hot-dog s pregršt dodataka dovoljan i za laganiji ručak košta 36 kuna. Ljubiteljima egzotike svidjet će se i irski gulaš za 45 kuna.

U u jednoj kućici nude soparnik po 10 kuna, a u drugoj porciju srdela sa žara za 25. Bit će ih dok ne počne lovostaj na plavu ribu, za desetak dana, kaže nam vlasnik kućice. Atrakcija je i seljački kruh ispod peke, koji su neki htjeli ponijeti kući, no ne prodaje se sam.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL POVOLJNI ČVARCI, 40 KUNA - Toliko u Varaždinu stoji 250 grama čvaraka.

Rijeka i ove godine tijekom adventa očekuje više stotina tisuća posjetitelja. Neki će doći zbog koncerata na otvorenom na više lokacija, drugi zbog vožnje vlakićem Djeda Mraza, treći zbog klizanja na Gatu Karoline Riječke, nekoliko metara od mora, a četvrti zbog Ri Gastro Adventa. U ponudi se izdvajaju kuhano vino po 10 kuna, rakije poput borovičke ili medice po 15, sarma sendvič stoji 29, a šumski hamburger od mesa divljači 37 kuna.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL RASKOŠNI HOT-DOG, 36 KUNA - U Splitu nude puno dodataka kao full ‘opremu’.

U Varaždinu je još u petak otvorena većina kućica sa suvenirima i hranom, a proradili su ledeni tobogan i klizalište, krenuo vlakić Djeda Mraza te počeli glazbeni programi, društvene igre i još puno toga za odrasle i djecu. Hrenovke u pecivu prodaju po 12 kuna, kobasice po 15 kuna, a jelenske su 20 kuna. Četvrt kilograma čvaraka stoji 40 kuna, kilogram tlačenice 50, kulen sendvič je 15 kuna, obični hamburger 25, a maxi burger s pomfritom 45 kuna. Crno i bijelo kuhano vino prodaju po 13 kuna, male rakije od 0,3 l po osam kuna, veće od 0,5 po 12, a fritule po 20 kuna.

Foto: doble.dphoto KUHANI DŽIN, 18 KUNA - Neuobičajeno zimsko piće nudit će u Karlovcu.

Advent u Karlovcu počet će 14. prosinca i trajati do 30., no zna se da će kuhano vino koštati 13 kuna, kuhani džin 18, kava osam, čaj 10, fritule 20 kuna, koliko i najjeftinije kobasice. No bit će i finijih, ali skupljih.

