PREDIVNO!

Advent uz jezero s pogledom na Alpe: Prava zimska bajka

Piše Davor Lugarić,
Advent uz jezero s pogledom na Alpe: Prava zimska bajka
Ova čudesna adventska bajka iznenadit će vas svojom u svakom pogledu. Uz lampice i svjetlosne skulpture, zimski snovi ostvaruju se uz čuvenu bledsku kremšnitu i romantične šetnje

Okružen planinama Julijskih Alpa, s kristalno čistim jezerom, romantičnim otočićem s crkvom Marijina uznesenja, popularnim zvonom želja, tisućljetnim dvorcem te šetnicom oko jezera dugom šest kilometara, Bled je već i bez blagdanskih dekoracija neodoljiva destinacija. Ne čudi što je gradić, oko 140 kilometara udaljen od Zagreba, popularan i među "facama".

Dovoljan je podatak da je Donald Trump baš Bled odabrao kao idealno mjesto za upoznavanje Melanijinih roditelja. Čarolija Adventa na Bledu traje do 4. siječnja 2026.

Grad na jezeru ovih dana pretvara se u mjesto zimskih snova - šetnica uz jezero osvijetljena je lampicama, promenada pretvorena u adventsko selo s kućicama, a dodatni šarm blagdana pojačavaju svjetlosne skulpture.

U Hotelu Park, s veličanstvenim pogledom na jezero i vrhunsku kuhinju, savršeno je prenoćište. Bledska kremšnita koju rade u hotelu odlična je delicija.

