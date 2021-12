Afera ​​ne mora značiti kraj veze - to bi zapravo mogla biti najbolja stvar koja će vam se dogoditi, kaže Georgette Culley, kolumnistica Sun-a. Ispričala je kako je afera spasila njezinu vezu.

- Kad sam priznala aferu svom partneru, mislila sam da će biti kraj naše veze, ali to nas je zapravo spasilo. Poput većine parova u dugotrajnim vezama, utonuli smo u dosadu i svakodnevicu. Afera nam je omogućila da budemo iskreni jedno prema drugome, na neograničen način - ispričala je Georgette.

Ona je prevarila jer se osjećala zanemareno, a priznavanje afere nije ih razdvojilo nego još više zbližilo.

- Priznala sam partneru kako nisam osjećala emocije s drugim, samo sam uživala u pažnji. Izostavila sam neke detalje o uzbudljivom seksu koji smo imali jer kad je u pitanju spašavanje nečijih osjećaja, poštenje nije uvijek najbolja politika - rekla je i dodala kako se koncentrirala na probleme koje su ona i njezin partner mjesecima izbjegavali poput seksa koji je postao dosadan i činjenice da su više bili cimeri nego ljubavnici.

- Da, bio je ljut na mene i trebalo mi je vremena da ponovno dobijem njegovo povjerenje. Većina preljubnika nisu loši ljudi, oni su dobri ljudi koji su samo pogriješili. Za vezu je potrebno dvoje i iako je ono što sam napravila bilo pogrešno, ni njegovo ponašanje nije bilo sjajno - otkrila je.

Kako su dani prolazili, sve su više razgovarali i posvećivali vrijeme jedno drugome.

- Počeli smo ponovno zajedno izlaziti i ponovno flertovati jedno s drugim. Uskoro smo ponovno imali dobar seks i to do pet puta dnevno. Osjećala sam se kao da smo se vratili u prve, uzbudljive dane naše veze - priznala je Georgette i dodala da je vrijeme da partneri postanu otvoreniji oko afera ukoliko su je imali, prenosi The Sun.