Afrodizijak: Bob je muška spiza - dva puta je jači od kamenica

Bob s morskim i poljskim puževima, hobotnicama, janjetinom, teletinom i divljači kuhali su se i ove godine na Fešti o’ boba u Kaštel Kambelovcu.

Na fešti koja već 14 godina slavi namirnicu koja je othranila generacije tamošnjih težaka, bob se mogao kušati i u čokoladi, kolačima te sladoledu ili kao punjenje u piroškama kakve rade Poljakinje udane za Kaštelane. Ove je godine okupljeno 30-ak ekipa, a bilo je, osim druženja, i nadmetanja tko će bolje skuhati i upariti bob s drugim namirnicama - bilo na tradicionalne ili do sada neviđene načine. Marinko Biškić, splitski kralj začina i čokolatijer, složio je čokoladu i čokoladne praline s bobom.

- Član sam udruge Pozitiva, svake godine dolazimo na Feštu o’ boba i prodajom jela skupljamo novac u humanitarne svrhe. I prije sam radio kombinacije poput čokolade s kulenom i pršutom. Bob je vrlo zahvalno povrće za ovu priču jer je neutralan, slaže se sa slatkim i slanim jelima - rekao je Biškić.

Napravio je praline od tamne čokolade s punjenjem od bijele čokolade i pireom od boba, ukrašene komadićima te prepržene mahunarke. Jela s bobom kuhali su i bikeri. Solinski moto klub Free Rider priredio je kotlovinu od 10 kila boba i 12 kila mesa - domaće teletine i sedam vrsta kobasica. Ekipa Moto kluba Uspomena iz Kaštel Sućurca, osim kuhara, imala je i gitarista, a bob su spremali kako bi usrećili i supruge.

- Bob je muževna spiza. Dok se tvrdi da je kamenica afrodizijak, bob je dvostruko jači. Žene nas rado puste da ga idemo kuvat jer budu mirne nakon Fešte o’ boba barem sedam dana - rekao nam je Tonči Stipulin Tica iz MK Uspomena, koji su lani dobili priznanje ne za ljubavnu izdržljivost, nego kao ekipa koja najsporije kuha.

Članice Poljske kulturne udruge Polonez, koja okuplja Poljakinje udane za Dalmatince, spremale su svoja nacionalna jela s kaštelanskim bobom.

- Tradicionalno na Fešti o’ boba spremamo krakovske piroške koje su drugačije jer u tijesto ne ide voda, nego samo pivo. Svima se sviđaju, a možda je poanta u tome da je to uspješan spoj poljskog i dalmatinskog, kao što smo i same to uradile udavši se u Hrvatskoj - rekla je Margareta Tešija iz poljskog grada Łódźa, iza koje je 38 godina braka u Kaštel Lukšiću.

Ekipa Srednje škole “Braća Radić” iz Kaštel Štafilića stigla je na manifestaciju s argentinskim empanadama koje su doradile s bobom i dobila nagradu kao najbolji ženski tim.

- Empanade su jastučići od tijesta punjeni slatkim ili slanim nadjevom. Punjenjem se možete poigravati, a jedna od učestalih varijacija je s mljevenim junećim mesom i povrćem - kaže profesorica Ljilja Zulim.

Ekipa iz Udruge Bijaći zaronila je, pak, duboko u prošlost te pripremila bob s raštikom, slanutkom i suhim mesom, po uzoru na stare venecijanske recepture od dalmatinskih namirnica te osvojila nagradu za najbolje tradicionalno jelo. Kaštelanski bob i slanutak kombinirali su s raštikom - kraljicom kupusa koju su jeli još stari Grci i Rimljani, a danas se smatra “superhranom”.

- Car Dioklecijan je obožavao ovo ilirsko, seljačko korijenje sa suhim mesom i maslinovim uljem. Budući da je današnji grad Kaštela nastao u 14. i 15. stoljeću te da se u okviru Dalmacije i Hrvatske u povijesti nalazio na tromeđi kulturno-civilizacijskih utjecaja, odlučili smo se ovim jelom prisjetiti i Venecije, koja je uživala u dalmatinskom kupusu i suhome mesu. Naš lonac od grahorica i kupusa sa suhim mesom izvorna je i tradicionalna dalmatinska kuhinja - objasnili su iz ekipe Društva Bijaći za očuvanje kulturne baštine Kaštela. Podijeljen je i niz drugih nagrada, a žiri je imao zadatak kušati rekordnih 47 natjecateljskih jela - u svim kombinacijama, jer ova je Fešta pokazala da nema namirnice koja se ne može spojiti s bobom. Pobjednicima 14. Fešte o’ boba proglašena je udruga Polantana za bob s orzom i nagrađena dobrim pršutom.

