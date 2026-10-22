Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
KVARI ISKUSTVO BORAVKA

Airbnb zabranio domaćinima da od gostiju traže pranje posuđa

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 1 min
Airbnb zabranio domaćinima da od gostiju traže pranje posuđa
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nova pravila stupaju na snagu 20. studenoga, a domaćini će goste smjeti zamoliti samo da prljavo posuđe ostave u sudoperu, bez pranja i spremanja

Admiral

Airbnb od 20. studenoga domaćinima više neće dopuštati da od gostiju traže pranje i spremanje posuđa. Prema pravilima objavljenima na stranici tvrtke, gosti će korišteno posuđe smjeti samo ostaviti u sudoperu. Airbnb tvrdi da većina gostiju želi izbjeći neočekivane kućanske obveze.

Tvrtka navodi da zadaci koje bi inače obavljali čistači mogu narušiti iskustvo boravka i utjecati na recenzije. Odluka je izazvala kritike domaćina iz Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja. Jedan domaćin iz Wakefielda rekao je da je pranje vlastitog posuđa u smještaju s kuhinjom za samostalnu pripremu hrane uobičajen zahtjev.

- To je potpuna besmislica i apsurd. Airbnb je izgubio dodir s društvom, rekao je domaćin iz Wakefielda.

Velik interes Skijanje znatno poskupljuje! Slovenija ima najveći rast cijena
Skijanje znatno poskupljuje! Slovenija ima najveći rast cijena

Drugi domaćin iz Ujedinjenog Kraljevstva upozorio je na moguće higijenske probleme ako gosti ne moraju ni staviti posuđe u perilicu i pokrenuti je. Prema njegovim riječima, ostaci hrane mogli bi privući muhe i glodavce te uzrokovati neugodne mirise i pojavu plijesni.

- Zabrana pokazuje zabrinjavajući nedostatak prosudbe i potiče goste da zanemare osnovna higijenska pravila, rekao je domaćin iz Ujedinjenog Kraljevstva.

KOJE TAJNE SKRIVAJU? Evo gdje ljudska noga još nije kročila: Ovo su najmisterioznija mjesta na našoj planeti
Evo gdje ljudska noga još nije kročila: Ovo su najmisterioznija mjesta na našoj planeti

Domaćini iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država također su kritizirali odluku, tvrdeći da Airbnb ne posjeduje njihove nekretnine i ne bi trebao određivati kućna pravila. Prema novim pravilima, domaćini će birati zahtjeve iz sedam unaprijed određenih kategorija, a moći će dodati i druge koje Airbnb smatra razumnima.

RAJ NA ZEMLJI FOTO Ovo je 20 najljepših otoka svijeta: Na popisu je i naš biser!
FOTO Ovo je 20 najljepših otoka svijeta: Na popisu je i naš biser!

Domaćini neće smjeti tražiti od gostiju da skinu posteljinu, pokrenu pranje rublja ili odnesu smeće izvan objekta. Moći će ih zamoliti da skupe ručnike ili razvrstaju otpad u unutarnjim kantama. Airbnb će pravila prikazivati u kartici putovanja i podsjetnicima za rezervacije, a nedopuštene zahtjeve označit će u uređivaču oglasa i domaćinima dati upute za izmjene.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh
UŽASNO LJUBOMORNI

Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh

Neki ljudi jednostavno ne mogu sakriti ljubomoru - čak i kada se pretvaraju da im je drago zbog tuđeg uspjeha, njihove oči govore drugačije
FOTO Tijelo iz snova! Evo zašto ovu Srpkinju prati milijun ljudi
FITNESS IKONA

FOTO Tijelo iz snova! Evo zašto ovu Srpkinju prati milijun ljudi

U moru influencera koji svakodnevno osvajaju društvene mreže, Anja Blagojević, poznatija kao Anja Blaa, se izdvojila autentičnošću i upečatljivim stilom. Rođena u Doboju, a sada s adresom u Dubaiju, Anja je spoj glamura, discipline i mladenačke energije
Koja je vaša duhovna životinja? Otkrijte prema datumu rođenja
KELTSKI HOROSKOP

Koja je vaša duhovna životinja? Otkrijte prema datumu rođenja

Glavna razlika između keltskog horoskopa i konvencionalnog zodijaka je u tome što karakteristike koje opisuju osobu nisu izvedene iz zvijezda, već iz životinjskog carstva. Nekoliko prevedenih dokumenata iz keltskih zajednica povezuje ljude sa životinjskim osobinama, podijeljenim u 13 vrsta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026