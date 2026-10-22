Airbnb zabranio domaćinima da od gostiju traže pranje posuđa

Airbnb od 20. studenoga domaćinima više neće dopuštati da od gostiju traže pranje i spremanje posuđa. Prema pravilima objavljenima na stranici tvrtke, gosti će korišteno posuđe smjeti samo ostaviti u sudoperu. Airbnb tvrdi da većina gostiju želi izbjeći neočekivane kućanske obveze.

Tvrtka navodi da zadaci koje bi inače obavljali čistači mogu narušiti iskustvo boravka i utjecati na recenzije. Odluka je izazvala kritike domaćina iz Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja. Jedan domaćin iz Wakefielda rekao je da je pranje vlastitog posuđa u smještaju s kuhinjom za samostalnu pripremu hrane uobičajen zahtjev.

- To je potpuna besmislica i apsurd. Airbnb je izgubio dodir s društvom, rekao je domaćin iz Wakefielda.

Drugi domaćin iz Ujedinjenog Kraljevstva upozorio je na moguće higijenske probleme ako gosti ne moraju ni staviti posuđe u perilicu i pokrenuti je. Prema njegovim riječima, ostaci hrane mogli bi privući muhe i glodavce te uzrokovati neugodne mirise i pojavu plijesni.

- Zabrana pokazuje zabrinjavajući nedostatak prosudbe i potiče goste da zanemare osnovna higijenska pravila, rekao je domaćin iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Domaćini iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država također su kritizirali odluku, tvrdeći da Airbnb ne posjeduje njihove nekretnine i ne bi trebao određivati kućna pravila. Prema novim pravilima, domaćini će birati zahtjeve iz sedam unaprijed određenih kategorija, a moći će dodati i druge koje Airbnb smatra razumnima.

Domaćini neće smjeti tražiti od gostiju da skinu posteljinu, pokrenu pranje rublja ili odnesu smeće izvan objekta. Moći će ih zamoliti da skupe ručnike ili razvrstaju otpad u unutarnjim kantama. Airbnb će pravila prikazivati u kartici putovanja i podsjetnicima za rezervacije, a nedopuštene zahtjeve označit će u uređivaču oglasa i domaćinima dati upute za izmjene.

*uz korištenje AI-ja