Ako korektor 'nestane' za samo nekoliko sati, možda treba promijeniti način apliciranja

Uglavnom pri šminkanju korektorom koristimo razne kistove, spužvice ili jagodice prstiju i svaki taj način drugačije djeluje na finalni izgled šminke.

Foto: Fotolia

Što je koža osjetljivija, tanja ili suša, šminka će prije 'nestati', odnosno rastopiti ili će je koža upiti. Dakle, bitna je i podloga. Iako, najbolje je zapravo na taj dio lica staviti samo jedan sloj - a taj je upravo korektor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedno od specifičnih područja lica upravo su podočnjaci koje prekrivamo korektorom.

Foto: e.l.f.

A tu su i bore, naročito smijalice, koje je dobro njegovati i hidratantnom kremom, kako bismo to područje održali mladolikim. Ujutro prije šminkanja stavite kremu za područje oko očiju te pričekajte da se upije.

Vizažisti često predlažu, iako imamo niz proizvoda za to, apliciranje korektora prstima jer tako tekstura idealno sjeda na kožu. Ako ne želite prstima, onda je spužvica druga opcija - popularne su posljednjih godina jer štede sami proizvod. Treba ga malo, stoga je sve skupa vrlo ekonomično.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Spužvicom, odnosno tapkanjem, jako dobro možete nanijeti korektor na područje ispod očiju, u samo par poteza. Od alata tu je i kist, on neka bude tanji i mekši, kako ne bi pikao to osjetljivo područje na licu. No, treba paziti da kist ne ostavi vidljivi prugasti trag, njega onda opet treba utapkati.

Dobro je koristiti slične alate na čitavom licu, ako puder nanosite spužvicom, koristite nešto slično i za podočnjake. Ili kist, ima ih za puder, ali i za korektor.

Korektor ne ide na čitavo oko, već je dobro nanijeti ga na unutarnji, tamni dio. Formula koja ide na vanjske bore oka treba biti hidratantna, kako se sve skupa ne bi osušilo.

Najčitaniji članci