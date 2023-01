Ako mislite da znate osjetiti kad je partnerica doživjela orgazam, vjerojatno se debelo varate

Foto: Dreamstime/ilustracija

Neki muškarci uvjereni su da kontrakcije koje osjećaju na penisu kod stiskanja mišića ženine zdjelice predstavljaju orgazam, no to zapravo nije tako, to samo znači da je žena - blizu

Ne postoji siguran način da muškarac 'prepozna' je li njegova partnerica doživjela orgazam ili ne, ma koliko se pritom trudili. Doduše, ima onih koji vjeruju u to da su otkrili sve ženske tajne, pa su, tako, muškarci u jednoj studiji ustvrdili da su uvjereni da taj trenutak mogu osjetiti - na penisu. Naime, ima onih koji kažu kako se ženski orgazam može prepoznati po grčenju mišića zdjelice kod partnerice. POGLEDAJTE VIDEO: Neki orgazam mogu doživjeti - vježbajući - Osjećaj je poput zatezanja i opuštanja oko vašeg penisa, poput pulsirajuće akcije - opisao je u jednom istraživanju na tu temu jedan 39-godišnjak. Nešto slično u istom istraživanju ponovila su još dvojica muškaraca ('mišići se iznenada skupljaju ili grče, a i mijenja se vlažnost rodnice', kazao je jedan, dok drugi ističe kako orgazam kod partnerice prepoznaje po istezanju mišića po cijelom tijelu). Foto: Dreamstime No, prema jednoj studiji koja je istraživala koliko su muškarci uopće u stanju prepoznati orgazam kod partnerice, pokazalo se da je njih 85 posto vjerovalo da je njihova partnerica u zadnjem odnosu doživjela orgazam, dok je samo 64 posto žena potvrdilo da je doista bilo tako. Dakle, moguće je da su muškarci nešto jako krivo protumačili. Znanstvenici kažu da osjećaj na penisu koji spomenuti muškarci opisuju vjerojatno predstavlja kontrakciju mišića dna zdjelice i rodnice kod žene, no te kontrakcije nisu orgazam i 'samo' pomažu ženama da ga dožive, kažu. Štoviše, ima žena koje mogu doživjeti orgazam i bez kontrakcija, kao i onih koje će doživjeti te kontrakcije, ali neće stići do velikog vrhunca. Pretpostavlja se, također da stupanj osjetljivosti muškarca na te kontrakcije prvenstveno ovisi veličini penisa i osjetljivosti živčanih završetaka. Veći penisi s većim opsegom imaju veće šanse da ispune rodnicu, a time i lakše mogu osjetiti promjene, tvrdi se. Foto: Dreamstime No, opet: budući da orgazmi dolaze u svim oblicima i uz različiti intenzitet, ne postoji siguran način da se potvrdi da je ono što penis 'osjeća' zapravo orgazam. Ukratko, nema koristi od pretpostavljanja ili iščitavanja skrivenih znakova, puno ćete više postići komunikacijom: Dogovorite neki znak koji će vam dati do znanja na čemu ste.