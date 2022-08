Muškarci ako ne želite završiti kao usamljeni neženje, ovo su koraci koje trebate poduzeti

Američki psiholog Greg Matos prošlog je tjedna izazvao medijsku buru kada je sugerirao da bi muškarci trebali poboljšati svoj nastup ako ne žele završiti kao usamljeni neženje.

- Žene traže više, a muškarci se bore da ispune te zahtjeve - rekao je Matos ističući kako se to ne odnosi sam no sredovječne muškarce, nego i na mladiće.

- Žene u dobi od 25 do 45 sada traže muškarce koji su dobri u komunikaciji, izražavanju emocija i sa kojima dijele slične vrijednosti. No istina je da smo oduvijek željele muškarce s tim kvalitetama, no možda nismo imale hrabrosti ili samopoštovanja to jasno zahtijevati od njih - piše u kolumni za Daily Mail stručnjakinja za seks Tracey Cox.

Ističe kako je Matos rekao da muškarci moraju riješiti problem nedostatka vještina te se nadovezala praktičnim savjetima kako to postići.

- Pretpostavljam da će u komentarima biti puno muškaraca koji govore o tome kako bi se žene trebale promijeniti. Ali za muškarce koji bi iskreno željeli pronaći sretnu, stabilnu i dugoročnu vezu, te ne znaju zašto je ne mogu postići, nadam se da će savjeti biti od pomoći - napisala je Cox.

Pobrinite se da vam je dom uredan

Nekome bi se mogla svidjeti momačka soba koja je puna praznih boca piva, ostataka hrane iz dostave, prepunih pepeljara i odjeće razbacane posvuda. No ako kao žena uđete u dom potencijalnog partnera i vidite kaos, to može biti alarm za uzbunu. Domovi odražavaju naše živote. Ako je kuća neorganizirana i ne trudite se držati je urednom, slabo je vjerojatno da kontrolirate život. Naravno da nitko ne očekuje besprijekorno svjetlucave i čiste površine, ali ako je dom ugodan i u njemu postoji osjećaj za red, mogli biste zaraditi bodove kod potencijalne partnerice.

Pobrinite se za financije

Da, mnoge žene sanjaju upoznati tipa s puno novca. Većina je ipak zadovoljna muškarcem koji plaća račune i nije u velikim dugovima. Stolić za kavu zatrpan neplaćenim računima, pozivi i posjeti bijesnih stanodavaca koji žele stanarinu, brda dugova, a bez plana kako ih otplatiti – svaka žena koja drži do sebe pobjeći će iste sekunde.

Ako ste u financijskim problemima, nazovite financijskog savjetnika kako bi vam pomogao da riješite situaciju. Prestanite trošiti novac koji nemate. Ne morate zarađivati ​​plaću nogometaše da biste privukli žene, ali morate pokazati da možete upravljati financijama koje imate.

Ne budite djetinjasti

To znači da ne smijete sjediti igrajući igrice cijeli dan, opijati se u pubu sa svojim prijateljima, provoditi sate gledajući online pornografiju i zapravo se ponašati kao da imate 20 godina, a zapravo vam je 30 ili više. Ovakav tip ponašanja često prati loše upravljanje novcem i neuredan dom. Ako ste se prepoznali u sva tri opisa, definitivno možete očekivati da ćete ostati samac. Najprije sredite svoj život, a tek potom pokušajte pronaći partnericu.

Riješite odnose sa bivšima

- Evo što mi je ispričala poznanica: Bila sam na spoju s tipom koji je bio savršen - sve dok njegova bivša nije pokucala na vrata u dva ujutro, dok smo pili kavu i razgovarali. Rekao mi je da je ona psihopat koji ne može prihvatiti da je među njima gotovo. Ispostavilo se da nije s njom izravno prekinuo, nego se prestao javljati pa je ona bila zbunjena i uzrujana - kaže Cox.

Žene ne vole nedovršene situacije iz prošlosti. Svjesne smo da iza onih "koje te odbijaju pustiti na miru" obično postoji dublja priča. Čujete se s njima jer ih se ne želite potpuno odreći ili vam laska što vas mole da im se vratite. Riješite sve takve situacije prije nego što pokušate pronaći novu partnericu.

Prestanite okrivljavati druge za vaš neuspjeh

Kad smo već kod starih ljubavi, izjave da su sve bivše djevojke luđakinje i da je to razlog zbog kojeg ste slobodni, nikad ne pomažu. Ako je za sve vaše propale veze kriva samo žena, a vi s tim niste imali nikakve veze, nešto nije u redu.

To u najmanju ruku znači da donosite loše odluke, a u najboljem slučaju ne želite prihvatiti odgovornost za svoje propuste. Ono što će nas impresionirati jest činjenica da ste dugo razmišljali o tome zašto vaše prethodne veze nisu funkcionirale i kako ste vi tome doprinijeli. Poznato je da neki ljudi svoje probleme prenose u svaku novu vezu misleći da će drugi partner promijeniti situaciju. Iskreno se osvrnite na teme koje se ponavljaju. Nije moguće da sve žene s kojima izlazite 'očekuju previše'. Zapitajte se je li moguće da vi nudite premalo.

Budite realni oko privlačnosti

Kad žene koriste aplikaciju za upoznavanje partnera i dobiju pitanje o dobi muškaraca s kojima će izlaziti, one kvačicom označavaju dobnu skupinu u kojoj se i same nalaze, plus-minus nekoliko godina. Većina muškaraca u dobi od 50 godina označava da traži ženu koja ima 30 ili manje godina. Dovraga, čak i muškarci od 60 godina označavaju da traže ženu od 30 i manje.

- Baš me nervira kada muškarci kojima baš i ne ide odbijaju razmotriti vezu sa ženom koja je 'prestara, predebela, nedovoljno privlačna, nedovoljno seksi'. Oni stoje – proćelavi, s velikim pivskim trbuhom, loše odjeveni, s prosječnim poslom, dosadnim pogledom na život, bez smisla za veselje ili humor i vrlo malo toga za ponuditi – odbijajući ženu čije grudi nisu tako velike kao što bi oni željeli. Što ti muškarci vide kad se pogledaju u ogledalo? - pita se Cox i poručuje muškarcima da budu realniji u svojim zahtjevima i očekivanjima.

Kako zadržati partnera

Privući nekoga je jedna stvar, no kako bi zadržali dugotrajnu vezu, potreban je drugačiji skup vještina. Neke stvari za zapravo prilično jednostavne.

Nemojte varati

Naravno, ovo je jasno. Ili? Što je varanje? Seks sa nekim drugim? Rijetki se neće složiti da je to nevjera. No za mnoge muškarce sve ostalo je siva zona. Posebne prilike kao što su momačke večeri nisu propusnica da radite što želite. Nije u redu maziti nekoga i valjati se po krevetu, čak i ako nosite odjeću, samo zato što su to radili vaši prijatelji. Slanje fotografija intimnih dijelova tijela drugima nije 'samo dobra zabava'. Isto tako i primanje seksi fotografija od drugih žena. I ne, nije ih poslala samoinicijativno i bez vašeg poticaja.

Nije prihvatljivo ni online druženje sa drugim ženama bez da to zna vaša partnerica, kao ni kontaktiranje bivših bez njezina znanja. Gledanje pornografije je u redu, ali interakcija sa drugim ženama preko web kamera uživo potpuno je drugačija igra.

Biti vjeran znači upravo to: imati bilo kakvu vrstu seksualne interakcije samo sa partnericom s kojom ste se zavjetovali na monogamnost. To uključuje i online aktivnosti.

Biti vjeran također znači dijeliti svoje intimne misli i snove sa partnericom. Imati prijateljicu s posla kojoj jadikujete o partnerici ili joj govorite osobne stvari koje ne povjeravate partnerici zove se emocionalna prevara.

Naučite komunikacijske vještine

Prema Matosu, čovjekov je najveći problem nesposobnost učinkovite komunikacije. On je u pravu.

- Velika sam obožavateljica podcasta i trenutačno slušam jedan koji prikazuje muškarce koji su na vrhuncu svoje poslovne sposobnosti. Do sada sam poslušala četiri i u svakom je muškarac izrazio koliko zavidi ženama na njihovoj sposobnosti povezivanja i lake komunikacije. To su muškarci koji su bogati, dobro obrazovani, visoko motivirani i uspješni. Ipak, svi su priznali da su jako loši u prepoznavanju i artikuliranju svojih emocionalnih potreba. Ne samo da nisu znali što trebaju ili žele da budu sretni u svojim vezama, nisu imali pojma kako to tražiti - objašnjava Cox dodajući kako smatra da ti muškarci nisu krivi.

Dječaci se odgajaju da djeluju, a ne razmišljaju. Dječaci izlaze van i igraju nogomet ili ostaju kod kuće i igraju igrice. Zbog toga, umjesto da govore o problemima, odmah prelaze na pitanje "kako da to riješim?". Mlade djevojke sjede i razgovaraju jedna s drugom o svemu što im se događa. Zato nije čudno što žene postaju odlični komunikatori, a muškarcima to baš i ne ide.

Dobra vijest je da se komunikacijske vještine mogu naučiti. Postoje knjige koje detaljno govore o tome kako to učiniti, podcastovi koji govore o tome, online tečajevi u kojima možete sudjelovati. Ili, zamolite partnericu da vam pomogne. Recite joj otvoreno kao mislite da niste baš dobri u izražavanju emocija ili komunikaciji i pitajte je može li vam pomoći da na tom polju postanete bolji. Komunikatori su oni koji imaju veće šanse pronaći i zadržati partnericu.

Budite emocionalno dostupni

Većina muškaraca se pita što ta fraza uopće znači. Biti emocionalno dostupan znači posvetiti se vezi. Radite zajedničke planove za budućnost i pridržavajte ih se, ne budite sebični i radite samo ono što želite. To znači uložiti energiju u vezu: redovito zvati, činiti lijepe stvari za partnericu, provoditi vrijeme zajedno, učiniti je važnom osobom u vašem životu. Ili, drugim riječima, ponašajte se pristojno prema njoj.

Budite otvoreni oko osjećaja

Biti emocionalno dostupan također znači pokazati ranjivost i reći joj stvari o sebi zbog kojih se osjećate nelagodno. Bolne stvari iz vaše prošlosti, ili one sitne brige za koje znate da su glupe, ali vas svejedno muče. Dopustite joj da vam se približi. Ne znate odakle početi?

Počnite s malim stvarima. Sjetite se nečeg osobnog što niste dijelili s drugima iz djetinjstva. 'Jesam li ti rekao koliko sam volio skupljati bube kad sam bio klinac?'. Naviknite se pričati o sebi i pričati male priče, a zatim se posvetite važnim stvarima: 'Jesam li ti ikada rekao da moj tata nije bio često u blizini kad sam bio mlad?'

Budite timski igrač

Ne želimo muškarca koji će preuzeti brigu o našim životima, nego želimo partnera koji će stajati uz nas. Parovi danas odlučuje zajedno, razgovaraju o stvarima. Žene žele biti uključene i cijenjene, a ne da ih netko ponižava ili se prema njima ponaša pokroviteljski. Fraza da ne moramo nečim zamarati svoju lijepu glavicu danas više ne vrijedi. S druge strane, ne ostavljajte nas da sve radimo same. Žene snose veliku odgovornost. Čistit ćemo, kuhati, čuvati djecu, organizirati društvena okupljanja, skrbiti o roditeljima, raditi od devet do pet i pitati se zašto smo iscrpljene na kraju dana.

To je djelomično i vaša krivica. Žene su odgajali da budu brižne i njima je prirodno skrbiti o drugima. Sigurno ste čuli za one muškarce koji smatraju kako je nepošteno da žene sve rade same i odlučuju im pomoći. Ljudski je instinkt dopustiti nekome da preuzme ono za što smo previše lijeni. Ali žene postaju mudre. Za početak, sada očekujemo od vas da...

Podijelite kućanske poslove

Iznenađenje, iznenađenje: u kućanstvima u kojima muškarci obavljaju svoj dio poslova, ima više seksa i sreće. Više ne vrijedi da niste vidjeli sudoper pun suđa. Ne možete ostaviti hlače i čarape na podu očekujući da će ih ona podići. Nije u redu da smo ona sprema krevet, pere rublje ili posprema.

Sjednite i pošteno podijelite poslove, najprije one koje oboje mrzite raditi, a zatim ostale poslove prema vlastitim željama. Učinite isto s brigom o djeci, društvenim odgovornostima, odnosima s roditeljima i drugima koji se oslanjaju na vas. Možda ćete se iznenaditi kamo vas sve ovo odvede.

Četiri najgore greške koje muškarci rade tijekom seksa

Nova pravila ne vrijede samo za kućanstvo i odnose doma, nego i kad je riječ o seksu s partnericom. Pa evo što muškarci najčešće čine pogrešno.

Mislite da je pornografija stvarna

Analni seks, trojac, gušenje - u pornografskim filmovima sve je to očekivano. No neki muškarci, posebno oni mlađi, očekuju da će to biti na dnevnom redu i tijekom seksa s partnericom.

Ono što ljudi rade u pornografiji ne odražava ono što većina parova radi u stvarnom životu. Prisiljavati je da vam dopusti da je 'davite', živcirati se jer ne pristaje na seks u troje, inzistirati na analnom seks iako ona odbija - ništa od ovoga nije prihvatljivo. Pornografija nije ni seksualni odgoj. Žene koje stenju nad muškarcima koji ispunjavaju svoje maštarije u filmovima, sve je to laž.

Mislite da seks znači snošaj

Ženski orgazam dolazi iz klitorisa koji se nalazi izvan vagine. Neće uvijek doživjeti vrhunac samo zbog penetracije, osim ako ne dodate stimulaciju klitorisa. Koristite prste ili seks igračku. Imajte na umu da tek 20 posto žena doživljava orgazam samo tijekom penetracije. Usvojite pravilo 'ona je prva'.

Prekidate seks nakon orgazma

Većina heteroseksualnih parova prestaje sa seksom nakon što muškarac ejakulira. Ako nije doživjela orgazam prije vas ili sa vama, propušta ga. To je razlog zašto se mnogi muškarci pobrinu da njihova partnerica doživi vrhunac, bilo oralnim seksom, korištenjem seksualne igračke ili korištenjem svojih (ili njezinih) prstiju, prije nego što i sami dožive vrhunac.

Odbijate oralni seks

Odbijanje oralnog seksa lišava mnoge žene jedinog pouzdanog načina na koji mogu doživjeti orgazam s partnerom. Šalje i jasnu poruku: smatram da su tvoje genitalije odvratne. Ali očekuju da ona to učini njima. Ono što je jedino uvredljivije od odbijanja oralnog seksa jest očekivanje ​​da vam ga ona priušti, iako vi nećete uzvratiti. To je jednostavno nepristojno.

