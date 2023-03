Ako mogu ovi klinci, možeš i ti: Evo kako napraviti kod kuće najfiniji kruh od kiselog tijesta

Unatoč tome što je pri vrhu crnih lista nutricionista, kruh je i dalje neizostavan na našim stolovima. Na njega ćemo ujutro namazati maslac i med ili njime završiti nedjeljni ručak umakanjem mekane sredine u ulje od pečenja, slasnu moču… Kriška, šnita ili feta kruha, kako god je zvali, temelj je prehrane i baš zbog toga trebala bi biti što je moguće zdravija.

Drugim riječima, bilo bi dobro raditi svoj kruh i to onaj kiseli, odnosno fermentirani jer je on pravi melem za mikrobiom crijeva, a upravo se u zdravim crijevima krije ključ dobrog imuniteta.

Nadalje, osobe osjetljive na gluten, dobro podnose isti u ovakvom kruhu. Naravno, pod pretpostavkom da ne sadrži umjetne dodatke te da je spravljen od organskog brašna. Ako vas obeshrabruje pomisao na uzgoj vlastitog startera i izradu kruha, imamo odličan argument da vas razuvjerimo - djeca ga rade kao od šale.

Homeopatkinja Irena Brbić jučer je u samoborskoj Novoj školi održala prvu radionicu fermentiranog kruha za klince jer se zdrave navike stvaraju od malih nogu, a i oni što su danas maleni, već će sutra krojiti i našu sudbinu te svoj kruh donositi na stol. Osim što su se naučili umijesiti kruh, vježbali su se strpljenju (treba vremena da starter odradi svoje) i odgovornosti.

Naime, o starteru treba brinuti – redovito ga hraniti (ovo nas neodoljivo podsjeća na Tamagochija – „kućnog ljubimca“ koji je bio popularan sredinom ’90-ih, samo što od startera ima koristi). Uzgojiti vlastiti starter može biti i svojevrsni test za klince - ako mogu brinuti fermentiranom tijestu, možda su spremni i za brigu o psu. U svakom slučaju, djeca su bila oduševljena tijestom i činjenicom da su ispekli kruh. "Ovo pere živce“, konstatirao je 12-godišnji Fran dok je mijesio, a Matej je nakon radionice zaključio kako je bilo puno jednostavnije napraviti kruh od kiselog tijesta, nego onaj bezglutenski koji radi s bakom. Pa ako dijete to kaže, tko smo mi da se usudimo proturječiti ili kukati da je teško? U nastavku donosimo recept za "sourdough kruh" koji Irena koristi te za starter. Nema više izgovora da ne pokušate napraviti svoj zdravi kruh.

Recept za "sourdough kruh"

Sastojci:

Postupak:

Ovaj se kruh radi navečer, u 19 sati, stojećim se mikserom pomiješaju svi sastojci 1-2 min (ulije se 350 ml vode). Tijesto se ostavi da se odmori pokriveno 1 sat , zatim se u 20h doda preostalih 30 ml vode i miksa se još 1 minutu na većoj brzini. Zatim se u 21.20 metodom FOLD & SHAPE tijesto oblikuje, prekrije i ostavi do 22h da se odmori pa se sprema u hladnjak na 5 stupnjeva. U 8 ujutro se u ugrijanu pećnicu stavlja kruh i peče na 220 stupnjeva 30 minuta.

- Ovo je recept Vanesse Kimbell, koji radim samo ako nemam vremena, i jako je uspješan jer je uvjet da je kuhinja 27 stupnjeva što će biti u gotovo svakoj kuhinji kroz mjesec dana. Dakle metodu FOLD & SHAPE sam danas radila s djecom, jako je jednostavna - objašnjava Irena te nastavlja.



- Fold i shape su izrazi koje upotrebljavamo kao tehniku za mijesiti kiselo tijesto, vrtimo se po stranama svijeta. Djeci sam to objasnila na način da podvuku ruku pod gornji vrh tijesta (sjever) pa ga razvuku i preklope preko središta tijesta, pa onda zapad, pa jug pa istok, znači 4 puta se preklopi tijesto. To se ponavlja svakih, obično 4 do 6 puta. - objašnjava Irena te dodaje da brzi recept koji je navela podrazumijeva samo jedan set FOLD& SHAPE.

Izrada startera:

- Starter se radi kroz 7 dana, dok ne postane aktivni kvas. Prvi dan se pomiješa ista količina brašna i vode npr. po 30 gr, ostavi 24 sata pokriveno (ali ne tako da zrak ne može ulaziti, recimo pokrijte poklopcem). Ostavite na sobnoj temperaturi. Nakon toga, 2. ,3. ,4., 5., dan se toj smjesi svaki dan dodaje 30 ml vode i 30 gr brašna. Količina smjese je naravno sve veća, sve više fermentira. Ako je sve ok, tada imamo nakon 5 dana aktivni starter koji ima puno mjehurića, lijepo miriše na jogurt i stvara kupolicu na vrhu. Nekad je potrebno hraniti kvas i do 7 dana. U svakom slučaju znat ćemo da li je stvoren starter po aktivnosti, po količini mjehurića. Uspjeli ste ako se uduplao. Kada se stvori starter, onda se obično hrani s jednakom količinom vode i brašna (1:1:1). Starter se uvijek hrani istom vrstom brašna jer su različite gljivice vezane uz različita brašna. Možemo raditi kruh od bilo kojeg brašna sa starterom od bijelog brašna i obrnuto. Samo je bitno da budemo konzistentni što se tiče hranjenja startera tako da ga ne šokiramo drugim brašnom u hranjenju - kaže Irena.

