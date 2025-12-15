Ako muškarac radi ovih 15 stvari, znači da je 'onaj pravi'

ON SE POJAVLJUJE ZBOG TEBE, A NE SAMO KAD MU ODGOVARA Kada se muškarac iznova dokazuje svojom dosljednošću i pouzdanošću, jasno je da na njega možeš računati. Ne dolazi ti samo onda kada mu je zgodno, nego iz iskrene brige i ljubavi. Pruža ti podršku čak i kada je nisi tražila, pa i onda kada se mora suprotstaviti svemu kako bi bio uz tebe. Upravo takva prisutnost stvara osjećaj sigurnosti i povjerenja. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija